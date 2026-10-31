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Куда пропал Джек Николсон: Майкл Дуглас рассказал о коллеге-затворнике

Виталий Кирсанов
31 октября 2026, 12:52
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Майкл Дуглас рассказал о Джеке Николсоне, который давно не появляется на публике.
Дуглас признался, что хотел бы вновь поработать с Николсоном
Дуглас признался, что хотел бы вновь поработать с Николсоном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lnicholson, instagram.com/michaelkirkdouglas

Кратко:

  • Последний раз Николсон снимался в кино в 2010 году
  • Дуглас признался, что хотел бы вновь поработать с Николсоном

Американский актер Майкл Дуглас впервые за долгое время поделился информацией о своем коллеге Джеке Николсоне, который уже много лет не снимается в кино и практически не выходит в свет. По словам Дугласа, 89-летний артист чувствует себя хорошо и наслаждается спокойной жизнью вдали от внимания публики.

В беседе с изданием The Independent Майкл признался, что хотел бы вновь поработать с Николсоном на съемочной площадке. При этом он отметил, что тот больше не заинтересован в актерской деятельности.

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"Он больше не работает. Но с ним всё в порядке. Он исчез. Я это знаю", - рассказал Дуглас.

О персоне: Майкл Дуглас

Майкл Кирк Дулас - американский актер и продюсер. Обладатель двух премий "Оскар", шести "Золотых глобусов", а также премии "Эмми". Сын известного актера "золотой эры" Голливуда Кирка Дугласа, сообщает Википедия. Наиболее известные роли: "Роман с камнем", "Жемчужина Нила", "Роковое влечение", "Война Роузов", "Основной инстинкт" и др.

Что известно о карьере Джека Николсона

Майкл Дуглас и Джек Николсон связаны не только профессиональным знакомством. В 1975 году Дуглас выступил продюсером фильма "Пролетая над гнездом кукушки", в котором Николсон сыграл главную роль. Эта работа принесла актеру первый "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль".

Последний раз Николсон снимался в кино в 2010 году. С тех пор он практически не появляется на публике и ведет закрытый образ жизни.

В СМИ неоднократно высказывались предположения, что решение уйти из кино связано с желанием актера уединиться и больше времени проводить с семьей. Также появлялись сообщения о возможных проблемах с памятью и деменции, однако официального подтверждения этой информации не было.

Майкл Дуглас
Майкл Дуглас / Инфографика: Главред

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О персоне: Джек Николсон

Джек Николсон - американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Он является рекордсменом по наибольшему количеству актерских номинаций на "Оскар" (12), а также одним из трех трехкратных лауреатов среди мужчин. Кроме того, он - один из трех актеров, номинированных на "Оскар" за лучшую роль (главную или второго плана) в четырех разных десятилетиях подряд: 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах. Джек Николсон также является обладателем множества других наград, в том числе BAFTA, семи "Золотых глобусов", шести премий Национального совета кинокритиков США и лауреатом премии Гильдии киноактеров США, сообщает Википедия.

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