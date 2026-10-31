Как сделать искусственную елку пышной: полезный лайфхак перед зимними праздниками

Вы узнаете:
- Как расправить искусственную елку после распаковки
- Почему нужно распушивать каждую веточку отдельно
Искусственная елка после распаковки часто выглядит помятой и неопрятной, поэтому перед украшением важно правильно расправить её ветки.
Главред узнал, что новогоднее дерево станет объёмным, густым и красивым, если правильно его распушить. Украинский блогер Марк Любчик в TikTok объяснил, как это сделать быстро и без специальных инструментов.
Как правильно распушить искусственную елку
Лучше всего расправлять искусственную елку постепенно, двигаясь от нижней части к верхушке. Не стоит сразу пытаться расправить всю елку целиком, ведь так можно пропустить отдельные веточки и оставить заметные пробелы.
"Делайте это именно по частям. Вот у меня здесь нижняя, средняя и самая верхняя: закрепили нижнюю, расправили каждый ряд, а затем каждую веточку постепенно расправляете", - отметил блогер.
Один из главных секретов пышной искусственной елки - тщательно расправлять не только внешние, но и задние веточки. Если ограничиться только той частью, которая находится спереди, между ветками могут остаться заметные промежутки.
"Так легче, и так она будет более пышной, и так будет проще, потому что у вас есть доступ к задним веточкам, и вы их расправляете", - пояснил Марк Любчик.
Как формировать ветки литой искусственной елки
Литые искусственные елки обладают особенностью: их веточки можно сгибать и направлять в разные стороны, самостоятельно формируя силуэт дерева. Это позволяет не просто распушить конструкцию, но и создать желаемую форму.
Обычно для получения густой кроны веточки направляют в разные стороны, чтобы заполнить свободное пространство и сделать елку визуально более объёмной.
Видео с лайфхаком можно посмотреть в TikTok по ссылке.
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О персоне: Марк Любчик
Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинкер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 30 тысяч пользователей.
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