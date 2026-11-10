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Родились в Украине, но служат Кремлю: кто представляет РФ на переговорах

Руслана Заклинская
10 ноября 2026, 17:07
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Среди них - генерал ФСБ, которого СБУ называла организатором убийств украинских разведчиков.
Родились в Украине, но служат Кремлю: кто представляет РФ на переговорах
Переговоры в Абу-Даби / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/umerov_rustem

Что известно:

  • В делегации РФ в Абу-Даби 11 человек, трое из них родились в Украине
  • Среди них - Мединский, генерал ГРУ Зорин и генерал ФСБ Минаев
  • СБУ связывала Минаева с убийствами украинских разведчиков

Трое членов делегации страны-агрессора РФ на трехсторонних переговорах с Украиной и США в Абу-Даби родились на территории современной Украины. Это помощник Путина Владимир Мединский, генерал российской военной разведки Александр Зорин и генерал ФСБ Дмитрий Минаев. Об этом сообщило издание Главком.

Всего российская делегация насчитывает 11 человек, ее возглавляет Мединский. Все трое переговорщиков сделали карьеру в российских государственных и силовых структурах. В состав делегации также вошли представители МИД РФ, ФСБ и Генерального штаба российской армии.

видео дня

Владимир Мединский родился 18 июля 1970 года в Смиле Черкасской области. Бывший министр культуры РФ, ныне помощник Путина, продвигает кремлевские нарративы о якобы историческом единстве Украины и России и редактировал российские учебники истории, в которых полномасштабное вторжение оправдывают действиями Запада и расширением НАТО. В мае 2025 года он уже возглавлял делегацию РФ на переговорах в Стамбуле.

Кто ещё из делегации РФ родился в Украине

Александр Зорин родился 11 августа 1968 года в Харькове. Генерал-лейтенант представляет Главное управление Генштаба ВС РФ - российскую военную разведку - и участвовал в военной операции РФ в Сирии. В мае 2022 года его привлекали к переговорам о выходе украинских защитников из блокированной "Азовстали", а в 2025 году он входил в состав российской делегации в Стамбуле.

Чем известен генерал ФСБ Минаев

Дмитрий Минаев родился в Луганской области. Генерал-лейтенант ФСБ возглавляет департамент контрразведывательных операций российской спецслужбы.

В апреле 2019 года тогдашний глава СБУ Василий Грицак назвал Минаева настоящим организатором убийств украинских разведчиков Александра Хараберюша и Максима Шаповала. Об этом тогда сообщала Украинская правда.

По словам Грицака, генерал ФСБ лично находился на оккупированной территории во время обоих терактов.

"В дни взрыва автомобилей Хараберюша и Шаповала Минаев непосредственно находился на Донбассе", - заявлял тогда глава СБУ.

По версии украинской спецслужбы, Минаев также был причастен к подготовке покушения на еще одного украинского разведчика. Хараберюша убили 31 марта 2017 года, а Шаповал погиб в Киеве 27 июня 2017 года в результате взрыва автомобиля.

Кто еще входит в состав делегации РФ в Абу-Даби

Помимо трёх уроженцев Украины, в состав российской делегации вошли:

  • Михаил Галузин - заместитель министра иностранных дел РФ;
  • Сергей Рябков - заместитель министра иностранных дел РФ;
  • Игорь Костюков - начальник Главного управления Генштаба РФ;
  • Юрий Жигарловский - заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба;
  • Алексей Комков - начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ;
  • Елена Подобреевская - заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере;
  • Алексей Полищук - директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ;
  • Олег Постников - директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ.

Как отмечает издание, двое сотрудников ФСБ в переговорной группе связаны с операциями российских спецслужб против Украины, в частности со сбором разведданных накануне полномасштабного вторжения. Один из них вошел в основную делегацию, другой - в экспертную группу.

Готова ли Москва к переговорам в Абу-Даби

Экс-министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко в интервью Главреду отметил, что в Вашингтоне не воспринимают Москву как равноправного партнера, несмотря на громкие заявления Трампа.

"Несмотря на слова Трампа о партнерских отношениях и экономическом сотрудничестве с Россией, он смотрит на нее не как на партнера. Он прекрасно понимает, что никакого равноправного партнерства между США и Россией нет и никогда не будет", - подчеркнул дипломат.

Говоря об инструментах давления на агрессора, Огрызко напомнил, что у Киева остаются возможности наносить удары по чувствительным для РФ объектам.

"Кроме того, Украина может наносить удары по газораспределительным станциям, по тепловой и электрической энергетике. Есть много точек, атаки на которые будут оказывать влияние на Россию. Можно также наносить удары по дата-центрам, маркетплейсам и т. п. Так что у нас остаются рычаги влияния, но, конечно, они значительно меньше", - пояснил Огризко.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) скептически оценивают намерения Кремля. По их мнению, Москва не намерена вести переговоры добросовестно, а напротив, настроена на продолжение войны против Украины.

Переговоры в Абу-Даби - новости по теме

Как сообщал Главред, глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров назвал основные темы переговоров в Абу-Даби. За переговорный стол сели делегации Украины, США и России. Первый день трехсторонней встречи завершился 10 ноября.

Формат встречи был согласован заранее. По словам Умерова, переговоры пройдут в трехстороннем формате с отдельными встречами.

Ещё в конце октября Москва не подтверждала дату и место встречи. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков назвал преждевременными разговоры о встрече в Абу-Даби. Теперь Рябков сам входит в состав делегации.

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О персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007–2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года - проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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