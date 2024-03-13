Сколько шагов надо проходить каждую неделю, чтобы продлить жизнь на 3 года: ответ ученых

На самом деле не нужно проходить по 10 тысяч шагов в день – оказалось, что достаточно будет даже меньшего количества шагов, чтобы поддерживать свое здоровье.

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Сколько нужно ходить за день/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Долгое время считалось, что для поддержания хорошей физической формы нужно ежедневно проходить по 10 тысяч шагов – якобы именно такое количество движения поможет хорошо себя чувствовать, поддерживать свое здоровье и быстрее сбрасывать лишний вес. Однако новые исследования показывают, что даже меньшее количество пройденных шагов может помочь продлить жизнь человека почти на 3 года.

Лондонская школа экономики и медицинская страховая компания Vitality еще в 2013 году начали исследование, целью которого было найти лучшие способы формирования и поддержания привычек в течение всей жизни, чтобы оставаться в хорошей форме, пишет Ladbible.

Исследование продолжалось уже более десятилетия. Ученые изучали, в частности, как здоровые привычки могут привести к продлению продолжительности жизни. Они в том числе исследовали, как привычки ходить влияют на общее состояние здоровья. К исследованию привлекли более миллиона человек в Великобритании и Южной Африке.

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Эксперты обнаружили, что около трети населения Великобритании являются "неактивными", и это, по словам ученых, приводит к постоянному росту количества людей, страдающих от хронических заболеваний.

Ученые утверждают, что для поддержания своего здоровья не обязательно ходить 10 тысяч шагов ежедневно, что часто отпугивает людей и демотивирует их вообще устраивать себе какие-либо физические нагрузки. Достаточно делать всего 5 тысяч шагов в день трижды в неделю, то есть 15 тысяч шагов за неделю.

Исследование показало, что таким образом мужчины могут продлить свою жизнь на 2,5 года, а женщины – почти на 3 года.

Но при этом ученые отмечают, что если вы хотите принести своему организму максимальную пользу от движения, то, конечно, будет отличной идеей ходить и по 10 тысяч шагов в день. Отмечается, что таким образом можно существенно уменьшить риск возникновения различных заболеваний.

Также отмечается, что начинать такие активности никогда не поздно.

"Последовательные шаги для достижения здоровой привычки являются ключевыми, и мы видим из этих данных, что никогда не поздно начать", – отметил генеральный директор Vitality Невилл Куповиц.

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