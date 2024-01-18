Топ 5 самых живучих комнатных растений: могут долго быть без воды и не боятся тени

Хотите иметь дома комнатные растения, но у вас не так много времени, чтобы за ними ухаживать? Тогда выберите те, что не требуют частого полива и особых условий.

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Топ 5 самых неприхотливых домашних растений/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Если очень хочется иметь дома какие-то комнатные растения, но постоянная занятость или другие причины не позволяют вам нормально за ними ухаживать, то самое время подумать, какие комнатные растения не требуют серьезного ухода. Так, минимальное количество ухода нужно будет любому растению. Но есть ряд растений, которые от природы не нуждаются в частом поливе или создании уникальных и особых условий для них.

Всегда можно найти и выбрать именно те растения, которые станут украшением вашего дома, будут радовать взгляд, но при этом вам не придется тратить на уход за ними очень много времени.

Итак, давайте разбираться, какие домашние растения самые неприхотливые.

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1. Суккуленты

Это растения, у которых есть специальные ткани для накопления запаса воды. Такая растительность характерна для засушливых регионов. А так как они приспособлены жить в пустынях, то никаким "недостаточным поливом" их точно не испугаешь.

Такие растения имеют особый тип метаболизма, позволяющий экономно расходовать воду, которая была накоплена во влажный период.

Есть очень много видов суккулентов, поэтому можно выбрать любой, который будет вам по душе. Кстати, кактусы, алоэ и каланхоэ тоже относятся к суккулентам.

2. Сансевиерия

В народе такое растение еще называют "тещин язык" или "щучий хвост" из-за интересной формы листьев. Сансевьерия нуждается в поливе раз в две недели. Она не нуждается в особых условиях. С ней вам не придется бегать по всей квартире или по всему дому в поисках солнечного места, ведь это растение прекрасно растет в тени.

3. Колеус

Его еще называют "крапивка" из-за явного сходства по внешнему виду с крапивой. Это яркое декоративное растение. В нем сочетаются различные яркие цвета – зеленый, бордовый, желтый или красный. Поливать такое растение нужно, как только увидите, что земля уже высохла. Колеус неприхотлив в уходе и растет в любой почве.

4. Пеларгония, или герань

Пеларгония – это растение семейства Гераниевых. Она имеет яркие цветки. Существует много сортов такого растения, поэтому выбирать точно есть из чего. Она хорошо переносит жару и не нуждается в опрыскивании. Если регулярно подстригать кустики, то растение может цвести почти постоянно.

5. Драцена

Это растение по своему внешнему виду напоминает пальму, ведь имеет тонкий стебель и пышную верхушку. Сорта с пестрыми листьями любят свет, а сорта с зелеными листьями любят тень. Поливать растение нужно 1-2 раза в неделю. Но даже если вы забудете ее полить – это не беда, ведь драцена может продержаться без воды до 10 дней.

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