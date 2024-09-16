Мыши его ненавидят: какое самое эффективное средство от грызунов - исчезнут с участка

Осенью у мышей может возникнуть соблазн найти тепло и убежище в вашем доме, но существует один природный репеллент, который может эффективно отпугнуть грызунов.

https://glavred.info/sad-ogorod/myshi-ego-nenavidyat-kakoe-samoe-effektivnoe-sredstvo-ot-gryzunov-ischeznut-s-uchastka-10597589.html Ссылка скопирована

Какое самое эффективное средство от грызунов - мыши исчезнут с участка / Колаж Главред, фото: pexels

Хотя мыши могут казаться милыми, они считаются вредителями из-за того, как быстро они размножаются, и из-за большого количества вреда, который они могут нанести. Самки могут иметь до 15 приплодов в год, подтверждено Ветеринарным руководством MSD Manual - надежным ресурсом для ветеринаров, сообщает Express.

Кроме того, каждый приплод может содержать до 12 маленьких мышат, известных как "щенки", что демонстрирует, как быстро может произойти заражение мышами.

Свивая гнездо в вашем доме, мыши могут прогрызть мебель, электропроводку, книги и изоляцию.

видео дня

Мыши могут загрязнять пищу мочой, фекалиями и шерстью, а некоторые из них могут переносить и распространять болезни.

Чтобы предотвратить проникновение мышей в ваш дом и создание ими жилья в вашем доме, решением может стать природный репеллент.

Когда разнообразные вредители наиболее активны / Инфографика: Главред

Желая испытать аромат, который, как сообщается, отпугивает мышей, Шон Вудс поставил собственный эксперимент и опубликовал его результаты на YouTube.

"Мы собираемся проверить, действительно ли мята работает как естественный репеллент от грызунов", - поделился Шон.

Было много сообщений о том, что "мыши ненавидят запах мяты", - сказал Шон, который изначально скептически относился к ее использованию.

"Наиболее рекомендуемый метод - взять эфирное масло с запахом мяты. Говорят, если разложить ватные шарики по всему дому и регулярно освежать их мятным маслом, то у вас меньше шансов иметь проблемы с грызунами", - говорит Шон.

Для своего эксперимента Шон сравнил, как мыши реагировали на "кормовую станцию", наполненную семенами, когда там было и когда не было мятного масла. Когда мятного масла не было, мыши подходили к кормушке и ели еду.

Но когда мятное масло было, мыши даже не подходили к кормушке.

"После проведения этого эксперимента и просмотра записей с камер наблюдения я убедился, что мыши ненавидят запах мяты. Это правда, что мятное масло действует как природный репеллент; это отличное средство для того, чтобы держать грызунов подальше от вашего дома" - сказал Шон.

Шон добавил, что просто нужно пополнять запасы масла по мере необходимости, но оно точно работает.

Что нужно знать об Express.co.uk Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов. С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн. Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред