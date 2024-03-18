УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Три кухонных отхода сделают цветы гортензий яркими: женщина поделилась лайфхаком

Руслана Заклинская
18 марта 2024, 11:01
Вместо химических удобрений, которые могут вредить окружающей среде, вы можете использовать натуральные ингредиенты, которые найдутся на вашей кухне.
Три кухонных отхода сделают цветы гортензий яркими: женщина поделилась лайфхаком
Как вырастить пышные гортензии с помощью кухонных остатков / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

В летнее время гортензии украшают сады большими разноцветными цветами. Если вы когда-нибудь любовались этими впечатляющими цветами, возможно, вы задавались вопросом, как достичь таких результатов. Основательница The Waddle and Cluck Линдси Честейн, блога обо всем, что касается дома и сада, поделилась несколькими советами для Express.co.uk.

Она утверждает: "Гортензии производят лучший цвет, который имеет интенсивный цвет, если их постоянно подпитывать удобрением".

Если вас интересуют советы по садоводству, прочитайте материал Главреда: Какая малоизвестная ошибка очень быстро убивает комнатные растения: об этом знают единицы.

видео дня

Внесение удобрений является важной частью ухода за гортензиями. Удобрения гарантируют, что гортензии получат питательные вещества, необходимые для потрясающих цветов, которые мы все обожаем. Однако вместо того, чтобы полагаться исключительно на купленные в магазине варианты, наполненные химикатами, она рекомендует использовать кухонные остатки, чтобы "вырастить яркие цветы гортензии".

"Многие обычные остатки пищи являются натуральным источником удобрений, наполненных питательными веществами, которых жаждут гортензии", - сказала Линдси.

Одним из первых кухонных ингредиентов, который можно использовать для своих гортензий, является яичная скорлупа. Опытная садовница сказала: "Яичная скорлупа является одним из основных кухонных отходов, который является прекрасной подкормкой для гортензий".

Яичная скорлупа действует как естественное удобрение, которое помогает растениям поглощать больше питательных веществ и воды из почвы, что приводит к большему цветению. Измельчите пустую скорлупу в порошок и высыпьте ее вокруг кустов гортензии как дополнение к почве, богатой кальцием.

Второй предмет домашнего потребления - это кофейная гуща. Линдси отметила, что она "обеспечивает здоровую дозу азота для пышного роста и интенсивного цвета гортензий".

Органические вещества в кофейной гуще улучшают структуру почвы и помогают удерживать воду, а также поддерживают здоровую микрофлору. Кофеин, который содержится в кофейной гуще, действует как природный стимулятор, улучшая усвоение питательных веществ, что приводит к более здоровым и сильным растениям.

Последним кухонным продуктом, который можно использовать для гортензий, являются кислые остатки пищи.

"Кислотность гортензий выигрывает, поэтому кислые остатки пищи, такие как кожура цитрусовых или ботва ананаса, работают прекрасно", - пояснила Линдси.

Подкормка кожурой цитрусовых, богатой калием, фосфором и азотом, поможет вашим гортензиям не только выжить, но и пышно цвести. Чтобы использовать их для подкормки, дайте кожуре полностью высохнуть перед использованием, чтобы предотвратить развитие плесени.

Что нужно знать об Express.co.uk

Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов.

С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн.

Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Садовник цветы цветение лайфхак интересные новости гортензия
Реклама

Главное за день

В Украину идет долгожданное потепление: синоптики удивили прогнозом

В Украину идет долгожданное потепление: синоптики удивили прогнозом

12:24 Синоптик
Прибыла в критическое время: под Работино перекинули новую пехотную бригаду — Forbes

Прибыла в критическое время: под Работино перекинули новую пехотную бригаду — Forbes

11:55 Украина
Украина получит боеприпасы союзников России - WSJ

Украина получит боеприпасы союзников России - WSJ

11:12 Украина
Все главные новости

Популярное

Жизнь с ними станет адом: мольфар назвал самые невыносимые знаки зодиака 13345

Жизнь с ними станет адом: мольфар назвал самые невыносимые знаки зодиака

Бои за Белгород: в РФ впервые признали крупные потери в личном составе 7495

Бои за Белгород: в РФ впервые признали крупные потери в личном составе

Изумительная закуска из СССР: готовить 1 минуту, а разметают со стола за 10 секунд - рецепт 5002

Изумительная закуска из СССР: готовить 1 минуту, а разметают со стола за 10 секунд - рецепт

