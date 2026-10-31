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1 ноября нельзя отказывать в милостыне: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
31 октября 2026, 15:05
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Согласно давним поверьям, 1 ноября не стоит оставлять без поддержки просящих о помощи или отказывать нуждающимся в милостыне.
коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info
коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info / Какой церковный праздник 1 ноября

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 1 ноября
  • Что можно делать 1 ноября
  • Что нельзя делать 1 ноября

В субботу, 1 ноября, православные верующие чтят память святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамьяна. Братья прославились тем, что исцеляли больных, помогали нуждающимся и никогда не брали денег за свою работу. Их жизнь стала примером бескорыстного служения людям и веры в Бога. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 1 ноября

Согласно церковному преданию, Косма и Дамьян жили в первые века христианства. Они происходили из Малой Азии и, по распространенной версии, были родными братьями. Их мать воспитывала сыновей в христианской вере, прививая им милосердие и стремление помогать окружающим.

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Братья получили знания в области врачевания и посвятили себя лечению больных. Они облегчали страдания людей, а также, согласно преданию, помогали животным. При этом Косма и Дамьян не требовали платы за свои услуги, считая способности к исцелению даром от Бога.

Именно за бескорыстие святых стали называть бессребрениками - теми, кто не принимает серебра, денег или другого вознаграждения за помощь. В церковной традиции их также почитают как чудотворцев, поскольку предания связывают с их именами многочисленные случаи исцеления.

Косма и Дамьян путешествовали по городам и селам, посещали дома больных и помогали каждому, кто нуждался в лечении. Они не обращали внимания на социальное положение или материальное состояние людей: одинаково заботились как о бедных, так и о состоятельных.

В своей деятельности братья сочетали медицинские знания с молитвой. Они были убеждены, что способность исцелять дана им свыше и не должна становиться способом личного обогащения. Основой их служения был евангельский принцип: "Даром получили - даром отдавайте".

Приметы 1 ноября

  • Теплый день - зима будет мягкой.
  • Ясная погода - ожидали холодной зимы.
  • Птицы летят низко - скоро похолодает.

Что нельзя делать 1 ноября

Согласно давним поверьям, в этот день не стоит оставлять без поддержки просящих о помощи или отказывать нуждающимся в милостыне. В то же время существовала необычная оговорка: подавая деньги или еду, не следовало встречаться взглядом с просителем. Люди верили, что под человеческим обликом может скрываться нечистая сила, а прямой взгляд якобы поможет ему проявиться.

Что можно делать 1 ноября

В народном календаре праздник известен как Кузьмы и Демьяна. К этому дню крестьяне пытались справиться с последними полевыми и огородными делами, а также завершить сезонные работы в саду.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.




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