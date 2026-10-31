Унитаз засияет как новый: простая хитрость для идеальной чистоты туалета

Правильно подобранные средства помогут справиться с этими проблемами без лишних усилий и дорогостоящей бытовой химии.

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Как отчистить унитаз / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Правильно подобранные средства помогут справиться с загрязнениями

Эксперты советуют сформировать небольшой набор для регулярной уборки

Чтобы санузел оставался ухоженным, недостаточно время от времени протирать сантехнику. На её поверхности постепенно появляются известковые отложения, мыльные следы и загрязнения, а внутри чаши могут скапливаться бактерии.

Правильно подобранные средства помогут справиться с этими проблемами без лишних усилий и дорогостоящей бытовой химии, пишет Martha Stewart.

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Эксперты советуют сформировать небольшой набор для регулярной уборки, включив в него не только специальные составы, но и простые предметы повседневного использования. Некоторые из них способны заметно облегчить поддержание чистоты и продлить срок службы сантехники.

Средство для мытья посуды

Для удаления обычных загрязнений с наружной стороны унитаза вполне подойдёт привычное средство для посуды. Оно хорошо справляется с жирными следами и повседневной грязью, особенно если использовать его вместе с тёплой водой.

При этом специалисты не советуют без необходимости прибегать к концентрированным кислотам и хлорсодержащим составам. Агрессивная химия может негативно повлиять на герметик, затирку и защитные покрытия сантехники. Поэтому для повседневного ухода лучше выбирать более щадящие варианты.

Белый уксус

Этот продукт можно использовать для борьбы с известковым налётом и минеральными следами, которые нередко появляются внутри унитаза из-за жёсткой воды. Кислотные свойства уксуса помогают размягчать подобные отложения и облегчать их удаление.

Однако средство подходит не для всех материалов. Его нельзя применять на поверхностях из натурального камня, даже в разбавленном виде. Перед обработкой также стоит проверить рекомендации производителя сантехники.

Пищевая сода

Недорогой порошок может стать дополнительным помощником при удалении незначительных загрязнений. Сода обладает мягкими абразивными свойствами и при аккуратном использовании помогает очищать фарфоровую чашу, не повреждая её поверхность.

Для уборки достаточно нанести немного порошка на загрязнённые участки, а затем обработать их ёршиком. Если же налёт давно въелся или требуется полноценная дезинфекция, лучше воспользоваться специализированным средством для унитазов.

Важно: никогда не смешивайте соду с хлорсодержащими отбеливателями, уксусом или другими чистящими составами без проверки их совместимости. Особенно опасно соединение хлорки с кислотами и аммиаком - такая реакция может сопровождаться выделением токсичных газов.

Одноразовые дезинфицирующие салфетки

Для обработки поверхностей, к которым регулярно прикасаются, удобно держать под рукой специальные салфетки с дезинфицирующей пропиткой. Они подходят для сиденья, крышки, кнопки смыва и наружной части бачка.

После использования салфетку сразу выбрасывают, поэтому она не становится источником повторного переноса загрязнений. Главное правило - не смывать такие изделия в канализацию, даже если производитель заявляет об их пригодности для этого.

Салфетки из микрофибры

Для удаления пыли, капель воды и следов загрязнений с внешних поверхностей лучше использовать мягкую микрофибру. Она хорошо впитывает влагу и позволяет очищать сантехнику без грубого механического воздействия.

Металлические губки, жёсткие мочалки и абразивные порошки, напротив, могут оставлять царапины на защитном слое фарфора. Повреждённая поверхность быстрее загрязняется, поэтому впоследствии её становится сложнее отмывать.

Для соблюдения гигиены желательно выделить отдельную салфетку для туалета и не использовать её в других помещениях.

Многоразовые хозяйственные перчатки

Защита рук - обязательная часть уборки санузла. Перчатки помогают избежать непосредственного контакта кожи с загрязнениями и компонентами чистящих средств.

Специалисты рекомендуют иметь отдельную пару исключительно для туалета. После завершения уборки её необходимо промыть, высушить и хранить отдельно от других хозяйственных принадлежностей.

/ Инфографика: Главред

Чистящая пемза

Если на дне чаши или возле линии воды появились устойчивые следы известкового налёта, обычной щётки может оказаться недостаточно. В таких случаях пригодится специальная пемза, предназначенная для очистки сантехники.

Она позволяет осторожно удалить минеральные отложения механическим способом, не прибегая к сильнодействующей химии. Перед использованием камень и поверхность унитаза следует смочить, а очищать загрязнение нужно без сильного нажима. Это поможет снизить риск повреждения глазури.

Удобный ёршик

Качественная щётка остаётся одним из главных инструментов для поддержания чистоты унитаза. Она помогает удалять налёт, остатки загрязнений и отложения в тех местах, куда не всегда проникает вода при смывании.

При выборе стоит учитывать форму головки и жёсткость щетины: инструмент должен обеспечивать доступ к труднодоступным участкам, в том числе под ободком чаши.

После каждой уборки ёршик необходимо промывать и оставлять для полного высыхания. Постоянное хранение влажной щётки в закрытом контейнере способствует появлению неприятного запаха и размножению микроорганизмов. Сам инструмент следует периодически менять.

Что поможет сохранить сантехнику чистой

Поддерживать порядок в туалете гораздо проще, если не откладывать уборку до появления заметного налёта и стойких загрязнений. Для регулярного ухода достаточно нескольких проверенных средств и подходящего инвентаря.

Главное - не использовать агрессивные составы без необходимости, учитывать особенности материалов и не забывать о чистоте самих принадлежностей. Такой подход поможет сохранить привлекательный вид сантехники и избежать лишних затрат на её восстановление.

Смотрите видео - очистка туалета:

Если вы стараетесь не использовать сильнодействующую бытовую химию, обратите внимание на простые домашние средства. Справиться с загрязнениями на кафеле помогут обычная пищевая сода и лимонная кислота.

Эти бюджетные продукты легко найти на любой кухне, а их сочетание может стать хорошей альтернативой специализированным чистящим составам.

Ранее Главред писал о том, что одно средство отбелит унитаз до блеска. Налет, который накопился, очень просто отмыть, если добавить в унитаз одно простое средство.

Напомним, ранее сообщалось о том, что унитаз будет ослепительно белым после одного средства. Даже если налет в унитазе долго не вымывается, избавиться от него поможет одно простое средство, которое есть на каждой кухне.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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