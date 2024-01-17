Нужно за 8 секунд найти веревку, привязанную к собаке: загадка на сообразительность

Непросто будет догадаться, какая из изображенных веревок правильная.

https://glavred.info/life/nuzhno-za-8-sekund-nayti-verevku-privyazannuyu-k-sobake-zagadka-na-soobrazitelnost-10534070.html Ссылка скопирована

Надо за 8 секунд найти веревку, привязанную к собаке/ коллаж: Главред, фото: Bright Side, unsplash.com

Разгадывание разнообразных головоломок оптических иллюзий помогает не только проверить уровень своей внимательности, но и улучшить свои навыки решения логических задач. Если регулярно уделять время таким загадкам, то уже очень скоро можно заметить, насколько легко это начинает вам удаваться.

В новой оптической иллюзии нужно угадать, какая именно веревка привязана к хвосту собаки, пишет jagranjosh. Мы видим собаку, к хвосту которой привязана веревка, но другой конец веревки не так очевиден. Предлагается четыре варианта, среди которых нужно определить правильный.

При этом на решение задачи дается всего 8 секунд. Не каждому удастся разгадать загадку столь быстро. Готовы ли вы попробовать свои силы и проверить свою внимательность?

видео дня

Попробуйте внимательно присмотреться к веревкам, которые на картинке пронумерованы цифрами от 1 до 4. Одна из них является продолжением той, которая привязана к собаке.

Стоит применить не только внимательность, но и нестандартное мышление, чтобы понять, на что именно стоит обратить внимание для поиска правильного ответа.

Даем небольшую подсказку: попробуйте провести воображаемое продолжение веревки, которая привязана к собаке.

Надо за 8 секунд найти веревку, привязанную к собаке/ Bright Side

Внизу мы оставили правильный ответ.

Веревка, к которой привязана собака, расположена под номером 2.

Правильный ответ – вторая веревка/ Bright Side

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой только самые сообразительные найдут кота на дереве за 5 секунд. Где-то на дереве прячется кот. Заметить его смогут лишь самые внимательные. Удастся ли это вам?

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой только люди с высоким IQ найдут ошибку на картинке. Не каждому удастся понять, что именно на картинке является неправильным, всего за 4 секунды.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.