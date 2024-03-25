Спатифиллум 'цветет постоянно': женщина сказала, что она добавляет в воду для растения

Пользу от воды с определенным кухонным отходом получают также гортензии, орхидеи и розы. С такой подкормкой растения будут цвести обильнее.

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Что сделать, чтобы "женское счастье" цвело постоянно / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, instagram.com/vazonplants

Цветущие мирные лилии, спатифиллум или "женское счастье" - это потрясающее зрелище, но бывает трудно продлить период их цветения. Чтобы помочь, любительница мирных лилий поделилась задачей, которую она выполняет каждую неделю, чтобы комнатное растение "цвело все время", пишет Ехргеѕѕ.

Спатифиллум является одним из самых распространенных комнатных растений благодаря своей элегантной форме и очень легкому аромату. Известные своими блестящими листьями и нежными цветами, мирные лилии являются популярным выбором для владельцев растений.

Если вас интересуют совет по уходу за растениями, прочтите материал: Чем подкормить розы весной: 3 средства, после которых кусты восхищают обильным цветом.

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Они легки на подъем и с радостью будут жить где угодно. Однако есть несколько вещей, которые должен знать каждый владелец спатифиллума, чтобы поддерживать цветение своего растения.

Памела Роджерс посетила страницу "Советы и подсказки по садоводству" в Facebook, чтобы попросить совета. Она написала: "Привет всем, кто-то знает, как заставить мои мирные лилии расцвести? В вазоне было много цветов, когда мне его подарили около шести месяцев назад. Они постепенно отмерли, и с тех пор он не цветет. Буду благодарна за любую помощь".

Большинство членов группы предложили растение просто поливать, подкармливать и держать в достаточно большом горшке. Однако один пользователь утверждал, что заметил быстрое цветение, когда добавлял в воду определенный кухонный предмет, который иначе попал бы в мусорное ведро или компост.

"Спатифиллум все время расцветает, я подпитываю его водой из банановой кожуры каждую неделю и почти весь год у меня есть цветы", - сказала Рене Хайленд.

Даже эксперты по комнатным растениям в Lively Root рекомендуют этот совет. Когда их спросили о банановой воде для спатифиллума, они написали на своем веб-сайте: "Да, цветущие растения, как мирные лилии, любят банановую воду. Это связано с тем, что он богат калием, который способствует здоровью растения".

Банановая вода похожа на компостный чай, но она поступает только из одного источника - порезанной банановой кожуры. Самый распространенный способ приготовления банановой воды - это начать с разрезания банановой кожуры на кусочки размером в два или пять сантиметров. Потом добавьте кожуру в миску с водой и оставьте ее на два-три дня.

После замачивания процедите жидкость в лейку или банку и добавьте процеженную жидкость к вашей мирной лилии, разлив ее вокруг внешнего основания растения, чтобы достичь корней. Не только мирные лилии получают пользу от воды с банановой кожурой, гортензии, орхидеи и розы также получают от нее стимул цвести.

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