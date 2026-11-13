Отапливать весь дом или только одну комнату: что выгоднее для кошелька

Отключение отопления в отдельных помещениях снижает расходы, но чревато появлением плесени.

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Нужно ли отапливать пустующие комнаты зимой / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Выгодно ли отапливать только те комнаты, где вы бываете

Почему новый котел может сделать экономию дороже

В холодное время года многие люди пытаются сэкономить на отоплении. Кажется, что выключить батареи в тех комнатах, которыми не пользуются, - хорошее решение, но не все так однозначно.

Главред решил разобраться, выгодно ли выключать отопление в части комнат.

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Можно ли сэкономить, отключив радиаторы

Отключение радиаторов в комнатах, которыми никто не пользуется, действительно позволяет сократить расходы на отопление, но только в том случае, если двери в них закрыты, а само помещение хорошо утеплено, пишет LBC.

В то же время холодная комната становится уязвимой для плесени, а владельцам современных котлов такая экономия может даже обернуться более высокими счетами.

Что грозит комнате без отопления

Главный побочный эффект такой экономии - сырость. Если вовремя не остановить этот процесс, избавиться от его последствий впоследствии будет сложнее и дороже.

Специалисты по отопительному оборудованию предлагают компромиссное решение, позволяющее избежать проблем с влажностью.

"Включайте радиаторы периодически в течение зимы. Это поможет предотвратить появление плесени на потолке, стенах и вокруг оконных рам, а также появление затхлого запаха, от которого потом очень трудно избавиться", - советуют эксперты.

Как подготовить дом к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Почему новый котел может обойтись дороже

Отключение радиаторов в пустых комнатах, вероятно, снизит потребление энергии, но может привести к увеличению счетов, если в доме установлен котел, выпущенный после 2005 года.

Дело в том, что современные конденсационные котлы значительно эффективнее работают при более низкой температуре воды в системе, а когда к сети подключено несколько радиаторов, теплоноситель лучше циркулирует по дому.

Оптимальным режимом для котла с декабря по февраль является нагрев до 50–55 °C. Впрочем, к самостоятельному вмешательству в настройки оборудования не стоит относиться легкомысленно.

Как экономить на зимнем отоплении - видео:

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