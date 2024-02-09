5 правил, как делать массаж лица самостоятельно: отличный способ избавиться от отеков

Чтобы держать свое лицо в форме, сделать его подтянутым и снять отеки, можно даже не выходить из дома. Есть процедура, которую можно провести самостоятельно.

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Как делать массаж лица самостоятельно/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, unsplash.com

Для того, чтобы избавиться от отеков и сделать лицо более подтянутым, можно самой себе сделать массаж. Фитнес-тренер Анита Луценкорассказала, как правильно делать массаж лица и каких важных правил стоит придерживаться.

1. Нужно использовать специальное масло для лица

Фитнес-тренер подчеркивает, что для самомассажа лица нельзя использовать масло для тела или тем более растительное масло. Нужно именно масло для лица, которое можно приобрести в аптеке и не только.

2. После массажа обязательно нужно умыться

Такой массаж можно делать, например, утром во время умывания лица. Его можно делать, нанеся на кожу лица средство для умывания. В таком случае после процедуры можно использовать тоник, а затем нанести крем.

При этом тренер отмечает, что на чем бы вы ни делали этот массаж – на масле, на креме, на эмульсии – обязательно после этого нужно умыться и смыть остатки этого средства для того, чтобы не было никаких высыпаний.

3. Нельзя делать массаж, если есть противопоказания

Противопоказаниями для массажа лица являются купероз, покраснения, акне и другие особенности.

"Также если делаете массаж на шее, то он не рекомендуется при наличии проблем со щитовиткой. При массаже на шее не стоит надавливать на лимфоузлы", – добавила Анита Луценко.

4. Такой массаж стоит делать регулярно

Тренер отмечает, что она делает короткий массаж лица каждое утро во время умывания, а иногда – раз или два в неделю – делает комплекс на 10-15 минут, сосредотачиваясь каждый раз на другом участке лица или головы.

"Таким образом, я не люблю тратить много времени на какие-то такие штуки, но если делать их регулярно – не так, что один месяц делаю, а потом три не делаю... Лучше делать по 1 минуте 3 раза в неделю, но регулярно. Тогда организм к этому привыкает, и реально вы видите результаты", – подчеркнула она.

5. Тренировать всё тело, ведь это тоже влияет на лицо

Анита Луценко отметила, что если вы хотите улучшить состояние своего лица, то стоит обращать внимание на состояние всего тела.

"Также хочу напомнить, что важной частью для лица, тем, что влияет на лицо, на второй подбородок, вообще на голову, на боли в голове и т.д., является осанка. Поэтому, если хочется работать с лицом, то очень важно и шею разминать, и плечи, и выстраивать правильно осанку, и подтягивать живот. То есть всё в нашем теле комплексно происходит. И если не делать еще эти дополнительные упражнения для тела, то результат на лице будет разделен на 10. Но если вы добавите еще хоть какие-то минимальные упражнения на растяжку, зарядку какую-то... Вы знаете, что я за то, чтобы хотя бы 10 минут потратить, но ежедневно или через день, чем раз в месяц пойти в зал на 3 часа, там напрячься, а потом сказать – "Ой, на мне это не работает". На самом деле работает только регулярность", – отметила тренер.

Смотрите видео с объяснением Аниты Луценко, как самостоятельно делать себе массаж лица:

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Также ранее Анита Луценко рассказала о лифтинг-массаже лица, который можно сделать самостоятельно. на него понадобится всего 5 минут, и после него об отеках можно будет забыть.

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