Почти всю страну будет засыпать снегом: синоптик назвала дату потепления 4170

Почти всю страну будет засыпать снегом: синоптик назвала дату потепления

Последние новости

13:17

Как вырастить розмарин из веточки: секреты выращивания ароматного куста

13:11

Оккупанты применяют новую тактику ударов по Украине: зачем они это делают

13:04

Все как с Дианой: брат принцессы напуган исчезновением Кейт Миддлтон

12:52

Favbet Foundation передал роте "Фаворит" еще два внедорожника и двухосный прицеп новости компании

12:42

Какие шампиньоны нельзя есть: 7 признаков испорченных грибов, которые должен знать каждый

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:37

"У демократов есть козырь": Кочетков объяснил, в чем проблема Трампа и Байдена на выборахВидео

12:24

В Украину идет долгожданное потепление: синоптики удивили прогнозом

12:15

Цвета красок, которые сделают интерьер "устаревшим": дизайнер поделился советами

12:04

СБУ под Киевом задержала семью, которая наводила русские ракеты и хоронила оккупантов

Реклама
11:59

Китайский гороскоп на завтра 19 марта: Кролики будут творить, Быкам - романтика

11:55

Прибыла в критическое время: под Работино перекинули новую пехотную бригаду — Forbes

11:54

Ведущая "1+1" Соломия Витвицкая рассказала, как закрутился роман с ее мужем-военнымФото

11:38

Шойгу сменил командующего Черноморского флота: в ISW раскрыли планы РФ

11:16

Клопотенко рассказал, сколько денег он получил за победу в шоу "МастерШеф"

11:12

Украина получит боеприпасы союзников России - WSJ

11:02

Мы переезжаем: после скандала с Мальдивами бойфренд Пренткович увозит семьюФото

11:01

Три кухонных отхода сделают цветы гортензий яркими: женщина поделилась лайфхаком

10:51

"Путем переговоров": Трамп рассказал, даст ли Путину оккупировать Украину

10:36

Оккупанты остановили массовые ракетные атаки: Гуменюк рассказала, к чему готовиться

10:19

Путин цинично прокомментировал смерть Навального, впервые назвав его фамилию

Реклама
10:18

Шакира призналась, на какие жертвы пошла ради неверного экс-мужа Пике

10:02

Гороскоп на завтра 19 марта 2024: Близнецам - никакого алкоголя, Рыбам - важный звонок

10:00

Когда можно убирать на кладбище перед Пасхой: категорически запрещенные дни

09:59

За оскорбления детей: предательница Лолита стала на сторону Пугачевой

09:39

Почему люди могут остаться без стажа и пенсии: объяснение чиновников

09:36

Путин пообещал россиянам продолжить войну: хочет создать "санитарную зону" в УкраинеВидео

09:15

Оккупанты захватили населенный пункт на Запорожье - ISW

09:09

Алина Гросу иронично ответила, почему скрывает лицо нового мужа

08:49

Как избавиться от плесени на стенах: скажите ей "прощай" навсегда

08:27

Мобилизация в Украине: с какими болезнями не призывают на службу

08:10

Как заявления Макрона всколыхнули Кремльмнение

07:35

РФ нанесла ракетный удар по пожарной части на Харьковщине: пострадал спасательФото

07:00

"Пытается переписать реальность": Трамп рассказал вымышленную историю и упомянул Зеленского - CNN

06:10

Программа нового срока Путина - глобальная катастрофамнение

04:30

Оружие и добровольцы для Украины: эксперт раскрыл неожиданный центр помощи

03:46

Кого нельзя звать в дом 18 марта, чтобы не потерять счастье - приметы дня

02:32

Почему нельзя ставить комнатные растения на подоконник: какие цветы в опасности

02:02

Зачем цветоводы втыкают по 5 спичек в цветочные горшки

01:35

Какую ошибку не стоит делать: шеф-повар дал рецепт идеального картофельного пюре

01:20

Taurus Украине придется ждать долго: эксперт указал на важный нюанс

Реклама
00:32

У ВСУ заканчиваются боеприпасы, защитники вынуждены отступать - Кирби

17 марта, воскресенье
22:51

Сняли флаг РФ и повесили свой: российские повстанцы освободили два села на Белгородщине

22:05

Освободительная операция в РФ: Буданов назвал главную цель российских повстанцев

21:22

Путин должен закончить на скамье подсудимых: Зеленский подвел итог "выборов" в РФ

21:11

Враг влупил по Конотопу и Сумам: там прогремели мощные взрывы

20:07

Новый формат миграции из Украинымнение

20:02

Взрывы в Приднестровье: в ГУР разнесли российскую провокацию, названа цель

19:29

Почти всю страну будет засыпать снегом: синоптик назвала дату потепления

19:15

Лунный календарь на 18 марта: день, когда будут неожиданные повороты

19:13

Супер вкусный и очень полезный салат весны 2024: секретный рецептВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Праздники
Великий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздник
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять