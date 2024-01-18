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Как погладить кожаную куртку: 3 самых простых способа с идеальным результатом

Алёна Воронина
18 января 2024, 13:30
Разгладить кожаную куртку можно самостоятельно в домашних условиях. Есть несколько отличных способов. Но стоит быть осторожными, чтобы не испортить материал.
Кожаная куртка
Как погладить кожаную куртку/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Поскольку кожа является достаточно пластичным материалом, то созданную из такого материала одежду не так то и легко помять. Но все-таки от этого никто не застрахован. Если такие изделия очень долго хранятся в шкафу в одном положении, или вы длительное время ходите в такой одежде, то на ней могут появиться помятые места. В таком случае точно возникнет вопрос, как погладить кожаную куртку или любое другое изделие из такого материала, чтобы не повредить его.

Есть несколько эффективных способов, как погладить кожаную куртку в домашних условиях.

1. Утюг

С таким способом нужно быть очень осторожными, ведь кожа не любит очень высоких температур. Если температура утюга будет высокой, то есть риск испортить материал. Для того, чтобы погладить кожаную куртку утюгом, установите на приборе небольшой уровень разогрева. Гладить куртку нужно с лицевой стороны, можно и с обратной, если не будет мешать подкладка.

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Нельзя гладить куртку утюгом, непосредственно воздействуя именно на кожу. Стоит использовать специальную ткань или оберточную бумагу, через которые осуществлять этот процесс. Но стоит отметить, что ткань не должна иметь ощутимую на ощупь структуру, как, например, марля или кухонное полотенце – такая структура может отразиться на куртке.

Во время глажки нельзя использовать отпаривание. Также после глажения одной части куртки стоит подождать, пока она остынет, прежде чем переходить к следующей части.

2. Оставить на плечиках на несколько дней

Если вы боитесь использовать утюг для разглаживания складок, чтобы не повредить материал, то можете воспользоваться более безопасными способами. Например, повесить кожаную куртку на плечики или спинку стула и оставить ее так висеть на несколько дней. За это время куртка сама приобретет нужную форму и складки естественным образом разгладятся.

Если материал тонкий, то достаточно будет оставить куртку так висеть на несколько дней, если толстый – то примерно на неделю.

Такой способ подойдет, если на куртке есть небольшие смятые места. Но если на ней появились очень большие загибы, например, от длительного хранения в шкафу в неправильном положении, то придется использовать другие способы разглаживания.

3. Пара

Смятые вещи можно легко разглаживать с помощью пара. Но для кожи такой способ нужно применять с осторожностью, ведь этот материал не любит очень высоких температур.

Наберите в таз очень горячей воды, повесите кожаную куртку на плечиках над тазом на небольшом расстоянии. Пар будет помогать складкам разглаживаться. При этом дверь в ванную нужно будет закрыть, чтобы пар не выходил очень быстро.

Но важно следить, чтобы кожа на куртке очень сильно не распаривалась и не намокала, ведь это может плохо повлиять на материал.

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