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Выбрасывать не стоит: что можно сделать из старых консервных банок

Мария Николишин
20 мая 2025, 16:12
300
Садоводов призвали хранить пустые консервные банки.
Выбрасывать не стоит: что можно сделать из старых консервных банок
Что сделать из консервных банок / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как можно использовать консервные банки
  • Как выращивать в них растения

Большинство людей выбрасывает пустые консервные банки в мусорный бак. Однако, оказывается, они могут быть очень полезными в быту.

Главред решил разобраться, как использовать консервные банки в саду.

видео дня

Как выращивать растения в консервных банках

В TikTok на канале Joe's Garden садовник рассказал, что пустые банки можно использовать для того, чтобы сделать вертикальный горшок для растений, пишет express.co.uk.

По его словам, хотя процесс может показаться сложным, на самом деле он очень прост и его можно выполнить всего за пару часов.

Как сделать горшок для растений из консервных банок

Сначала вам нужно снять этикетки с банки, а затем сделать несколько небольших отверстий в дне.

После того, как отверстия сделаны, тщательно помойте банку. Это удалит любые остатки пищи, а также позволит вам проверить, работают ли только что сделанные дренажные отверстия.

Автор видео также покрасил свои банки. Он сказал, что этот шаг необязателен, но он защищает банку от солнца.

Готовые горшки можно прикрепить к забору, но важно выбрать место, которое "солнечное, но также имеет немного тени в течение дня". После этого банки можно наполнять почвой и сажать растения.

Что можно сделать из консервных банок - видео:

@joesgarden Сегодня мы вернулись, и я показываю вам один из моих любимых DIY zero waste project, чтобы сделать этой весной в саду. Все, что вам нужно, это несколько старых жестяных банок, несколько винтов и немного шпалеры. Весна быстро приближается, что заставило меня задуматься о моих любимых способах помочь людям, у которых может быть только небольшое пространство или сад для выращивания пищи. Без сомнения, лучший способ выращивания продуктов питания и растений на небольшом пространстве - это использование методов вертикального садоводства. Сейчас есть так много способов вертикального садоводства, но некоторые из оборудования, которое вы можете купить, просто очень дорогое! Так почему бы вместо этого не попробовать использовать то, что у вас есть дома, например, консервные банки. Теперь я хотел бы отметить несколько важных моментов. Чем больше банка, тем лучше, так как маленькие контейнеры будут быстро высыхать в течение дня, и, по возможности, используйте банки с подкладкой. Если вы присмотритесь, то у банок, которые я использую, внутри есть белый вкладыш, который обычно используется с банками, которые хранят что-то в воде. Они действительно медленно ржавеют, и у меня некоторые из них в саду уже почти три года без каких-либо признаков ржавчины. Краска, которую я использую, это @protekwoodstain, так как она безопасна для животных, растений и экологии, что делает ее безопасной для использования вокруг ваших культур. Она также добавляет слой защиты, а также помогает остановить любые блики, и предотвращает консервные банки от слишком горячих на летнем солнце. Эти плантаторы лучше всего подходят для посадки действительно маленьких растений, таких как шнитт-лук, анютины глазки и альпийская земляника, и просто убедитесь, что вы продолжаете собирать урожай, чтобы ваши растения оставались маленькими. Спасибо за просмотр, и я люблю вас всех, Джо ??? #verticalgardening#verticalgardening#gardentips#zerowaste#containergarden♬ Little Things - Adrián Berenguer

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