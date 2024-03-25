Орхидеи зацветут в два раза быстрее: эксперт рассказала, как ускорить цветение

На цветение орхидей влияет несколько факторов - свет, здоровье корней и внесение удобрений.

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Как заставить орхидею зацвести / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Орхидеи могут достаточно долго не цвести, даже весь год, если не принять правильные меры. Чтобы ускорить процесс цветения, женщина поделилась действенным заданием, которое должны выполнить владельцы орхидей, пишет Ехргеѕѕ.

Орхидеи - комнатные растения, которые достаточно легко выращивать, если знать их потребности, особенно когда речь идет о цветении. Цветение орхидей длится несколько месяцев, однако вы можете заставить растение снова зацвести без особых усилий.

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В попытке помочь другим владельцам орхидей "быстрее увидеть цветы, распускающиеся на их орхидеях", пользовательница TikTok @orchids_withlove поделилась своим советом в видео.

Эксперт провела эксперимент с двумя своими орхидеями, которые одновременно закончили цвести, и решила обрезать их разными способами. В первой она полностью срезала стебель, а во второй она срезала его чуть выше узла - части стебля растения, из которой выходит один или несколько листьев и цветков.

Смотрите видео о том, как стоит обрезать орхидею:

После проверки первой орхидеи через пять месяцев оказалось, что та, у которой полностью срезан стебель, зацвела. Однако вторая орхидея, та, у которой стебель обрезан чуть выше узла, не дала ни одного цветка.

"Итак, вот профессиональный совет: всегда полностью срезайте стебель, когда ваша орхидея закончит цвести, и вы получите новое цветение всего за несколько месяцев", - подытожила эксперт.

Кроме выполнения этого совета, женщина также отметила, что на цветение влияют другие факторы - свет, здоровье корней и внесение удобрений. Увеличение уровня освещения также может поспособствовать цветению, если ваша орхидея расположена дальше от окна. Желательно ее разместить на окне, которое выходит на восток или запад.

Большинство орхидей имеют корни, которые тянутся в воздух, а не закапываются в горшок. Эти корни ищут ветку дерева, чтобы прикрепиться к ней, они впитывают влагу из воздуха. Поэтому не обрезайте эти "блуждающие" корни, а просто дайте им делать свое дело.

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