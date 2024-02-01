УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Как сказать на украинском "изощряться": языковед озвучил неожиданный ответ

Алёна Воронина
1 февраля 2024, 22:45
Существует даже не один правильный перевод этого слова. При этом все слова-переводы используются в разных случаях.
Украинский язык, Александр Авраменко
Как сказать на украинском "изощряться"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Российское слово "изощряться" имеет не одно соответствие в украинском языке, а сразу несколько. При этом разные соответствия используются в разных случаях.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке рассказал, как правильно перевести это слово, и какие оттенки значения имеет каждое соответствие.

"Какой украинский аналог к русскому слову "изощряться"? Начнем с выяснения лексического значения этого слова. "Изощряться" – доходить до виртуозности в чем-то; делать что-то очень искусно; применять все свои умения, способности", – объяснил Авраменко.

Украинских соответствий к этому слову есть несколько: "витончуватися", "вправлятися", "звиватися", "викаблучуватися", "виламуватися".

"Каждый из них используем в разных ситуациях. Например, "витончуватися у кулінарному мистецтві", "вправлятися в різних видах спорту", "викаблучуватися перед кимось". А еще есть устойчивое словосочетание "изощряться в красноречии". На украинском мы скажем так: "розсипати перла красномовності", – рассказал языковед.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как сказать на украинском "изощряться":

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко рассказал, как правильно говорить - "онлайн" или "он-лайн". Часто возникает путаница при употреблении этого слова. Но на самом деле в этом случае есть только один правильный вариант.

Также ранее языковед объяснил, как сказать "с легким паром" на украинском. Часто это выражение переводят на украинский неправильно. Нельзя говорить "з легким паром" или "з легкою парою".

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
украинский язык Александр Авраменко интересные новости
Реклама

Главное за день

Россия отказывается вернуть Украине тела пленных, которые якобы погибли на Ил-76 - Юсов

Россия отказывается вернуть Украине тела пленных, которые якобы погибли на Ил-76 - Юсов

22:12 Украина
Разгорается жесткий скандал: Арестович дважды выезжал из Украины с письмом ГУР - СМИ

Разгорается жесткий скандал: Арестович дважды выезжал из Украины с письмом ГУР - СМИ

21:38 Украина
"Мы можем уничтожать врага": Залужный назвал три основные цели на 2024 год

"Мы можем уничтожать врага": Залужный назвал три основные цели на 2024 год

20:31 Украина
Все главные новости

Последние новости

23:33

Только единицы найдут ошибку за 8 секунд: загадка для тех, у кого орлиное зрение

23:24

Как будет работать е-реестр и кабинет призывника: Минобороны и ТЦК раскрыли детали

22:48

"Проломленный череп и выплыл глаз": пограничник на себе вынес своего командира

22:45

Как сказать на украинском "изощряться": языковед озвучил неожиданный ответВидео

22:32

"Сюда придет КНДР, вы этого хотите?": нардеп эмоционально высказался о мобилизацииВидео

Проблема границы поделила США пополам, Трамп обостряет ситуацию – АйзенбергПроблема границы поделила США пополам, Трамп обостряет ситуацию – Айзенберг
22:12

Россия отказывается вернуть Украине тела пленных, которые якобы погибли на Ил-76 - Юсов

21:38

Разгорается жесткий скандал: Арестович дважды выезжал из Украины с письмом ГУР - СМИ

21:29

Кейт Миддлтон "работает лежа" и "уже планирует встречи": как восстанавливается принцесса

21:15

Не приводить свою бабу: блогер рассказал об условиях Остапчука на корпоративах

Реклама
20:54

Мужчина бегал с холодильником по улице, остановила полиция: что он сказал

20:52

Почему ВСУ бьют по Бельбеку: эксперт объяснил намерения военных

20:45

"Это - самое ошибочное решение": военный признался, почему не стоит ждать демобилизации

20:35

Дочь Стоцкой все больше становится похожей на Киркорова

20:31

"Мы можем уничтожать врага": Залужный назвал три основные цели на 2024 год

20:06

"Грустная и травмированная": Дорофеева в слезах решилась на откровенность

20:03

"Режим зашатался": 91% россиян больше не испытывают гордости за Путина

20:02

Украинский артист заявил, что музыканты должны освобождаться от службы в ВСУ

19:51

ЕС не поддержал просьбу Зеленского: Украина останется без дополнительной помощи

19:35

Откупиться от ВСУ смогут не все: в Раде объяснили модель "брони" от армииВидео

19:16

Ветер со скоростью 30 м/с: Украину накрывает непогода после внезапного потепления

Реклама
19:12

99% об этом не знают: для чего хитрые хозяйки надевают пакет на веникВидео

19:10

Следующим рекордным месяцем по налётам Shahed-131/136 может стать маймнение

19:01

Как сохранить тепло в ботинках: мужчина показал трюк с пачкой от сока

19:00

Флот РФ уменьшается: эксперт оценил последствия уничтожения катера "Ивановец"

18:43

На фоне новостей о 50 миллиардах евро для Украины Орбан вдруг завыл "о победе"

18:23

Пойдут на помощь Украине: в ЕС приняли решение по замороженным активам РФ

18:20

"Врежут" 4 мощных шторма: календарь магнитных бурь на февраль

18:19

Сколько надо обниматься: врач рассказал, как объятия влияют на самочувствие

18:00

В феврале можно остаться без штанов: астролог назвал самые опасные дниВидео

17:55

Как распознать испорченный йогурт: 4 признака, что продукт непригоден к употреблению

17:36

1+1 Украина покажет авантюрную мелодраму "Никто не идеален" с Артуром Логаем в главной роли

17:31

Почему котам нельзя сладкое: 5 серьезных проблем, к которым это может привести

17:29

"Залужного увольняют?": что известно о слухах и есть ли кандидаты на Главнокомандующего

17:23

Гороскоп на февраль 2024: что принесет Близнецам последний месяц зимыВидео

17:08

Нацелились на 3 города: россияне начали наступление на нескольких участках фронта

17:08

Россияне огромным штурмом пошли на Крынки: ВСУ держат плацдарм сверхвысокой ценой - Хлань

17:00

"В конце концов, это было тяжело": Билозир назвала причину развода с Недзельским

16:59

Китай предупредил об ухудшении отношений с Украиной: в Reuters назвали угрозы

16:52

"Будет много правок": в Раде рассказали, когда примут законопроект о мобилизации

16:45

Без кипятка и микроволновки: как за 10 минут разморозить мясо

Реклама
16:32

Только люди с самым высоким IQ смогут найти морковь: иллюзия для самых внимательных

16:25

Венгрия не сможет наложить вето в выделении финансовой помощи Украине: детали

16:22

От 3 до 12 лет за выезд за границу: нардепы предлагают жесткое наказание для уклонистов

16:19

Гороскоп на февраль 2024: Раки начнут зарабатывать большие деньгиВидео

16:16

"Нарешті я вдома": освобожденный из плена мужчина написал очень трогательный стихФото

16:02

Он успел дать сыну имя: военные на Волыни встретили из роддома жену погибшего побратима

15:46

Как Арестович сбежал из Украины: в ГУР отреагировали на информацию СМИ

15:45

Потеряете счастье и достаток: что нельзя выносить из дома 2 февраля

15:25

Армия Украины успешно уничтожила на Херсонщине пункты врага

15:19

Там военная база РФ: союзник Москвы "закрыл" въезд в страну для "ордероносца" Путина

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять