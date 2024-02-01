Где нельзя ставить иконы дома: не все знают эти важные правила

Дома есть места, где нельзя хранить иконы. Также рядом с сакральными изображениями нельзя ставить ряд предметов.

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Где нельзя ставить иконы дома/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

У большинства верующих дома хранятся иконы. Каждый в основном размещает их там, где ему удобно, не всегда раздумывая о том, можно ли располагать их именно в том месте. На самом деле есть места, где нельзя ставить иконы в квартире или доме.

Иконы являются не только посредником между верующими и Богом, но также считаются защитниками дома. Икона является не просто изображением – она имеет сакральное значение, поэтому и требует особого отношения к себе.

Итак, стоит запомнить, где нельзя ставить иконы дома. Безусловно, отнюдь не годятся для размещения икон такие помещения, как ванная, туалет, кладовка, проходная комната.

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Также не стоит их ставить рядом с какими-то картинами на одной полке или вешать рядом с ними на стену. Нельзя располагать рядом с такими сакральными изображениями косметику, статуэтки, игрушки или художественные книги. Стоит, чтобы рядом с иконами стояли лишь другие иконы.

Нельзя также ставить их возле электроприборов, которые очень шумные. Дело в том, что возле икон должна быть тихая и спокойная атмосфера, которая лучше всего подходит для молитвы. А шумные электроприборы просто будут отвлекать и не будут давать сосредоточиться на вдумчивом обращении к Богу.

Кроме этого, возле икон не должны стоять портреты близких людей или фотографии семьи. Если вы хотите сделать что-то хорошее для своих родных, то лучше помолиться за них, а вот от того, что вы поставите их фотографии рядом с иконами, ничего хорошего не будет.

Также нельзя размещать неподалеку от икон портреты, плакаты и другие вещи, связанные с любимыми певцами, актерами и другими людьми, деятельностью которых вы увлекаетесь. Во время молитвы вы должны обращаться к Богу, и никакие другие изображения или предметы не должны вас от этого отвлекать.

Поэтому для икон нужно найти дома наиболее уютный и спокойный уголок, где можно будет помолиться, и там не стоит размещать никакие другие предметы, кроме икон.

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