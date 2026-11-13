Кремль хочет не только Донбасс: какие требования выдвинула РФ на переговорах

Москва предлагает вывести ядерное оружие из Беларуси, а взамен хочет федерализации Молдовы и выхода Финляндии из Альянса.

https://glavred.info/war/kreml-hochet-ne-tolko-donbass-kakie-trebovaniya-vydvinula-rf-na-peregovorah-10811804.html Ссылка скопирована

Не только Донбасс - Россия выдвинула новый ультиматум НАТО: чего хотят в Кремле / Коллаж: Главред, фото: Рустем Умеров/Telegram (https://t.me/umerov_rustem), скриншот из видео

Ключевые факты:

Москва хочет весь Донбасс и внеблоковый статус для Украины

РФ требует выхода Финляндии из НАТО и отказа от баз в Прибалтике

Молдову предлагают превратить в федерацию с Приднестровьем

Страна-агрессор Россия требует не только весь Донбасс, но и выхода Финляндии из НАТО, отказа Альянса от военных баз в странах Балтии и федерализации Молдовы. Такие условия относительно так называемого "нового европейского порядка безопасности" российские представители выдвинули в ходе неофициальных переговоров о прекращении войны в Украине. Об этом сообщило немецкое издание BILD.

По данным издания, эти требования также были представлены европейским представителям на переговорах в Абу-Даби. В то же время BILD подчеркивает, что речь идет лишь об одном из предложений, обсуждаемых в неофициальных переговорных кругах.

видео дня

Что Москва хочет получить в Украине

Согласно плану, Москва предлагает оставить за собой оккупированные территории Украины и получить весь Донбасс, включая подконтрольные Киеву части Донецкой и Луганской областей. Украина должна получить внеблоковый статус и отказаться от вступления в НАТО, однако её членство в Евросоюзе не исключается.

Кроме того, российская сторона хочет демилитаризовать порты Одессы и Николаева, чтобы Украина не могла использовать их в качестве военно-морских баз. План также предусматривает договоренности о свободе судоходства в Черном и Балтийском морях.

Какие требования касаются НАТО и Молдовы

Отдельный блок российских условий касается Европы. По информации BILD, Кремль требует:

отказа от размещения военных баз НАТО в Эстонии, Латвии и Литве;

выхода Финляндии из Североатлантического альянса;

превращения Молдовы в федеративную республику, в состав которой войдут сама Молдова, автономный регион Гагаузия и непризнанное Приднестровье.

В случае вступления Молдовы в ЕС Приднестровье и Гагаузия, согласно плану, должны получить возможность провести референдумы о независимости.

Что Россия предлагает взамен

В обмен на эти уступки Москва предлагает вывести ядерное оружие из Беларуси и отказаться от размещения там ракет средней дальности. Кроме того, российская сторона готова вывести войска из Приднестровья.

Как отмечает BILD, параллельно действуют несколько групп посредников, в частности связанных с военными, и они конкурируют между собой. Поддержал ли именно этот план Владимир Путин, пока неизвестно.

Статья 5 Устава НАТО / Инфографика: Главред

Почему Кремль хочет ослабить НАТО у своих границ

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в интервью Главреду напомнил, что претензии Москвы на контроль над Восточной Европой не новы. Их Кремль изложил ещё в ультиматуме от 15 декабря 2021 года.

"Тогда Россия требовала, чтобы НАТО фактически вернулось к границам 1997 года. То есть речь идет, как минимум, о претензии России на восстановление контроля над странами бывшего социалистического лагеря", - подчеркнул эксперт.

Особую роль для России в регионе, по словам Горбача, играют две уязвимые точки: Калининградская область и Финский залив, который Альянс может перекрыть совместно с Финляндией и Эстонией.

"Вторая точка - Финский залив. Его также можно перекрыть силами флота и авиации, ограничив России выход в Балтийское море. Расстояние между Финляндией и Эстонией - двумя странами НАТО - позволяет Альянсу это сделать", - пояснил аналитик.

Говоря о видении Кремлем безопасности в Европе, Горбач противопоставил его формуле первого генсека НАТО лорда Исмея, согласно которой Альянс должен был удерживать американцев в Европе, а россиян - за ее пределами.

"Сейчас у Путина может быть своя формула будущего устройства Европы, новое российское видение европейской безопасности: держать американцев за пределами Европы, россиян - в Европе, а украинцев - под контролем или в составе России", - подытожил эксперт.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Как сообщал Главред, глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский заявил, что Москва не вернет захваченные украинские земли. Он также выдвинул идею новой системы безопасности в Европе, которую назвал "новой современной Ялтой". По словам Мединского, Россия готова подписать мирное соглашение только на своих условиях.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в ближайшие недели Европа непосредственно присоединится к переговорам. Спецпредставитель США Джаред Кушнер сообщил, что Киев и Москва согласились расширить формат будущих переговоров и привлечь к ним европейские страны. Он также заявил, что США работают над обменом пленными, который может стать крупнейшим за всё время войны.

В то же время в ЕС до сих пор не определились, кто будет представлять Европу за столом переговоров. Вопрос о едином представителе обсуждают лидеры 27 стран ЕС на саммите в Дублине. Среди возможных кандидатов называют Антониу Кошту, Каю Каллас и Александра Стубба.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред