1 ноября нельзя отказывать в милостыне: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 1 ноября
- Что можно делать 1 ноября
- Что нельзя делать 1 ноября
В субботу, 1 ноября, православные верующие чтят память святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамьяна. Братья прославились тем, что исцеляли больных, помогали нуждающимся и никогда не брали денег за свою работу. Их жизнь стала примером бескорыстного служения людям и веры в Бога. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 1 ноября
Согласно церковному преданию, Косма и Дамьян жили в первые века христианства. Они происходили из Малой Азии и, по распространенной версии, были родными братьями. Их мать воспитывала сыновей в христианской вере, прививая им милосердие и стремление помогать окружающим.
Братья получили знания в области врачевания и посвятили себя лечению больных. Они облегчали страдания людей, а также, согласно преданию, помогали животным. При этом Косма и Дамьян не требовали платы за свои услуги, считая способности к исцелению даром от Бога.
Именно за бескорыстие святых стали называть бессребрениками - теми, кто не принимает серебра, денег или другого вознаграждения за помощь. В церковной традиции их также почитают как чудотворцев, поскольку предания связывают с их именами многочисленные случаи исцеления.
Косма и Дамьян путешествовали по городам и селам, посещали дома больных и помогали каждому, кто нуждался в лечении. Они не обращали внимания на социальное положение или материальное состояние людей: одинаково заботились как о бедных, так и о состоятельных.
В своей деятельности братья сочетали медицинские знания с молитвой. Они были убеждены, что способность исцелять дана им свыше и не должна становиться способом личного обогащения. Основой их служения был евангельский принцип: "Даром получили - даром отдавайте".
Приметы 1 ноября
- Теплый день - зима будет мягкой.
- Ясная погода - ожидали холодной зимы.
- Птицы летят низко - скоро похолодает.
Что нельзя делать 1 ноября
Согласно давним поверьям, в этот день не стоит оставлять без поддержки просящих о помощи или отказывать нуждающимся в милостыне. В то же время существовала необычная оговорка: подавая деньги или еду, не следовало встречаться взглядом с просителем. Люди верили, что под человеческим обликом может скрываться нечистая сила, а прямой взгляд якобы поможет ему проявиться.
Что можно делать 1 ноября
В народном календаре праздник известен как Кузьмы и Демьяна. К этому дню крестьяне пытались справиться с последними полевыми и огородными делами, а также завершить сезонные работы в саду.
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Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
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