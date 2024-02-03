Посевной календарь на февраль 2024: что садить на весну и когда лучше всего

В этом месяце только четыре неблагоприятных дня, когда делать в огороде ничего не рекомендуется.

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Посевной календарь на февраль 2024 / Коллаж Главред, фото flickr (George Wesley & Bonita Dannells, Jim Roberts)

Для многих садоводов и огородников февраль — это важное время в году, когда необходимо завершить последние работы на участке, чтобы гарантировать зимний отдых для растений и обеспечить их процветание в следующем весеннем сезоне. Главред рассказывает когда в феврале можно заниматься посадочными работами и что высаживать.

Фазы в Луны в феврале 2024

Убывающая Луна : с 1-9, 25-29 февраля

: с 1-9, 25-29 февраля Новолуние : 10 февраля

: 10 февраля Растущий Месяц : 11-23 февраля

: 11-23 февраля Полнолуние: 24 февраля

Благоприятные дни для посева в феврале

Укоренение, пересадка, пикировка, деление корневищ, выкапывание: 12, 17-21, 25 февраля

Прополка, прореживание растений: 1-6, 12–23, 25-29 февраля

видео дня

Рыхление, окучивание, замена почвы в горшках: 1-8, 12-23, 25-29 февраля

Обрезка, пасынкование: 1-8, 16, 25-28 февраля

Борьба с болезнями и вредителями: 1-8, 13-18, 25-29 февраля

Удобрение: 1-8, 12, 15-21, 25-29 февраля

Замачивание семян: 1-8, 12, 15-21, 27-29 февраля

Неблагоприятные дни для посева в феврале

Посадка растений и посев семян запрещены 9, 10, 11, 24 февраля. Следует учитывать, что влиянию Луны подвержены не только культурные растения, но и сорняки. Поэтому пропалывать грядки лучше в то время, когда Луна находится в неплодовитом знаке. В такие дни поврежденные, но оставшиеся в почве корни сорняков хуже восстанавливаются, благодаря чему грядка дольше остается чистой.

Что садить в феврале

Помидоры: 12, 15-16, 19-21 февраля

12, 15-16, 19-21 февраля Огурцы: 12, 15-16, 19-21 февраля

12, 15-16, 19-21 февраля Зеленные культуры (кроме петрушки и сельдерея): 12, 15-16, 19-21 февраля

12, 15-16, 19-21 февраля Капуста: 12, 15-16, 19-21 февраля

12, 15-16, 19-21 февраля Бобовые: 12-14, 22-23 февраля

12-14, 22-23 февраля Корнеплоды (в том числе семена картофеля): 2–3, 7–8, 29 февраля

2–3, 7–8, 29 февраля Лук: 3, 4, 8, 26 февраля

3, 4, 8, 26 февраля Чеснок: 3, 4, 8, 26 февраля

3, 4, 8, 26 февраля Однолетники: 1-3, 12, 19-21, 25-29 февраля

1-3, 12, 19-21, 25-29 февраля Двулетники и многолетники: 1-3, 7-8, 12, 15-16, 19-21, 25-29 февраля

1-3, 7-8, 12, 15-16, 19-21, 25-29 февраля Клубневые и луковичные растения: 1, 2-8, 12, 15-16, 19-21, 25-29 февраля

1, 2-8, 12, 15-16, 19-21, 25-29 февраля Комнатные растения: 1, 7-8, 12, 19-21, 25-29 февраля

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