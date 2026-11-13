Кремль хочет не только Донбасс: какие требования выдвинула РФ на переговорах

Ключевые факты:
- Москва хочет весь Донбасс и внеблоковый статус для Украины
- РФ требует выхода Финляндии из НАТО и отказа от баз в Прибалтике
- Молдову предлагают превратить в федерацию с Приднестровьем
Страна-агрессор Россия требует не только весь Донбасс, но и выхода Финляндии из НАТО, отказа Альянса от военных баз в странах Балтии и федерализации Молдовы. Такие условия относительно так называемого "нового европейского порядка безопасности" российские представители выдвинули в ходе неофициальных переговоров о прекращении войны в Украине. Об этом сообщило немецкое издание BILD.
По данным издания, эти требования также были представлены европейским представителям на переговорах в Абу-Даби. В то же время BILD подчеркивает, что речь идет лишь об одном из предложений, обсуждаемых в неофициальных переговорных кругах.
Что Москва хочет получить в Украине
Согласно плану, Москва предлагает оставить за собой оккупированные территории Украины и получить весь Донбасс, включая подконтрольные Киеву части Донецкой и Луганской областей. Украина должна получить внеблоковый статус и отказаться от вступления в НАТО, однако её членство в Евросоюзе не исключается.
Кроме того, российская сторона хочет демилитаризовать порты Одессы и Николаева, чтобы Украина не могла использовать их в качестве военно-морских баз. План также предусматривает договоренности о свободе судоходства в Черном и Балтийском морях.
Какие требования касаются НАТО и Молдовы
Отдельный блок российских условий касается Европы. По информации BILD, Кремль требует:
- отказа от размещения военных баз НАТО в Эстонии, Латвии и Литве;
- выхода Финляндии из Североатлантического альянса;
- превращения Молдовы в федеративную республику, в состав которой войдут сама Молдова, автономный регион Гагаузия и непризнанное Приднестровье.
В случае вступления Молдовы в ЕС Приднестровье и Гагаузия, согласно плану, должны получить возможность провести референдумы о независимости.
Что Россия предлагает взамен
В обмен на эти уступки Москва предлагает вывести ядерное оружие из Беларуси и отказаться от размещения там ракет средней дальности. Кроме того, российская сторона готова вывести войска из Приднестровья.
Как отмечает BILD, параллельно действуют несколько групп посредников, в частности связанных с военными, и они конкурируют между собой. Поддержал ли именно этот план Владимир Путин, пока неизвестно.
Почему Кремль хочет ослабить НАТО у своих границ
Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в интервью Главреду напомнил, что претензии Москвы на контроль над Восточной Европой не новы. Их Кремль изложил ещё в ультиматуме от 15 декабря 2021 года.
"Тогда Россия требовала, чтобы НАТО фактически вернулось к границам 1997 года. То есть речь идет, как минимум, о претензии России на восстановление контроля над странами бывшего социалистического лагеря", - подчеркнул эксперт.
Особую роль для России в регионе, по словам Горбача, играют две уязвимые точки: Калининградская область и Финский залив, который Альянс может перекрыть совместно с Финляндией и Эстонией.
"Вторая точка - Финский залив. Его также можно перекрыть силами флота и авиации, ограничив России выход в Балтийское море. Расстояние между Финляндией и Эстонией - двумя странами НАТО - позволяет Альянсу это сделать", - пояснил аналитик.
Говоря о видении Кремлем безопасности в Европе, Горбач противопоставил его формуле первого генсека НАТО лорда Исмея, согласно которой Альянс должен был удерживать американцев в Европе, а россиян - за ее пределами.
"Сейчас у Путина может быть своя формула будущего устройства Европы, новое российское видение европейской безопасности: держать американцев за пределами Европы, россиян - в Европе, а украинцев - под контролем или в составе России", - подытожил эксперт.
Мирные переговоры - последние новости по теме
Как сообщал Главред, глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский заявил, что Москва не вернет захваченные украинские земли. Он также выдвинул идею новой системы безопасности в Европе, которую назвал "новой современной Ялтой". По словам Мединского, Россия готова подписать мирное соглашение только на своих условиях.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в ближайшие недели Европа непосредственно присоединится к переговорам. Спецпредставитель США Джаред Кушнер сообщил, что Киев и Москва согласились расширить формат будущих переговоров и привлечь к ним европейские страны. Он также заявил, что США работают над обменом пленными, который может стать крупнейшим за всё время войны.
В то же время в ЕС до сих пор не определились, кто будет представлять Европу за столом переговоров. Вопрос о едином представителе обсуждают лидеры 27 стран ЕС на саммите в Дублине. Среди возможных кандидатов называют Антониу Кошту, Каю Каллас и Александра Стубба.
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