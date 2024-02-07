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Почему нельзя говорить "ви праві": языковед ошеломил ответом

Алёна Воронина
7 февраля 2024, 23:22
Авраменко объяснил, почему выражения "в області живота", " ви праві" и "підняти питання" – неправильные.
Украинский язык, Александр Авраменко
Почему нельзя говорить "ви праві"/ колаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

В украинском языке нередко можно встретить выражения, которые сначала могут казаться правильными, но на самом деле являются калькой с русского.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке рассказал, почему нельзя говорить "в області живота", " ви праві" и "підняти питання".

"Сегодня разговор о кальках из русского языка, из-за которых могут возникнуть недоразумения. Вот вам пример: "Відчуваю полегшення в області живота". Друзья, в какой "області" – в Житомирской или в Винницкой? "Область" – это административно-территориальная единица, а часть тела или организма называем "ділянкою". Поэтому правильно сказать: "Відчуваю полегшення в ділянці живота", – объяснил языковед.

Еще один пример неправильного выражения, которое на самом деле является калькой из русского языка – "ви праві".

"Еще пример: "Ви праві, саме так треба зробити". Правой может быть рука или нога, правый или левый берег. Поэтому русскому "ви праві" соответствует выражение "ваша правда", или "ваша думка слушна", или "ви маєте рацію", – отметил Авраменко.

И третий случай калькирования: "Нам треба підняти таке питання…". Языковед объяснил, что "піднімають" руку, груз, но как никак не "питання". "Питання порушують."

"Поэтому хоть слова "область", "правий" и "піднімати" украинские, однако надо знать, где их можно употреблять, а где – нет", – подытожил Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как правильно перевести самые распространенные русские выражения:

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко рассказал, как сказать на украинском "ни в коем случае". Нередко мы неправильно переводим выражения "в случае необходимости", "ни в коем случае" и "от случая к случаю". Авраменко объяснил, как не делать ошибок.

Также ранее Авраменко рассказал, как правильно написать "пів/ночі" и "пів/острів". Иногда в написании этих слов может возникать путаница. Языковед объяснил, как не делать ошибок.

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