Только гений найдет кролика за 5 секунд: загадка, которая подчинится единицам

Кролик спрятался настолько хорошо, что найти его будет не под силу даже очень внимательным людям. Готовы ли вы бросить себе вызов?

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Нужно найти кролика за 5 секунд/ коллаж: Главред, фото: American Puzzle Cards, unsplash.com

Разнообразные логические загадки хорошо развивают смекалку и помогают обострить внимательность к деталям. Когда мы сфокусированы на такой сложной и четкой задаче, то мозг работает на полную мощность. Но в то же время головоломки и оптические иллюзии не перегружают мозг, поэтому это может быть хорошим способом провести свободное время.

В следующей оптической иллюзии нужно отыскать кролика, который спрятан на изображении ястреба. Кролик очень хорошо спрятался, поэтому заметить его смогут лишь единицы, пишет jagranjosh. Готовы ли вы попробовать проверить свои силы?

Но не всё так просто – задание нужно выполнить всего за 5 секунд. Трудно будет справиться за такой короткий промежуток времени.

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На картинке мы видим ястреба, который стоит на одной лапе с поднятыми вверх крыльями, будто вот-вот собирается подняться в воздух. Кажется, что ястреба на рисунке ничего и никого больше нет. Но это не так. Не доверяйте первому впечатлению. Внимательно присмотритесь, и вы поймете, что на картинке есть точно что-то, что скрыто от нашего взгляда.

Нужно найти кролика за 5 секунд/ American Puzzle Cards

Не забывайте, что в оптических иллюзиях всё, что мы видим, может быть не таким, каким нам кажется на первый взгляд.

Даем небольшую подсказку – внимательно присмотритесь к крыльям птицы. Ничего странного там не замечаете?

Внизу мы оставили правильный ответ.

Кролик спрятан на крыльях ястреба/ American Puzzle Cards

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно за 8 секунд угадать, какое животное на рисунке. Не каждому удастся понять, какое именно животное было спрятано на картинке.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти 3 лица на дереве. Не каждому удастся заметить, где же спрятаны три лица.

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