Отапливать весь дом или только одну комнату: что выгоднее для кошелька

Вы узнаете:
- Выгодно ли отапливать только те комнаты, где вы бываете
- Почему новый котел может сделать экономию дороже
В холодное время года многие люди пытаются сэкономить на отоплении. Кажется, что выключить батареи в тех комнатах, которыми не пользуются, - хорошее решение, но не все так однозначно.
Главред решил разобраться, выгодно ли выключать отопление в части комнат.
Можно ли сэкономить, отключив радиаторы
Отключение радиаторов в комнатах, которыми никто не пользуется, действительно позволяет сократить расходы на отопление, но только в том случае, если двери в них закрыты, а само помещение хорошо утеплено, пишет LBC.
В то же время холодная комната становится уязвимой для плесени, а владельцам современных котлов такая экономия может даже обернуться более высокими счетами.
Что грозит комнате без отопления
Главный побочный эффект такой экономии - сырость. Если вовремя не остановить этот процесс, избавиться от его последствий впоследствии будет сложнее и дороже.
Специалисты по отопительному оборудованию предлагают компромиссное решение, позволяющее избежать проблем с влажностью.
"Включайте радиаторы периодически в течение зимы. Это поможет предотвратить появление плесени на потолке, стенах и вокруг оконных рам, а также появление затхлого запаха, от которого потом очень трудно избавиться", - советуют эксперты.
Почему новый котел может обойтись дороже
Отключение радиаторов в пустых комнатах, вероятно, снизит потребление энергии, но может привести к увеличению счетов, если в доме установлен котел, выпущенный после 2005 года.
Дело в том, что современные конденсационные котлы значительно эффективнее работают при более низкой температуре воды в системе, а когда к сети подключено несколько радиаторов, теплоноситель лучше циркулирует по дому.
Оптимальным режимом для котла с декабря по февраль является нагрев до 50–55 °C. Впрочем, к самостоятельному вмешательству в настройки оборудования не стоит относиться легкомысленно.
Как экономить на зимнем отоплении - видео:
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