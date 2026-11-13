Пол будет сиять без дорогих средств: какой продукт из холодильника добавить в воду

Кислотность лимона помогает удалить лёгкий налёт с плитки и винила, однако повреждает натуральный камень и не подходит для дерева.

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Что добавить в воду при мытье пола / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Что из холодильника добавить в воду для мытья пола

Сколько этого средства нужно на одно ведро

Для каких покрытий этот метод опасен

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Лимонный сок в ведре с тёплой водой может заменить химические средства для мытья пола. Природные кислоты цитрусовых обладают антибактериальным действием, помогают избавиться от микробов и оставляют в помещении свежий аромат. В то же время для мрамора, терраццо и деревянных покрытий такой способ может быть опасен, сообщает Ludwigshafen24.

Регулярная влажная уборка влияет не только на внешний вид дома. На полу ежедневно скапливаются грязь, пыль и аллергены, которые ухудшают качество воздуха в комнатах. Для аллергиков особенно важно своевременно убирать пыль и пыльцу, а тщательная уборка предотвращает скопление бактерий и вирусов.

Еще одно преимущество такого ухода - более длительный срок службы покрытия. Лимонный сок в этом смысле выгодно отличается от многих бытовых средств: он не содержит вредных веществ, безопасен для окружающей среды и подходит для домов, где живут люди, чувствительные к химии. Кроме того, это средство эффективно борется с известковым налетом.

Как приготовить раствор

Для уборки достаточно выжать сок одного лимона в ведро с тёплой водой. Главное правило - не заливать пол слишком обильно, чтобы не повредить покрытие. Лучше всего подойдет хорошо отжатая швабра. Такой недорогой метод справляется даже со стойкими загрязнениями.

Чтобы усилить эффект, в воду можно добавить немного уксуса. Он усиливает дезинфицирующее действие и помогает удалить известковые отложения. Эта смесь особенно хорошо подходит для плитки и ламината, а лимон придает поверхности блеск.

Как правильно мыть пол / Инфографика: Главред

Каким полам лимон может навредить

От лимонного сока стоит отказаться, если дома пол из мрамора или терраццо: кислота может разъедать материал. Для таких поверхностей лучше выбирать более мягкие средства, в частности с нейтральным pH.

Осторожности требует и деревянный пол, ведь от избытка влаги древесина может набухать. Для него лучше использовать специальное средство из магазина. Сохранить деревянное покрытие надолго помогут регулярная уборка пылесосом и сухая протирка.

Смотрите видео о полезном лайфхаке для мытья пола:

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