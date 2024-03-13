Что можно сделать со старой сметаной: 2 самых вкусных рецепта

Есть несколько замечательных вариантов, какие блюда можно приготовить из сметаны, которая уже слишком долго простояла в холодильнике.

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Что можно сделать со старой сметаной/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Наверное, у каждого из нас хотя бы раз случалась такая ситуация, когда мы случайно забывали о приобретенной сметане и вспоминали о ней лишь тогда, когда она пролежала в холодильнике достаточно долго и срок ее годности вышел. Но в таком случае не стоит сразу ее выбрасывать. Если срок годности истек буквально несколько дней назад и продукт еще не испорчен, а просто "не в форме", то его еще можно использовать в ряде рецептов. Давайте разберемся, что можно сделать со старой сметаной.

Но стоит учитывать то, как долго сметана стояла в холодильнике и как давно у нее истек срок годности. Если она уже слишком долго стояла и от нее слышится неприятный запах – то в пищу ее употреблять, конечно, уже не стоит. Совсем испорченную сметану лучше выбросить.

Простой кекс к чаю

Что нужно:

3 яйца

150 г сахара

200 мл сметаны

70 г сливочного масла

200 г муки (1,5 стакана)

1 чайная ложка разрыхлителя

0,25 чайной ложки соды

0,25 чайной ложки соли

Как готовить:

Нужно взбить яйца с сахаром – можно сделать это миксером, но, если его нет, то подойдет и венчик или просто ложка. После этого добавить сметану и хорошо перемешать.

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Далее в смесь добавить растопленное сливочное масло и снова перемешать. Муку просеять, смешать ее с содой, разрыхлителем и солью.

Также, по желанию, можно добавить замороженные или свежие ягоды. Если использовать свежие ягоды, то нужно их хорошо помыть и просушить перед тем, как добавлять в тесто. Если вы же вы планируете брать замороженные ягоды, то размораживать их перед добавлением в тесто не стоит. Можно также добавлять шоколад.

Всё хорошо перемешать. Форму застелить пергаментом и смазать маслом, после этого вылить туда тесто.

Выпекать при температуре 180 градусов в течение около получаса. Когда кекс будет готов, можно полить его растопленным шоколадом, посыпать орешками или кокосовой стружкой.

Оладьи на сметане

Что нужно:

400 мл негустой сметаны

2-3 столовые ложки сахара

1 яйцо

щепотка соли

1 чайная ложка соды без верха

200-230 г муки (1,5 стакана или чуть больше)

масло для жарки

Как готовить:

Вместо сметаны в этом рецепте также можно использовать кефир, закваску или ряженку. Также стоит учитывать, что количество муки, которое понадобится для оладий, может меняться – в зависимости от того, насколько густой является сметана, кефир или другой кисломолочный продукт, который вы используете.

Нужно смешать сметану, яйцо, сахар и соль. Просеять муку вместе с содой, добавить к смеси и хорошо перемешать. Тесто должно быть такой консистенции, как густая сметана.

Также можно добавить в тесто кусочки яблок, вишни или любые ваши любимые ягоды.

Тесто жарить на сковороде на среднем огне. Можно подавать к столу с медом, вареньем или свежей сметаной.

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