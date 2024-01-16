Нужно найти зебру среди жирафов за 7 секунд: загадка, которую разгадает не каждый

Трудно будет заметить, где именно спряталась зебра. Животное выбрало для себя очень хороший тайник.

https://glavred.info/life/nuzhno-nayti-zebru-sredi-zhirafov-za-7-sekund-zagadka-kotoruyu-razgadaet-ne-kazhdyy-10533497.html Ссылка скопирована

Надо найти зебру среди жирафов за 7 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, Bright Side

Оптические иллюзии – это очень запутанные изображения, которые бросают вызов нашему восприятию и нашей внимательности. Такие загадки дают глубокое понимание того, как наш мозг обрабатывает такую сложную визуальную информацию. Эти загадки могут запутать кого угодно, ведь во время выполнения задания может оказаться, что всё не такое, как нам казалось изначально, и там есть глубоко спрятанный другой смысл.

В новой оптической иллюзии нужно отыскать зебру среди жирафов, пишет jagranjosh. Животное очень хорошо спряталось, поэтому заметить его будет непросто. Придется приложить немало усилий для решения этой задачи.

Постарайтесь максимально сосредоточиться на задаче, не отвлекаться ни на что другое и очень быстро разгадать загадку. На выполнение задания есть всего 7 секунд. Уверены ли вы, что сможете справиться за такой короткий период времени?

видео дня

На картинке мы видим большое количество жирафов в джунглях. При этом эти жирафы необычны – большинство из них имеют нетипичную для этих животных черно-белую окраску, а некоторые животные желтые, голубые или красные с черными пятнами.

Но где-то среди этих необычных жирафов спряталась зебра. Непросто будет заметить, где же спрятана незваная гостья, ведь многие детали на рисунке будут распылять ваше внимание.

Надо найти зебру среди жирафов за 7 секунд/ Bright Side

Внизу мы оставили правильный ответ.

Зебра спряталась в правой части картинки/ Bright Side

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой только люди с "орлиным зрением" угадают животное за 4 секунды. Трудно будет догадаться, какое именно животное спрятано на картинке.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо найти вора за 6 секунд. Кто из трех парней на картинке является настоящим вором? Непросто будет догадаться.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.