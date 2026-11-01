С карт списывают, но не выдают: банкоматы Приватбанка довели людей до истерики

Как утверждает клиентка, операция прошла некорректно.

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клиент ПриватБанка лишился 20000 грн за раз / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Что произошло:

Клиентка пыталась снять в банкомате 4500 гривен

Деньги списались, но устройство не выдало наличные

Возврат средств может занять до семи дней

Клиентка банка заявила о проблеме при снятии наличных в банкомате ПриватБанка в Днепропетровской области. По словам женщины, она пыталась получить 4500 гривен, однако устройство не открыло шторку и не выдало купюры, тогда как деньги с банковской карты были списаны.

Как женщина рассказала на портале Минфин, теперь для возврата средств ей предложили дождаться инкассации банкомата, а рассмотрение заявки может занять до семи дней.

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Инцидент, согласно отзыву клиентки, произошел 28 октября 2026 года в 19:51 в поселке Соленое Днепровского района Днепропетровской области.

"Пыталась снять наличными 4500 грн, но банкомат средства не выдал - не открылась шторка, а средства с карты сняло", - рассказала женщина.

Как утверждает клиентка, операция прошла некорректно: средства были списаны с ее счета, но получить наличные она не смогла из-за проблемы с механизмом выдачи денег.

После произошедшего женщина связалась с горячей линией банка и сообщила о ситуации. Сотрудники зарегистрировали заявку на возврат средств.

Первоначально, по словам клиентки, в информации по обращению был указан срок рассмотрения от одного до пяти дней. Позднее статус заявки изменился на "в работе", а возможный срок решения проблемы увеличился до семи дней.

Женщине объяснили, что для выяснения обстоятельств необходима инкассация банкомата.

Основная претензия авторки отзыва связана не только с самим сбоем, но и с необходимостью ждать возврата денег.

Женщина подчеркнула, что 4500 гривен были необходимы ей именно в момент снятия наличных, поэтому возможность получить их спустя несколько дней проблему не решает.

"Средства наличными срочно нужны были мне именно в тот момент, а не через 7 дней, еще и не по моей вине", - возмутилась клиентка.

Она также не понимает, почему после обращения на горячую линию произошедшее нельзя было сразу зафиксировать как технический сбой банкомата и оперативно вернуть списанную сумму.

"Почему приходится ждать так долго и где брать средства, которые фактически зависли во времени?" - спрашивает женщина.

Клиентка попросила банк рассмотреть возможность перевести ее заявку в категорию срочных и ускорить возврат денег.

Отзыв Приват / Фото: скриншот

Напомним, ранее клиентка банка сделала важное заявление по поводу невыдачи наличных. Она подчеркнула, что невыдача наличных существенно повлияет на дальнейшее отношение к обслуживанию клиентов и требует оперативного реагирования банка. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что представитель банка во время общения с клиентами заявил о порядке проведения финансового мониторинга. По его словам, блокировка соцвыплат требует дополнительных проверок, но банк обещает ускорить рассмотрение обращений для возврата средств.

Как ранее сообщал Главред, клиентка банка высказала позицию по поводу проблемы со снятием наличных. Клиентка обратила внимание на сложные банковский финмониторинг и призвала профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации.

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