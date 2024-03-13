УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Сколько шагов надо проходить каждую неделю, чтобы продлить жизнь на 3 года: ответ ученых

Алёна Воронина
13 марта 2024, 12:34
На самом деле не нужно проходить по 10 тысяч шагов в день – оказалось, что достаточно будет даже меньшего количества шагов, чтобы поддерживать свое здоровье.
Ходьба
Сколько нужно ходить за день/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Долгое время считалось, что для поддержания хорошей физической формы нужно ежедневно проходить по 10 тысяч шагов – якобы именно такое количество движения поможет хорошо себя чувствовать, поддерживать свое здоровье и быстрее сбрасывать лишний вес. Однако новые исследования показывают, что даже меньшее количество пройденных шагов может помочь продлить жизнь человека почти на 3 года.

Лондонская школа экономики и медицинская страховая компания Vitality еще в 2013 году начали исследование, целью которого было найти лучшие способы формирования и поддержания привычек в течение всей жизни, чтобы оставаться в хорошей форме, пишет Ladbible.

Исследование продолжалось уже более десятилетия. Ученые изучали, в частности, как здоровые привычки могут привести к продлению продолжительности жизни. Они в том числе исследовали, как привычки ходить влияют на общее состояние здоровья. К исследованию привлекли более миллиона человек в Великобритании и Южной Африке.

видео дня

Эксперты обнаружили, что около трети населения Великобритании являются "неактивными", и это, по словам ученых, приводит к постоянному росту количества людей, страдающих от хронических заболеваний.

Ученые утверждают, что для поддержания своего здоровья не обязательно ходить 10 тысяч шагов ежедневно, что часто отпугивает людей и демотивирует их вообще устраивать себе какие-либо физические нагрузки. Достаточно делать всего 5 тысяч шагов в день трижды в неделю, то есть 15 тысяч шагов за неделю.

Исследование показало, что таким образом мужчины могут продлить свою жизнь на 2,5 года, а женщины – почти на 3 года.

Но при этом ученые отмечают, что если вы хотите принести своему организму максимальную пользу от движения, то, конечно, будет отличной идеей ходить и по 10 тысяч шагов в день. Отмечается, что таким образом можно существенно уменьшить риск возникновения различных заболеваний.

Также отмечается, что начинать такие активности никогда не поздно.

"Последовательные шаги для достижения здоровой привычки являются ключевыми, и мы видим из этих данных, что никогда не поздно начать", – отметил генеральный директор Vitality Невилл Куповиц.

Что известно о LADbible Group Limited?

LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют приближающуюся к миллиарду аудиторию с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей.

Компания публикует оригинальные и приобретенные материалы, включая редакционные, видео- и документальные материалы, некоторые из которых транслируются в прямом эфире. Их содержание включает развлечения и интервью со знаменитостями, а также новости и текущие события, пишет Википедия.

Ранее тренер Анита Луценко рассказала, когда можно есть после тренировки – тренер рассказала о самых больших ошибках. Нужно знать несколько правил, как правильно есть после тренировки и перед тренировкой, чтобы не нанести серьезный вред своему организму.

Напомним, эксперты назвали самую большую ошибку во время заваривания чая. Если игнорировать один совет, то готовый чай будет невкусным, и вероятно его придется вылить.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
здоровье здоровый образ жизни физические упражнения интересные новости
Реклама

Главное за день

Тысячи ракет по территории России: эксперт назвал сценарий войны США и Москвы

Тысячи ракет по территории России: эксперт назвал сценарий войны США и Москвы

14:04 Украина
"Угроза продвижения вражеских подразделений": Сырский раскрыл ситуацию на фронте

"Угроза продвижения вражеских подразделений": Сырский раскрыл ситуацию на фронте

13:58 Украина
Когда в Украине потеплеет: синоптик назвала дату, но предупредила о "сюрпризе"

Когда в Украине потеплеет: синоптик назвала дату, но предупредила о "сюрпризе"

13:38 Синоптик
Все главные новости

Популярное

Повстанцы заговорили о походе на Москву: названы цели и сроки операции в РФ 5234

Повстанцы заговорили о походе на Москву: названы цели и сроки операции в РФ

Вера Брежнева назвала брак с Константином Меладзе ошибкой 3984

Вера Брежнева назвала брак с Константином Меладзе ошибкой

Свержение Путина и захват Москвы: Пономарев раскрыл сценарий смены власти в РФ 3645

Свержение Путина и захват Москвы: Пономарев раскрыл сценарий смены власти в РФ

Генерал Теплинский попал под удар ВСУ: подробности атаки на корабль оккупантов 3590

Генерал Теплинский попал под удар ВСУ: подробности атаки на корабль оккупантов

Последние новости

14:26

Меган Маркл выиграла суд против своей сестры

14:25

„Уберите бабушку со сцены": поставленная на колени Лолита возвращается на росТВ

14:25

Церковный праздник 14 марта: почему нужно постирать простыни в этот день

14:04

Тысячи ракет по территории России: эксперт назвал сценарий войны США и МосквыВидео

13:58

"Угроза продвижения вражеских подразделений": Сырский раскрыл ситуацию на фронтеФото

Россия нападет на Казахстан или страны Балтии, независимо от того, кто возглавит США – КочетковРоссия нападет на Казахстан или страны Балтии, независимо от того, кто возглавит США – Кочетков
13:45

"Мне очень нравится Ксюша": популярный украинский актер прокомментировал отношения с Мишиной

13:38

Когда в Украине потеплеет: синоптик назвала дату, но предупредила о "сюрпризе"

13:31

Добавляют 10 лет: визажист назвал ужасные ошибки в макияже, которые старят

13:29

Добровольцы России ударят по войскам Путина в Белгороде и Курске: заявление бойцов

Реклама
13:25

Даже семена не нужны: как вырастить салат из остатков

13:15

Врачи запретили Фаготу Михайлюте петь - что случилось

12:55

"Открестился от родных": Никита Пресняков показал свою позицию

12:34

Сколько шагов надо проходить каждую неделю, чтобы продлить жизнь на 3 года: ответ ученых

12:28

"Начнет мстить Путину": Кочетков объяснил, кто лучше для Украины - Байден или ТрампВидео

12:28

Таисия Повалий назвала свою национальность и раскрыла пропагандистскую миссиюВидео

12:13

Елена Кравец показала себя в школьные годы

12:02

"Масштабы и последствия": эксперт раскрыл, когда войска НАТО могут прибыть в УкраинуВидео

12:01

"Лицо поплыло": блогер рассказал, что случилось с женой Олега Винника

11:33

Чем можно заменить крахмал в рецептах: 5 неожиданных вариантов

11:26

Добровольцы России заняли часть населенного пункта в Курской области, деталиВидео

Реклама
11:13

"Бавовна" в РФ: СБУ атаковала дронами три нефтезавода - СМИ

11:04

Молодая жена престарелого Петросяна родила еще одного ребенка

10:59

"Несутся в сторону границы с Молдовой": Братчук раскрыл ситуацию в Приднестровье

10:40

Батарея прослужит дольше: 1 функция, которую нужно включить на айфоне

10:31

"Козырь в переговорах": Путин отреагировал на рейд РДК и Легиона свобода России

10:20

Лучшая проверка внимательности: нужно за 9 секунд найти птичку на дереве

10:17

Дать отдых 330 тысячам военных: в Минобороны раскрыли планы по мобилизации

10:17

"РФ готова к ядерной войне": Путин заявил о подготовке к удару

09:46

"Страшные взрывы": Могилевская записала видео во время обстрела Кривого Рога

09:40

Путин захотел мирных переговоров с Украиной и назвал свои условия

09:28

Выход на границы 91-го – отсрочка новой войны: боец ВСУ раскрыл победный сценарий

09:02

Гороскоп на завтра 14 марта 2024: Скорпионам пора что-то менять, Ракам - звонок

08:53

Променять мощь и силу на безвизмнение

08:33

Китайский гороскоп на 14 марта: Змее - неприятности, Обезьяне - удачная сделка

08:30

Операция РДК и Легиона свобода в России: Данилов вынес вердикт Путину и Кремлю

08:23

В России - взрывы и пожары: дроны атаковали нефтезавод в Рязани и еще три областиВидео

07:41

Тактика "тысячи порезов" и активная оборона: на фронте настала тупиковая ситуация - Spiegel

06:47

Орбан озвучивает Трампа или Путина?мнение

06:40

"Шахед" ударил в многоквартирный дом в Сумах: есть жертвыФото

05:50

Шольцу угрожают расследованием из-за отказа предоставить Украине Taurus

Реклама
05:24

Как быстро избавиться от липких следов от скотча: не останется и следа от клея

04:52

Когда закончится глобальная война: астролог назвал самый тяжелый год для Украины

04:30

Свержение Путина и захват Москвы: Пономарев раскрыл сценарий смены власти в РФ

03:59

Завещание Мэттью Перри: кому достанутся деньги и имущество звезды "Друзей"

03:30

Ведущая Надежда Матвеева вырвала микрофон у журналистки: причину назвали

03:20

Мадонна на концерте потребовала фаната-колясочника встатьВидео

02:50

Только гений увидит кота за 8 секунд: сложная загадка на внимательность

02:17

Как распознать просроченное яйцо: есть 2 проверенных способа

01:45

"Разговор глухого с немым": Жданов оценил, чем могут закончиться переговоры с РФ

01:36

"Продолжается борьба за жизнь": среди пострадавших есть дети, которым нет и года - ОВАФото

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять