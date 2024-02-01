Как сказать на украинском "изощряться": языковед озвучил неожиданный ответ

Существует даже не один правильный перевод этого слова. При этом все слова-переводы используются в разных случаях.

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Как сказать на украинском "изощряться"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Российское слово "изощряться" имеет не одно соответствие в украинском языке, а сразу несколько. При этом разные соответствия используются в разных случаях.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке рассказал, как правильно перевести это слово, и какие оттенки значения имеет каждое соответствие.

"Какой украинский аналог к русскому слову "изощряться"? Начнем с выяснения лексического значения этого слова. "Изощряться" – доходить до виртуозности в чем-то; делать что-то очень искусно; применять все свои умения, способности", – объяснил Авраменко.

Украинских соответствий к этому слову есть несколько: "витончуватися", "вправлятися", "звиватися", "викаблучуватися", "виламуватися".

"Каждый из них используем в разных ситуациях. Например, "витончуватися у кулінарному мистецтві", "вправлятися в різних видах спорту", "викаблучуватися перед кимось". А еще есть устойчивое словосочетание "изощряться в красноречии". На украинском мы скажем так: "розсипати перла красномовності", – рассказал языковед.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как сказать на украинском "изощряться":

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко рассказал, как правильно говорить - "онлайн" или "он-лайн". Часто возникает путаница при употреблении этого слова. Но на самом деле в этом случае есть только один правильный вариант.

Также ранее языковед объяснил, как сказать "с легким паром" на украинском. Часто это выражение переводят на украинский неправильно. Нельзя говорить "з легким паром" или "з легкою парою".

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