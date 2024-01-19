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Только самые внимательные найдут подарок за 8 секунд: чрезвычайно сложная загадка

Алёна Воронина
19 января 2024, 15:12
Не каждому удастся заметить, где именно спрятан подарок.
Загадка, подарок
Нужно найти подарок за 8 секунд/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, unsplash.com

Головоломки и оптические иллюзии способны захватить наше внимание надолго, ведь они помогают не только хорошо провести свободное время, но и улучшить свою смекалку и внимательность. Если регулярно разгадывать такие загадки, то с каждым разом вам будет удаваться это всё легче и легче.

В следующей загадке нужно будет отыскать подарок, который спрятан на картинке с зимним пейзажем, пишет jagranjosh. Непросто будет заметить то, что чрезвычайно искусно спрятано.

На картинке мы видим каток, на котором катаются взрослые и дети. Позади катка происходят другие зимние развлечения – там дети катаются на санках и лепят снеговика, а девушка съезжает на лыжах со склона.

видео дня

Но кто-то среди этой зимней идиллии оставил подарок в неожиданном месте. Удастся ли вам его отыскать? Попробуйте проверить себя.

Однако не забывайте, что подарок нужно найти всего за 8 секунд, что будет под силу не каждому.

Даже если у вас не будет получаться и вам захочется опустить руки – не сдавайтесь. Соберитесь с силами и продолжайте поиски. Только настойчивым и смелым улыбается успех.

Загадка
Нужно найти подарок за 8 секунд/ jagranjosh

А когда закончите разгадывать загадку, можете предложить ее своим родным и друзьям.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Подарок спрятан возле катка/ jagranjosh

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно за 8 секунд найти веревку, привязанную к собаке. Непросто будет догадаться, какая из изображенных веревок правильная.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти зебру среди жирафов за 7 секунд. Трудно будет заметить, где именно спряталась зебра. Животное выбрало для себя очень хороший тайник.

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