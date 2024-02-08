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Что означает фразеологизм "прикритися фіговим листком": мало кто знает правильный ответ

Алёна Воронина
8 февраля 2024, 07:05
Такое выражение имеет древнее происхождение, впервые оно звучит еще в Библии. Но в наше время оно содержит в себе уже другое значение.
Украинский язык, Александр Авраменко
Что означает фразеологизм "прикритися фіговим листком"/ колаж: Главред, фото: скрін, unsplash.com

Выражение "фіговий листок" пришло к нам из глубокой древности. Сейчас нередко можно услышать фразу "прикритися фіговим листком". Но не всем известно, что на самом деле означает такое выражение.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, что означает этот фразеологизм.

"Сегодня разговор об интересном фразеологизме "фіговий листок". Все наверняка слышали выражение "прикритися фіговим листком". И вообще, при чем здесь фига? О какой фиге идет речь? Словарь подает два значения слова "фига". Первое – то же самое, что и дуля. Есть фразеологизм "фігу дістати", то есть абсолютно ничего не получить", – отметил языковед.

И второе значение – плод фигового дерева. Всё же выражение "фіговий листок" связано не с комбинацией из трех пальцев, а с деревом, и об этом мы узнаем из Библии, объяснил Авраменко.

"Господь, поселив Адама и Еву в животворящий край Эдем, запретил им есть фрукты с Древа познания. Под влиянием сатаны первые люди не удержались от соблазна, и из-за нарушения запрета они потеряли ощущение непринужденности и естественности и стали стыдиться своей наготы. Они плели фартуки из листьев фигового дерева, чтобы скрыть свою наготу. Сегодня же фиговым листом скрывают правду или что-то несовершенное. Вот такая история выражения "фіговий листок", – рассказал языковед.

Смотрите объяснение Авраменко, что означает выражение "прикритися фіговим листком":

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее языковед Александр Авраменко рассказал, почему нельзя говорить "вы правы". Авраменко объяснил, почему выражения "в області живота", " ви праві" и "підняти питання" – неправильные.

Также ранее Авраменко рассказал, как сказать на украинском "ни в коем случае". Нередко мы неправильно переводим выражения "в случае необходимости", "ни в коем случае" и "от случая к случаю". Авраменко объяснил, как не делать ошибок.

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