Что можно сделать со старой сметаной: 2 самых вкусных рецепта

Наверное, у каждого из нас хотя бы раз случалась такая ситуация, когда мы случайно забывали о приобретенной сметане и вспоминали о ней лишь тогда, когда она пролежала в холодильнике достаточно долго и срок ее годности вышел. Но в таком случае не стоит сразу ее выбрасывать. Если срок годности истек буквально несколько дней назад и продукт еще не испорчен, а просто "не в форме", то его еще можно использовать в ряде рецептов. Давайте разберемся, что можно сделать со старой сметаной.
Но стоит учитывать то, как долго сметана стояла в холодильнике и как давно у нее истек срок годности. Если она уже слишком долго стояла и от нее слышится неприятный запах – то в пищу ее употреблять, конечно, уже не стоит. Совсем испорченную сметану лучше выбросить.
Простой кекс к чаю
Что нужно:
- 3 яйца
- 150 г сахара
- 200 мл сметаны
- 70 г сливочного масла
- 200 г муки (1,5 стакана)
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- 0,25 чайной ложки соды
- 0,25 чайной ложки соли
Как готовить:
Нужно взбить яйца с сахаром – можно сделать это миксером, но, если его нет, то подойдет и венчик или просто ложка. После этого добавить сметану и хорошо перемешать.
Далее в смесь добавить растопленное сливочное масло и снова перемешать. Муку просеять, смешать ее с содой, разрыхлителем и солью.
Также, по желанию, можно добавить замороженные или свежие ягоды. Если использовать свежие ягоды, то нужно их хорошо помыть и просушить перед тем, как добавлять в тесто. Если вы же вы планируете брать замороженные ягоды, то размораживать их перед добавлением в тесто не стоит. Можно также добавлять шоколад.
Всё хорошо перемешать. Форму застелить пергаментом и смазать маслом, после этого вылить туда тесто.
Выпекать при температуре 180 градусов в течение около получаса. Когда кекс будет готов, можно полить его растопленным шоколадом, посыпать орешками или кокосовой стружкой.
Оладьи на сметане
Что нужно:
- 400 мл негустой сметаны
- 2-3 столовые ложки сахара
- 1 яйцо
- щепотка соли
- 1 чайная ложка соды без верха
- 200-230 г муки (1,5 стакана или чуть больше)
- масло для жарки
Как готовить:
Вместо сметаны в этом рецепте также можно использовать кефир, закваску или ряженку. Также стоит учитывать, что количество муки, которое понадобится для оладий, может меняться – в зависимости от того, насколько густой является сметана, кефир или другой кисломолочный продукт, который вы используете.
Нужно смешать сметану, яйцо, сахар и соль. Просеять муку вместе с содой, добавить к смеси и хорошо перемешать. Тесто должно быть такой консистенции, как густая сметана.
Также можно добавить в тесто кусочки яблок, вишни или любые ваши любимые ягоды.
Тесто жарить на сковороде на среднем огне. Можно подавать к столу с медом, вареньем или свежей сметаной.
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