От загрязнений не останется и следа: как отмыть стеклянные банки до блеска

Вы узнаете:
- Какими средствами можно отмыть банки
- Как отмыть крышку от банки
- Как правильно сушить стеклянные банки
Стеклянные банки часто используют в быту для хранения круп или других продуктов. Однако вымыть эту тару не так просто. Кроме этого часто возникает вопрос, как отмыть стеклянные банки от этикеток и клея.
Главред узнал важные нюансы, как убрать липкий слой с банки и вымыть ее до блеска. В статье Crafthouse рассказали, какие 5 шагов нужно сделать для этого.
Для начала нужно приготовить губку, мягкое средство для мытья посуды, уксус, теплую воду и чистое полотенце. Важно, чтобы моющее средство было нетоксичным, ведь в банках будут храниться продукты.
Следующим шагом является мытье банок. Их нужно хорошо промыть теплой водой и осторожно протереть изнутри и снаружи губкой. Если в банке есть застарелые загрязнения, для их очистки можно сделать специальный раствор.
Воду и уксус нужно смешать в чистой раковине или глубокой миске в пропорции 1 к 1. Когда раствор будет готов, в него необходимо опустить банку и оставить на 15-30 минут. После этого тару достаточно промыть теплой водой.
Третий шаг - это очистка крышек банок. Их нужно промыть отдельно в теплой воде с жидкостью для мытья посуды, обращая особое внимание на труднодоступные места, и полностью высушить.
После промывки важно правильно высушить и саму банку, чтобы предотвратить накопление влаги и размножение бактерий. Поставьте банку вверх дном на чистую сухую поверхность или полотенце и ждите пока она полностью не высохнет.
Последним шагом является сбор банки, когда и крышка и сама стеклянная тара уже будут чистые и сухие. Хранить стеклянную банку нужно в чистом и сухом месте подальше от прямых солнечных лучей и чрезмерного тепла.
Как отмыть стеклянные банки от этикеток и клея
Часто на стеклянных банках остаются не только следы грязи, но и этикетки или наклейки, которые отмыть не так просто, если не знать одного лайфхака. Снять клей с банки легче в горячей воде, или же нагревая место с наклейкой феном.
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