Мыши его ненавидят: какое самое эффективное средство от грызунов - исчезнут с участка

Хотя мыши могут казаться милыми, они считаются вредителями из-за того, как быстро они размножаются, и из-за большого количества вреда, который они могут нанести. Самки могут иметь до 15 приплодов в год, подтверждено Ветеринарным руководством MSD Manual - надежным ресурсом для ветеринаров, сообщает Express.
Кроме того, каждый приплод может содержать до 12 маленьких мышат, известных как "щенки", что демонстрирует, как быстро может произойти заражение мышами.
Свивая гнездо в вашем доме, мыши могут прогрызть мебель, электропроводку, книги и изоляцию.
Мыши могут загрязнять пищу мочой, фекалиями и шерстью, а некоторые из них могут переносить и распространять болезни.
Чтобы предотвратить проникновение мышей в ваш дом и создание ими жилья в вашем доме, решением может стать природный репеллент.
Желая испытать аромат, который, как сообщается, отпугивает мышей, Шон Вудс поставил собственный эксперимент и опубликовал его результаты на YouTube.
"Мы собираемся проверить, действительно ли мята работает как естественный репеллент от грызунов", - поделился Шон.
Было много сообщений о том, что "мыши ненавидят запах мяты", - сказал Шон, который изначально скептически относился к ее использованию.
"Наиболее рекомендуемый метод - взять эфирное масло с запахом мяты. Говорят, если разложить ватные шарики по всему дому и регулярно освежать их мятным маслом, то у вас меньше шансов иметь проблемы с грызунами", - говорит Шон.
Для своего эксперимента Шон сравнил, как мыши реагировали на "кормовую станцию", наполненную семенами, когда там было и когда не было мятного масла. Когда мятного масла не было, мыши подходили к кормушке и ели еду.
Но когда мятное масло было, мыши даже не подходили к кормушке.
"После проведения этого эксперимента и просмотра записей с камер наблюдения я убедился, что мыши ненавидят запах мяты. Это правда, что мятное масло действует как природный репеллент; это отличное средство для того, чтобы держать грызунов подальше от вашего дома" - сказал Шон.
Шон добавил, что просто нужно пополнять запасы масла по мере необходимости, но оно точно работает.
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