От загрязнений не останется и следа: как отмыть стеклянные банки до блеска

Необходимо хорошо подумать, чем отмыть стеклянные банки, чтобы не подвергнуть себя опасности.

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Как убрать липкий слой с банки / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какими средствами можно отмыть банки

Как отмыть крышку от банки

Как правильно сушить стеклянные банки

Стеклянные банки часто используют в быту для хранения круп или других продуктов. Однако вымыть эту тару не так просто. Кроме этого часто возникает вопрос, как отмыть стеклянные банки от этикеток и клея.

Главред узнал важные нюансы, как убрать липкий слой с банки и вымыть ее до блеска. В статье Crafthouse рассказали, какие 5 шагов нужно сделать для этого.

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Для начала нужно приготовить губку, мягкое средство для мытья посуды, уксус, теплую воду и чистое полотенце. Важно, чтобы моющее средство было нетоксичным, ведь в банках будут храниться продукты.

Следующим шагом является мытье банок. Их нужно хорошо промыть теплой водой и осторожно протереть изнутри и снаружи губкой. Если в банке есть застарелые загрязнения, для их очистки можно сделать специальный раствор.

Воду и уксус нужно смешать в чистой раковине или глубокой миске в пропорции 1 к 1. Когда раствор будет готов, в него необходимо опустить банку и оставить на 15-30 минут. После этого тару достаточно промыть теплой водой.

Третий шаг - это очистка крышек банок. Их нужно промыть отдельно в теплой воде с жидкостью для мытья посуды, обращая особое внимание на труднодоступные места, и полностью высушить.

После промывки важно правильно высушить и саму банку, чтобы предотвратить накопление влаги и размножение бактерий. Поставьте банку вверх дном на чистую сухую поверхность или полотенце и ждите пока она полностью не высохнет.

Последним шагом является сбор банки, когда и крышка и сама стеклянная тара уже будут чистые и сухие. Хранить стеклянную банку нужно в чистом и сухом месте подальше от прямых солнечных лучей и чрезмерного тепла.

Как отмыть стеклянные банки от этикеток и клея

Часто на стеклянных банках остаются не только следы грязи, но и этикетки или наклейки, которые отмыть не так просто, если не знать одного лайфхака. Снять клей с банки легче в горячей воде, или же нагревая место с наклейкой феном.

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