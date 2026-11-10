Горбунов заговорил о еще одном ребенке с Осадчей

Юрий Горбунов поделился планами в отношении детей.

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Юрий Горбунов и Катя Осадчая с детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha

Кратко:

Какие планы у пары на детей

Кто в семье еще не хочет детей

Популярный украинский телеведущий Юрий Горбунов рассказал, рассматривают ли они с женой Екатериной Осадчей возможность снова стать родителями.

По словам шоумена, их сыновья не против появления еще одного ребенка, однако в семье есть человек, который пока не поддерживает эту идею.

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Горбунов поделился подробностями в комментарии для Люкс ФМ. Ведущий рассказал, что Иван и Данило с радостью приняли бы младшего брата или сестру. Однако решение о пополнении зависит не только от желания детей.

Шоумен с юмором заметил, что один из членов семьи уже не слишком заинтересован в появлении еще одного малыша. И это, как дал понять Юрий, не он.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая - родители двоих детей / фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Они как раз хотят. У нас просто в семье есть человек, который уже не очень хочет. Это не я. Поэтому здесь Святой Николай не поможет", - пошутил Горбунов.

Таким образом ведущий намекнул, что Екатерина Осадчая пока не готова снова проходить через беременность и роды.

Ранее телеведущая признавалась, что хотела бы еще дочь. Однако со временем стала осторожнее относиться к идее расширения семьи. Сейчас у пары двое общих сыновей - Иван, родившийся в феврале 2017 года, и Данило, который появился на свет в августе 2021-го.

Кроме того, у Осадчей есть старший сын Илья от предыдущих отношений. У Горбунова также есть приемная дочь.

Юрий и Екатерина поженились в 2017 году. Несмотря на то что супруги не исключают появления еще одного ребенка, пока эта тема остается скорее предметом семейных разговоров, чем конкретных планов.

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О персоне: Юрий Горбунов Юрий Горбунов – украинский актер, телеведущий, шоумен и заслуженный артист Украины, сообщает Википедия. В феврале 2017 года Юрий Горбунов и ведущая Катя Осадчая объявили, что они официально замужем. 18 февраля 2017 года у супругов родился сын Иван, 19 августа 2021 года родился второй сын супругов Даниил.

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