Только гений за 11 секунд найдет полярного медведя: загадка для самых сообразительных

Заметить медведя среди льда – непростая задача. Лишь единицам удастся справиться с этой загадкой.

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Нужно найти белого медведя среди льда за 11 секунд/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, unsplash.com

Для быстрого разгадывания головоломок и оптических иллюзий понадобятся острое зрение и чрезвычайная наблюдательность. Такие загадки обычно достаточно сложны, поэтому придется собрать воедино всю свою внимательность, если вы хотите выйти победителем в этой игре.

В следующей оптической иллюзии нужно будет отыскать белого медведя на картинке со льдом, пишет jagranjosh.

Не стоит надеяться, что эта задача будет очень простой. На первый взгляд может казаться, что поиск животного на картинке – это несложно. Но не стоит верить этому первому впечатлению, ведь всё не так просто, как кажется сначала.

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На задание дается всего 11 секунд, что еще больше усложняет его решение. Можете использовать секундомер или таймер, чтобы было удобнее следить за временем.

Постарайтесь максимально сконцентрироваться на загадке и не отвлекаться ни на что другое, чтобы разгадать ее как можно быстрее.

Внимательно рассмотрите все закоулки картинки, чтобы найти спрятанного медведя. Можете мысленно разделить картинку на квадраты, чтобы было удобнее осматривать их в поисках животного.

Нужно найти белого медведя среди льда за 11 секунд/ jagranjosh

А когда разгадаете загадку, можете предложить ее своим родным и друзьям – возможно они тоже захотят проверить свою внимательность и наблюдательность.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Медведя будет трудно заметить/ jagranjosh

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти краба среди роз за 8 секунд. Не каждому удастся отыскать животное, которое очень хорошо спрятано в тайнике.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти число 7525 за 8 секунд. Готовы ли вы испытать свою внимательность и отыскать нужное число?

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