6 самых лучших упражнений для ягодиц и пресса: всего 12 минут для идеального тела

Чтобы поддерживать свое тело в форме и поддерживать здоровье, необходимо регулярно заниматься спортом. А если вашей целью является похудеть, то именно физическая нагрузка в сочетании с правильным питанием будет ключом к успеху.
Фитнес-тренер Анита Луценко показала комплекс упражнений, который поможет подкачать ягодицы, ноги и пресс.
Для выполнения этой тренировки на ягодицы, ноги и пресс понадобится всего 12 минут. Тренировка содержит шесть упражнений, которые выполняются в два подхода по 45 секунд.
"Эта тренировка подойдет и для новичков, и для тех, кто регулярно занимается спортом. Вы 45 секунд работаете, а 15 – отдыхаете. Плюс этой тренировки: ее можно сделать в любом месте, без использования дополнительного инвентаря", – отметила Анита Луценко.
Однако тренер не советует выполнять эту тренировку:
- беременным;
- в критические дни, если вы плохо себя чувствуете;
- в течение 6-8 недель после родов;
- если есть проблемы со здоровьем – в таком случае стоит проконсультироваться с врачом.
Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:
Кто такая Анита Луценко
Анита Луценко – украинская спортсменка, профессиональный тренер, известный специалист по похудению, телеведущая ("Зважені та щасливі"). Мастер спорта и серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу, пишет Википедия.
Ранее фитнес-тренер Анита Луценко показала лучший комплекс упражнений на все тело за 9 минут, чтобы похудеть. Правильное питание и выполнение этих упражнений очень быстро даст положительный результат. Главное – регулярность.
Также ранее Анита Луценко рассказала о 5 правилах, как делать массаж лица самостоятельно – это отличный способ избавиться от отеков.
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