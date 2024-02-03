Посевной календарь на февраль 2024: что садить на весну и когда лучше всего

Для многих садоводов и огородников февраль — это важное время в году, когда необходимо завершить последние работы на участке, чтобы гарантировать зимний отдых для растений и обеспечить их процветание в следующем весеннем сезоне. Главред рассказывает когда в феврале можно заниматься посадочными работами и что высаживать.
Фазы в Луны в феврале 2024
- Убывающая Луна: с 1-9, 25-29 февраля
- Новолуние: 10 февраля
- Растущий Месяц: 11-23 февраля
- Полнолуние: 24 февраля
Благоприятные дни для посева в феврале
Укоренение, пересадка, пикировка, деление корневищ, выкапывание: 12, 17-21, 25 февраля
Прополка, прореживание растений: 1-6, 12–23, 25-29 февраля
Рыхление, окучивание, замена почвы в горшках: 1-8, 12-23, 25-29 февраля
Обрезка, пасынкование: 1-8, 16, 25-28 февраля
Борьба с болезнями и вредителями: 1-8, 13-18, 25-29 февраля
Удобрение: 1-8, 12, 15-21, 25-29 февраля
Замачивание семян: 1-8, 12, 15-21, 27-29 февраля
Неблагоприятные дни для посева в феврале
Посадка растений и посев семян запрещены 9, 10, 11, 24 февраля. Следует учитывать, что влиянию Луны подвержены не только культурные растения, но и сорняки. Поэтому пропалывать грядки лучше в то время, когда Луна находится в неплодовитом знаке. В такие дни поврежденные, но оставшиеся в почве корни сорняков хуже восстанавливаются, благодаря чему грядка дольше остается чистой.
Что садить в феврале
- Помидоры: 12, 15-16, 19-21 февраля
- Огурцы: 12, 15-16, 19-21 февраля
- Зеленные культуры (кроме петрушки и сельдерея): 12, 15-16, 19-21 февраля
- Капуста: 12, 15-16, 19-21 февраля
- Бобовые: 12-14, 22-23 февраля
- Корнеплоды (в том числе семена картофеля): 2–3, 7–8, 29 февраля
- Лук: 3, 4, 8, 26 февраля
- Чеснок: 3, 4, 8, 26 февраля
- Однолетники: 1-3, 12, 19-21, 25-29 февраля
- Двулетники и многолетники: 1-3, 7-8, 12, 15-16, 19-21, 25-29 февраля
- Клубневые и луковичные растения: 1, 2-8, 12, 15-16, 19-21, 25-29 февраля
- Комнатные растения: 1, 7-8, 12, 19-21, 25-29 февраля
Больше интересных новостей:
- Лунный календарь на февраль: когда лучше всего планировать свадьбу и стричься
- Гороскоп на февраль-2024: Стрельца ждут подвиги и успех, Рака – козни недоброжелателей
- Лунный календарь на 4 февраля: для каких начинаний благоприятен день