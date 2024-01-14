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Надо найти вора за 6 секунд: только самые сообразительные справятся с задачей

Алёна Воронина
14 января 2024, 05:25
Кто из трех парней на картинке является настоящим вором? Непросто будет догадаться.
Загадка, вор
Нужно найти вора за 6 секунд/ коллаж: Главред, фото: Bright Side, ua.depositphotos.com

Головоломки и оптические иллюзии помогают проверить свое критическое мышление и умение решать нестандартные логические задачи. Если регулярно разгадывать такие загадки, можно очень хорошо улучшить свою смекалку и концентрацию внимания. При этом для положительного эффекта от таких загадок достаточно будет тратить на них хотя бы по несколько минут в день.

Если вы хотите потренировать свой мозг и проверить свою внимательность, предлагаем выполнить следующее задание. Нужно отыскать вора на картинке. На картинке мы видим трех парней, которые проводят время у бассейна. Двое из них являются честными людьми, в то время как третий – вор, пишет jagranjosh.

Непросто будет догадаться, кто именно из трех парней "нечестен на руку", ведь все они кажутся вполне обычными и совсем не выглядят подозрительными.

видео дня

Каждый из ребят занят своими делами – кто-то разговаривает по телефону, а кто-то просто наслаждается спокойным времяпровождением возле бассейна с напитком в руках.

Но какими бы обычными ни казались все присутствующие на картинке, один из них точно что-то скрывает. Кто бы это мог быть? Вы еще не догадались? Тогда подумайте еще немного.

Но не забывайте, что у вас на это задание всего 6 секунд. Да, нелегко будет найти разгадку за такой короткий отрезок времени. Но если очень хорошо постараться, то у вас точно получится.

Загадка
Нужно найти вора за 6 секунд/ Bright Side

Внимательно рассмотрите всех присутствующих на картинке, обращайте внимание на все детали, ведь любая мелочь может оказаться решающей.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Вором является парень в очках – он ворует столовые приборы/ Bright Side

Вор – парень в очках, потому что он ворует столовые приборы из буфета возле бассейна.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти кролика за 5 секунд. Кролик спрятался настолько хорошо, что найти его будет не под силу даже очень внимательным людям. Готовы ли вы бросить себе вызов?

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно за 8 секунд угадать, какое животное на рисунке. Не каждому удастся понять, какое именно животное было спрятано на картинке.

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интересные новости оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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