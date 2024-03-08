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Когда можно есть после тренировки: тренер рассказала о самых больших ошибках

Алёна Воронина
8 марта 2024, 13:44
Нужно знать несколько правил, как правильно есть после тренировки и перед тренировкой, чтобы не нанести серьезный вред своему организму.
Девушка, Анита Луценко
Когда можно есть после тренировки/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин

Для похудения и поддержания своего тела в такой форме, какую вы хотите, важно выполнение двух пунктов – обеспечить себе физическую нагрузку и придерживаться правильного питания. Но нередко может возникать вопрос, когда надо есть – до или после тренировки, и как правильно это делать, чтобы не навредить себе.

Фитнес-тренер Анита Луценкорассказала, сколько времени нельзя есть перед тренировкой и можно ли есть после тренировки.

"Как есть до и после тренировки? Давайте сперва разберем вопрос, можно ли тренироваться натощак и вообще поможет ли это, например, похудеть. Похудеть это не поможет – забудьте об этой идее, а вот свое самочувствие вы должны точно знать. Мне, например, нравится тренироваться, когда я еще не поела. Потому что мне необходимо, чтобы для моего организма прошло минимум полтора-два часа для того, чтобы я могла потренироваться. Если у меня запланирована тренировка с утра, конечно что я к ней не ем", – отметила тренер.

Но если вы чувствуете, что у вас кружится голова, и вам очень важно поесть, вы хотите есть и думаете об этом, то не надо терпеть – лучше поесть.

Через сколько времени после еды можно начинать тренировку?

Даже если завтрак был легкий, то все равно точно должно пройти по крайней мере минут 40. Дело в том, что когда у нас начинают работать мышцы, у нас прекращает работать желудок и вся пищеварительная система. Поэтому нужно выбрать что-то одно – либо тренироваться, либо есть в определенный промежуток времени. Всё как в природе: или бежим от тигра, или сидим, релаксируем и едим, говорит тренер.

"Поэтому у нас вариант или потренироваться и сразу после этого вы можете принимать свой завтрак, или мы завтракаем и через 40 минут, час, два часа тогда уже занимаемся", – отметила она.

Как тренироваться до или после обеда или ужина?

Если вы тренируетесь до или после обеда, или до или после ужина, то здесь важно рассчитывать, сколько времени прошло после предыдущего приема пищи.

"Мы отсчитываем приемы пищи не от тренировок, а от предыдущего приема пищи. Промежуток между нашими приемами пищи должен быть не меньше, чем 3 часа, но может быть больше. Допустим, я позавтракала и через 2 часа потренировалась. Тренировка, например, у меня длилась час. То есть в общем получается после приема пищи уже прошло 3 часа. Могу ли я после этого поесть, пообедать? Да, конечно, если хочется, то можно, ведь уже прошло 3 часа от завтрака. Этого времени было достаточно, чтобы переварить предыдущую еду. Могу ли я поесть не через 3, а через 4 часа от предыдущего приема пищи? Да, конечно. То есть мы отсчитываем от предыдущего приема пищи не менее, чем 3 часа", – объяснила Анита Луценко.

Как есть после тренировки?

Но если вы позавтракали, 40 минут потренировались, то должны ли вы есть сразу после тренировки? Тренер отмечает, что нет. Она отметила, что неправильно думать, что стоит сразу после тренировки что-то съесть, чтобы иметь необходимое количество белка в организме для формирования мышц.

"Вы не забывайте, что пища, которую мы только что съели, будет много часов идти по всем нашим системам. И таким образом белок, который вы съели на завтрак, или белок, который вы съели еще вечером, еще у вас там идет в процессах. И здесь важно, есть ли у вас норма белка на ваш организм, на ваш вес. Так вот в чем вопрос: сбалансирован ли ваш рацион, или вы едите только плюшки, булочки, сладости и так далее", – подчеркнула Анита Луценко.

Также она отметила, что каждый человек должен сам учиться чувствовать, сколько ему часов достаточно после приема пищи, чтобы уже было комфортно тренироваться.

"Можем ли мы потренироваться после обеда? Если обед у нас достаточно такой полноценный... Я знаю людей, которые не могут потренироваться, если после обеда проходит меньше чем 2,5-3 часа. Это уже зависит от нашей системы. Поэтому выбирайте свой вариант и отсчитывайте от предыдущего приема пищи. Вы не должны обязательно есть или обязательно не есть перед тренировкой. Но стоит после еды ждать 40 минут и более, потому что если пройдет меньше, вам будет некомфортно тренироваться и эта пища не будет перевариваться во время физической нагрузки", – отметила тренер.

Смотрите видео, в котором Анита Луценко объяснила, как есть до и после тренировки:

Кто такая Анита Луценко

Анита Луценко – украинская спортсменка, профессиональный тренер, известный специалист по похудению, телеведущая ("Зважені та щасливі"). Мастер спорта и серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу, пишет Википедия.

Ранее Анита Луценко показала лучшую разминку перед тренировкой – простые упражнения на 6 минут, чтобы "разогреть" тело. Достаточно всего 6 минут, чтобы правильно подготовить тело к тренировкам и предотвратить травмы во время физической нагрузки.

Также ранее Анита Луценко показала 6 лучших упражнений для ягодиц и пресса – всего 12 минут для идеального тела. Тренер показала эффективную тренировку, которая поможет подкачать ягодицы, ноги и пресс.

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