Пол будет сиять без дорогих средств: какой продукт из холодильника добавить в воду

Вы узнаете:
- Что из холодильника добавить в воду для мытья пола
- Сколько этого средства нужно на одно ведро
- Для каких покрытий этот метод опасен
Лимонный сок в ведре с тёплой водой может заменить химические средства для мытья пола. Природные кислоты цитрусовых обладают антибактериальным действием, помогают избавиться от микробов и оставляют в помещении свежий аромат. В то же время для мрамора, терраццо и деревянных покрытий такой способ может быть опасен, сообщает Ludwigshafen24.
Регулярная влажная уборка влияет не только на внешний вид дома. На полу ежедневно скапливаются грязь, пыль и аллергены, которые ухудшают качество воздуха в комнатах. Для аллергиков особенно важно своевременно убирать пыль и пыльцу, а тщательная уборка предотвращает скопление бактерий и вирусов.
Еще одно преимущество такого ухода - более длительный срок службы покрытия. Лимонный сок в этом смысле выгодно отличается от многих бытовых средств: он не содержит вредных веществ, безопасен для окружающей среды и подходит для домов, где живут люди, чувствительные к химии. Кроме того, это средство эффективно борется с известковым налетом.
Как приготовить раствор
Для уборки достаточно выжать сок одного лимона в ведро с тёплой водой. Главное правило - не заливать пол слишком обильно, чтобы не повредить покрытие. Лучше всего подойдет хорошо отжатая швабра. Такой недорогой метод справляется даже со стойкими загрязнениями.
Чтобы усилить эффект, в воду можно добавить немного уксуса. Он усиливает дезинфицирующее действие и помогает удалить известковые отложения. Эта смесь особенно хорошо подходит для плитки и ламината, а лимон придает поверхности блеск.
Каким полам лимон может навредить
От лимонного сока стоит отказаться, если дома пол из мрамора или терраццо: кислота может разъедать материал. Для таких поверхностей лучше выбирать более мягкие средства, в частности с нейтральным pH.
Осторожности требует и деревянный пол, ведь от избытка влаги древесина может набухать. Для него лучше использовать специальное средство из магазина. Сохранить деревянное покрытие надолго помогут регулярная уборка пылесосом и сухая протирка.
Смотрите видео о полезном лайфхаке для мытья пола:
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