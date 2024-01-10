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Только настоящий детектив заметит рыбку за 7 секунд: загадка на скорость

Алёна Воронина
10 января 2024, 17:28
Не всем удастся найти тайник рыбки, и еще и сделать это так быстро.

Загадка, рыбка
Надо найти рыбку всего за 7 секунд/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, unsplash.com

Оптические иллюзии беспокоят наш разум и бросают вызов нашему восприятию окружающей действительности. Такие загадки могут озадачить и завести в тупик. Но выполнение таких заданий помогает развивать смекалку, внимательность и нестандартное мышление, поэтому такие загадки очень полезны.

Следующая оптическая иллюзия может казаться сложной, ведь непросто будет отыскать рыбку среди большого количества игрушек, пишет jagranjosh.

видео дня

При этом с заданием нужно справиться всего за 7 секунд, что не каждому будет под силу. Готовы ли вы испытать свою внимательность и наблюдательность и бросить вызов времени?

На картинке среди большого количества различных игрушек спряталась рыбка. Она выбрала такой тайник, чтобы его непросто было заметить. Придется собрать воедино всю свою внимательность, чтобы отыскать рыбку максимально быстро.

Для удобства во время поиска можно в уме поделить картинку на отдельные части, и каждую из этих частей рассматривать поочередно. Тогда ваше внимание не будет рассеиваться, и вам легче будет концентрироваться.

Загадка
Надо найти рыбку всего за 7 секунд/ jagranjosh

Когда справитесь с загадкой, можете предложить ее своим родным и друзьям – возможно они тоже будут не прочь проверить свою внимательность.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Рыбка очень хорошо спрятана/ jagranjosh

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой только люди с "орлиным зрением" найдут кота за 7 секунд. Кот так искусно спрятался в гардеробе, что заметить его смогут лишь единицы.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти животное за 12 секунд. Не всем удастся быстро заметить, какое же именно животное спрятано на этой картинке.

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