Три кухонных отхода сделают цветы гортензий яркими: женщина поделилась лайфхаком

Вместо химических удобрений, которые могут вредить окружающей среде, вы можете использовать натуральные ингредиенты, которые найдутся на вашей кухне.

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Как вырастить пышные гортензии с помощью кухонных остатков / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

В летнее время гортензии украшают сады большими разноцветными цветами. Если вы когда-нибудь любовались этими впечатляющими цветами, возможно, вы задавались вопросом, как достичь таких результатов. Основательница The Waddle and Cluck Линдси Честейн, блога обо всем, что касается дома и сада, поделилась несколькими советами для Express.co.uk.

Она утверждает: "Гортензии производят лучший цвет, который имеет интенсивный цвет, если их постоянно подпитывать удобрением".

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Внесение удобрений является важной частью ухода за гортензиями. Удобрения гарантируют, что гортензии получат питательные вещества, необходимые для потрясающих цветов, которые мы все обожаем. Однако вместо того, чтобы полагаться исключительно на купленные в магазине варианты, наполненные химикатами, она рекомендует использовать кухонные остатки, чтобы "вырастить яркие цветы гортензии".

"Многие обычные остатки пищи являются натуральным источником удобрений, наполненных питательными веществами, которых жаждут гортензии", - сказала Линдси.

Одним из первых кухонных ингредиентов, который можно использовать для своих гортензий, является яичная скорлупа. Опытная садовница сказала: "Яичная скорлупа является одним из основных кухонных отходов, который является прекрасной подкормкой для гортензий".

Яичная скорлупа действует как естественное удобрение, которое помогает растениям поглощать больше питательных веществ и воды из почвы, что приводит к большему цветению. Измельчите пустую скорлупу в порошок и высыпьте ее вокруг кустов гортензии как дополнение к почве, богатой кальцием.

Второй предмет домашнего потребления - это кофейная гуща. Линдси отметила, что она "обеспечивает здоровую дозу азота для пышного роста и интенсивного цвета гортензий".

Органические вещества в кофейной гуще улучшают структуру почвы и помогают удерживать воду, а также поддерживают здоровую микрофлору. Кофеин, который содержится в кофейной гуще, действует как природный стимулятор, улучшая усвоение питательных веществ, что приводит к более здоровым и сильным растениям.

Последним кухонным продуктом, который можно использовать для гортензий, являются кислые остатки пищи.

"Кислотность гортензий выигрывает, поэтому кислые остатки пищи, такие как кожура цитрусовых или ботва ананаса, работают прекрасно", - пояснила Линдси.

Подкормка кожурой цитрусовых, богатой калием, фосфором и азотом, поможет вашим гортензиям не только выжить, но и пышно цвести. Чтобы использовать их для подкормки, дайте кожуре полностью высохнуть перед использованием, чтобы предотвратить развитие плесени.

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