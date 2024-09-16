Потечет как из бутылки: как быстро выжать сок из лимона не разрезая его

Многие думают, что выжать весь сок из лимона сложно. Однако, один из пользователей X нашел эффективный способ выжать сок из лимона не разрезая его.

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Как быстро выжать сок лимона не разрезая его - надо всего 1 движение / Коллаж Главред, фото: pexels, УНИАН, скриншот из видео

Готовя еду или делая коктейль, иногда нам всем приходится выжимать сок из лимона. В конце концов, пикантная жидкость может добавить мгновенной изюминки всевозможным блюдам и напиткам. Единственная проблема заключается в том, что выжать всю жидкость может быть довольно сложно.

Начиная с того, что вы можете испачкать руки, и заканчивая тем, что вам может попасть в глаз, эта простая задача может легко превратиться в рутинную работу. Но теперь, благодаря умному хакеру, это все изменится, сообщает Express.

Тот факт, что вы никогда не знали этого раньше, серьезно поразит вас. Согласно сегодняшнему ролику на X (бывший Twitter), все, что вам нужно - это зубочистка (или что-то подобное), чтобы сделать это.

видео дня

В клипе мужчина демонстрирует, как сделать этот трюк, вставляя зубочистку в нижнюю часть лимона, чтобы сделать отверстие. Отсюда все, что вам нужно сделать, это сжать лимон, чтобы выпустить весь сок.

"Ты просто сжимаешь его. Так намного меньше грязи. Насколько это безумно?", - говорится в видео.

Смотрите видео о том, как выжать сок из лимона без соковыжималки:

I was today years old... pic.twitter.com/xtzb4axGh3 - Today Years Old (@todayyearsoldig) September 16, 2024

С момента публикации видео просмотрели более 300 000 раз, и можно с уверенностью сказать, что люди были шокированы. Они не могут смириться с тем, насколько просто выжать сок из лимона.

Пользователи в комментариях отмечают, что этот трюк "работает отлично", и также работает для других цитрусовых, таких как апельсины и лаймы.

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