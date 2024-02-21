6 самых лучших упражнений для ягодиц и пресса: всего 12 минут для идеального тела

Тренер показала эффективную тренировку, которая поможет подкачать ягодицы, ноги и пресс.

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Самые лучшие упражнения для ягодиц, ног и пресса/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Чтобы поддерживать свое тело в форме и поддерживать здоровье, необходимо регулярно заниматься спортом. А если вашей целью является похудеть, то именно физическая нагрузка в сочетании с правильным питанием будет ключом к успеху.

Фитнес-тренер Анита Луценко показала комплекс упражнений, который поможет подкачать ягодицы, ноги и пресс.

Для выполнения этой тренировки на ягодицы, ноги и пресс понадобится всего 12 минут. Тренировка содержит шесть упражнений, которые выполняются в два подхода по 45 секунд.

"Эта тренировка подойдет и для новичков, и для тех, кто регулярно занимается спортом. Вы 45 секунд работаете, а 15 – отдыхаете. Плюс этой тренировки: ее можно сделать в любом месте, без использования дополнительного инвентаря", – отметила Анита Луценко.

Однако тренер не советует выполнять эту тренировку:

беременным;

в критические дни, если вы плохо себя чувствуете;

в течение 6-8 недель после родов;

если есть проблемы со здоровьем – в таком случае стоит проконсультироваться с врачом.

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

Кто такая Анита Луценко Анита Луценко – украинская спортсменка, профессиональный тренер, известный специалист по похудению, телеведущая ("Зважені та щасливі"). Мастер спорта и серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу, пишет Википедия.

Ранее фитнес-тренер Анита Луценко показала лучший комплекс упражнений на все тело за 9 минут, чтобы похудеть. Правильное питание и выполнение этих упражнений очень быстро даст положительный результат. Главное – регулярность.

Также ранее Анита Луценко рассказала о 5 правилах, как делать массаж лица самостоятельно – это отличный способ избавиться от отеков.

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