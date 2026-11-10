Пустая банка из-под тунца ещё пригодится — практичные идеи для дома

Жестяная баночка станет горшком для растений, органайзером для мелочей или кормушкой для птиц.

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Полезные способы использования банки из-под тунца в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, pixabay.com

Вы узнаете:

Как превратить банку из-под тунца в горшок

Что ещё можно сделать с пустой консервной банкой

Какие хитрости с банками показывают блогеры

Пустую банку из-под тунца не обязательно выбрасывать - из нее получится горшок для небольших растений, подсвечник, органайзер для ящика, кормушка для птиц или подушечка для игл. Небольшой размер и прочный металл делают такие консервные банки удобной основой для поделок.

Главред выяснил, что можно сделать из пустой консервной банки.

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Подборку практических идей опубликовало испанское издание La Razón. Для большинства из них понадобятся лишь краска, веревка, ткань или вата, которые обычно уже есть дома.

Перед повторным использованием банку нужно тщательно вымыть и просушить. Также стоит проверить края: острый металл легко может поранить пальцы.

Украсить готовую вещь можно по своему вкусу - джутом, декоративной лентой, самоклеящейся пленкой или краской.

Как сделать горшок из банки из-под тунца

Это самый простой вариант. Чистую и сухую банку нужно проделать - несколько небольших отверстий в дне позволят стекать лишней воде.

Снаружи банку можно покрасить или обмотать веревкой или джутом. Далее остаётся насыпать почву и посадить растение, а сам горшок поставить на блюдце, куда будет стекать вода.

Как сделать декоративный подсвечник

Еще один вариант - превратить банку в подставку для небольшой свечи. Чтобы сделать её более интересной, можно прикрепить вокруг контейнера несколько деревянных прищепок.

При этом важно позаботиться о безопасности: подсвечник нужно ставить на устойчивую термостойкую поверхность, а свечу не оставлять без присмотра. Особенно осторожно следует обращаться с легковоспламеняющимися декоративными материалами.

Можно ли сделать органайзер для ящиков

Пустые банки подойдут и для хранения мелких вещей. В них можно складывать пуговицы, булавки, бусины, зажимы или шурупы.

Если поставить несколько контейнеров в ящик, каждый из них можно использовать для отдельной категории предметов. Для более аккуратного вида банки обклеивают декоративной бумагой, тканью или лентой.

Так мелочи не будут теряться, а нужные вещи будет легче находить.

Как сделать кормушку из консервной банки

Из банки из-под тунца также можно сделать кормушку. Сначала нужно убедиться, что её края не острые и не представляют опасности для птиц.

Внешнюю часть можно покрасить краской, устойчивой к атмосферным воздействиям. Затем к контейнеру прикрепляют небольшую деревянную палочку и прочную веревку, с помощью которой его можно подвесить.

Готовую кормушку размещают в защищенном месте и наполняют кормом. Для поддержания гигиены контейнер нужно регулярно очищать от остатков пищи.

Какие хитрости с банками из-под тунца показывают блогеры

Еще больше идей собрал американский YouTube-канал YouWatch. В видео автор показал шесть способов дать банке из-под тунца вторую жизнь.

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Как сделать подушечку для игл и булавок

Последняя идея пригодится тем, кто занимается шитьем. Из пустой банки можно сделать компактную подушечку для хранения игл и булавок.

Для этого понадобятся кусок ткани и немного ваты. Наполнитель кладут внутрь ткани и формируют небольшую мягкую подушечку. Её закрепляют на банке с помощью подходящего клея.

Внешнюю часть контейнера можно украсить лентами или остатками ткани. В результате получится практичный аксессуар для рукоделия, а ненужная банка обретет вторую жизнь.

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Об источнике: La Razón La Razón - ведущая испанская ежедневная общественно-политическая газета и общенациональный новостной портал со штаб-квартирой в Мадриде, основанная в 1998 году. Издание освещает события в сфере политики, экономики и культуры, а также публикует аналитические и разъяснительные материалы о науке, здоровье и быте для широкой аудитории.

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