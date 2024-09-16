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Как реанимировать орхидею с корнями, но без листьев: уникальный метод

Анна Ярославская
16 сентября 2024, 12:08
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Что делать с орхидеей, которая потеряла все листочки? Самое главное - не спешите нести растение в мусорный бак.

Орхидея
Как реанимировать орхидею с корнями, но без листьев / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Орхидеи - прекрасные, но очень хрупкие цветы. Ухаживать за ними не так уж и сложно, но иногда бывает так, что растение потеряло все свои листочки и остались только корни. Стоит ли выбросить эту орхидею или можно что-то предпринять? Можно ли спасти орхидею, если остались только корни? На Youtube-канале Classy Flowers рассказали, как реанимировать орхидею с корнями, но без листьев.

К слову, знали ли вы, что орхидеи могут достаточно долго не цвести, даже весь год, если не предпринять правильные меры. Существует один секрет, чтобы ускорить процесс цветения. Детальнее читайте в материале: Орхидеи зацветут в два раза быстрее: эксперт рассказала, как ускорить цветение.

Как спасти орхидею без листьев, но с корнями

Ситуация, когда орхидеи могут потерять все свои листья, называется гнилью кроны и является результатом многих грубых ошибок ухода за растением.

"В большинстве случаев орхидеи выбрасываются на помойку и не так много людей знают, что у орхидеи есть шанс на возрождение. Моноподиальные стебли орхидеи фаленопсис могут производить деток на том, что осталось после потери кроны. Просто нужно осмотреть свою орхидею перед тем, как её выбросить. И если у повреждённой орхидеи всё же есть здоровые корни, то у неё есть шанс расти", - рассказала автор канала.

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Цветовод рассказала об анатомии корня орхидеи. Воздушные корни не нуждаются в субстрате, потому что они могут поглощать воду и питательные вещества прямо из воздуха. Воздушные корни покрыты губчатой тканью, веламеном, который содержит хлорофилл и участвует в фотосинтезе. Этот факт и позволяет орхидеи без листьев продолжать существовать.

Корни у орхидей вырастают как бы не в субстрат, а скорее из субстрата или на поверхности субстрата, используя его только для того, чтобы прикрепиться к нему в качестве опоры.

"Пользуясь этими знаниями, я и придумала простой способ, как спасти поврежденные безлистные орхидеи", - сказала автор канала.

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Чтобы спасти орхидею, нужно взять цилиндрическую вазу или любую другую высокую вазу высотой 40-50 см. Она должна быть достаточно широкой, чтобы в ней поместилась орхидея. Ваза поможет поддержать высокий уровень влажности.

На дно вазы нужно налить небольшое количество дождевой или отстоянной воды, а сверху выложить мох сфагнум.

Свежий сфагнум будет играть роль субстрата, ведь он будет продолжать расти и предотвращать рост бактерий и гниения.

Кроме того, мох обеспечит поврежденные орхидеи влажностью и также некоторыми питательными веществами.

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Орхидею нужно разместить поверх мха, но не в нем - это очень важно.

Вазу закрывать ничем не нужно, потому что внутри достаточно влаги и дополнительное покрытие может вызвать гниение.

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Вазу нужно поставить на окно с достаточным количеством солнечного света.

Обычно через несколько недель на моноподиальном стебле, оставшемся после того, как корона отпадает, и который выглядит абсолютно сухим, появляются небольшие зеленые бутоны. Это настоящие бутоны-детки, из которых вырастет будущая новая орхидея.

Дополнительного полива и опрыскивания не требуется. Необходимо лишь просто добавлять воду на дно вазы, если уровень воды низкий. Очень важно сохранить мох живым.

"Когда маленькие орхидеи разовьют корни, их можно отделить и посадить отдельно в так называемую вазу-ясли для реабилитации орхидей-малышек по тому же принципу присутствия живого мха", - рассказала цветовод.

Youtube-канал Classy Flowers

На Youtube-канал Classy Flowers подписаны 339 тысяч человек.

Автор - из Канады и рассказывет о том, как делать цветочные композиции своими руками, также делится идеими для декорирования и дает советы по садоводству.

Ранее Главред писал, что делать, если орхидея наращивает листья и не цветет, а также как подкормить орхидею молоком.

Смотрите видео - Как реанимировать орхидею с корнями, но без листьев:

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