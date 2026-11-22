Кратко:
- ПриватБанк заблокировал все счета клиентки без предупреждения
- Через семь дней банк расторг договор из-за отсутствия документов
- Женщина утверждает, что не может вернуть свои деньги
Клиентка ПриватБанка пожаловалась на блокировку всех счетов без предупреждения и последующее расторжение договора. По словам женщины, банк прекратил обслуживание из-за непредоставления документов о доходах, хотя ранее сотрудники поддержки неоднократно уверяли, что никаких справок предоставлять не нужно.
Об этом украинка рассказала в отзыве на портале Минфин. Сейчас женщина находится в Испании и утверждает, что не может вернуть деньги, оставшиеся на заблокированных счетах.
По словам клиентки, после блокировки счетов она ежедневно обращалась в службу поддержки, чтобы выяснить, какие документы необходимы для прохождения финансового мониторинга.
Однако операторы якобы советовали просто подождать семь дней, заверяя, что никаких дополнительных документов не требуется.
"Через 7 дней ожидания банк в одностороннем порядке расторг со мной договор, сославшись именно на якобы "непредоставление документов о подтверждении доходов"!" - рассказала женщина.
При этом, по ее утверждению, официального письменного уведомления с объяснением причин расторжения договора и порядком возврата средств она не получила.
Женщина рассказала, что сейчас вынужденно находится в Испании и не может лично посетить отделение ПриватБанка в Украине.
По ее словам, банк отказывается принимать документы о доходах дистанционно или переводить остаток средств на ее счет в другом украинском банке.
Клиентка утверждает, что даже предложила направить официальное заявление на электронную почту банка, подписанное квалифицированной электронной подписью "Дія.Підпис".
Однако, по ее словам, ПриватБанк требует либо личного визита в отделение, либо оформления доверенности, что предполагает дополнительные расходы.
Женщина требует предоставить возможность дистанционно решить вопрос и вернуть собственные деньги. Официальная позиция ПриватБанка по этой жалобе в предоставленном отзыве отсутствует.
Напомним, ранее клиентка ПриватБанка сделала важное заявление по поводу блокировки счетов. Она подчеркнула, что блокировка счетов существенно повлияет на дальнейшее развитие событий на фронте или в политике, и попросила оперативного вмешательства уполномоченных органов. На данный момент ситуация остается под контролем.
Отметим, что представитель банка во время общения с клиентами пояснил порядок проведения финансового мониторинга. По его словам, исчезновение средств является исключительным случаем и банк приложит все усилия, чтобы вернуть деньги в кратчайшие сроки.
Как ранее сообщал Главред, представитель банка высказал позицию по поводу массовых жалоб клиентов на работу сервисов. Представитель обратил внимание на сложные сбой банкоматов и призвал профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации.
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