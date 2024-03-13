Какая малоизвестная ошибка очень быстро убивает комнатные растения: об этом знают единицы

Мы можем вредить своим любимым комнатным растениям, даже не догадываясь об этом. Одно действие является опасным для них.

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Какая малоизвестная ошибка очень быстро убивает комнатные растения/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Большинство любителей комнатных растений знают, что все растения имеют свои потребности и могут нормально расти и развиваться, только получая соответствующий уход. Но не всем известно, что есть одна очень распространенная ошибка, которая может очень навредить комнатным растениям или даже привести к их гибели.

При этом такая ошибка может навредить любому виду комнатных растений – все они будут страдать от такого действия, пишет The Express.

Эта ошибка заключается в том, что комнатные растения нередко размещают слишком близко к одному обычному домашнему предмету – емкости с фруктами. Дело в том, что во время созревания плоды выделяют этилен – газ, который может быстро убить цветы и растения. Такая особенность фруктов заставляет флористов даже называть их "тихим убийцей".

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Если поставить комнатные растения рядом с фруктами, то такое соседство может тормозить рост растений, вызвать деформацию во время роста, привести к скручиванию листьев, помешать распусканию бутонов, или даже вызвать преждевременную гибель растения.

Различные комнатные растения могут по-разному страдать от воздействия этилена. Но для того, чтобы устранить такой вредный фактор, лучше все растения ставить подальше от емкости с фруктами. Такой совет касается также и цветов в вазе – их тоже лучше ставить подальше от фруктов.

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