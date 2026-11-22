По словам клиентки, после блокировки счетов она ежедневно обращалась в службу поддержки.

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Клиенты ПриватБанка бьют тревогу / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Кратко:

ПриватБанк заблокировал все счета клиентки без предупреждения

Через семь дней банк расторг договор из-за отсутствия документов

Женщина утверждает, что не может вернуть свои деньги

Клиентка ПриватБанка пожаловалась на блокировку всех счетов без предупреждения и последующее расторжение договора. По словам женщины, банк прекратил обслуживание из-за непредоставления документов о доходах, хотя ранее сотрудники поддержки неоднократно уверяли, что никаких справок предоставлять не нужно.

Об этом украинка рассказала в отзыве на портале Минфин. Сейчас женщина находится в Испании и утверждает, что не может вернуть деньги, оставшиеся на заблокированных счетах.

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По словам клиентки, после блокировки счетов она ежедневно обращалась в службу поддержки, чтобы выяснить, какие документы необходимы для прохождения финансового мониторинга.

Однако операторы якобы советовали просто подождать семь дней, заверяя, что никаких дополнительных документов не требуется.

"Через 7 дней ожидания банк в одностороннем порядке расторг со мной договор, сославшись именно на якобы "непредоставление документов о подтверждении доходов"!" - рассказала женщина.

При этом, по ее утверждению, официального письменного уведомления с объяснением причин расторжения договора и порядком возврата средств она не получила.

Женщина рассказала, что сейчас вынужденно находится в Испании и не может лично посетить отделение ПриватБанка в Украине.

По ее словам, банк отказывается принимать документы о доходах дистанционно или переводить остаток средств на ее счет в другом украинском банке.

Клиентка утверждает, что даже предложила направить официальное заявление на электронную почту банка, подписанное квалифицированной электронной подписью "Дія.Підпис".

Однако, по ее словам, ПриватБанк требует либо личного визита в отделение, либо оформления доверенности, что предполагает дополнительные расходы.

Женщина требует предоставить возможность дистанционно решить вопрос и вернуть собственные деньги. Официальная позиция ПриватБанка по этой жалобе в предоставленном отзыве отсутствует.

Отзыв Приват / Коллаж Главред, фото: скриншот

Напомним, ранее клиентка ПриватБанка сделала важное заявление по поводу блокировки счетов. Она подчеркнула, что блокировка счетов существенно повлияет на дальнейшее развитие событий на фронте или в политике, и попросила оперативного вмешательства уполномоченных органов. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что представитель банка во время общения с клиентами пояснил порядок проведения финансового мониторинга. По его словам, исчезновение средств является исключительным случаем и банк приложит все усилия, чтобы вернуть деньги в кратчайшие сроки.

Как ранее сообщал Главред, представитель банка высказал позицию по поводу массовых жалоб клиентов на работу сервисов. Представитель обратил внимание на сложные сбой банкоматов и призвал профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации.

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