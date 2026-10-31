Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Опасная привычка: почему не стоит мыть сырое мясо перед приготовлением

Дарья Пшеничник
31 октября 2026, 04:41
google news Подпишитесь
на нас в Google
Вода не уничтожает сальмонеллу, а брызги при мытье переносят её на салат, хлеб и посуду.
Опасная привычка: почему не стоит мыть сырое мясо перед приготовлением
Почему курицу, свинину и говядину не стоит промывать под краном / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

видео дня
  • Почему мыть курицу перед приготовлением опасно
  • Помогает ли уксус или лимон обеззаразить мясо
  • Что делать, если мясо уже помыли

Промывать сырое мясо и птицу перед приготовлением не стоит. Эта процедура не делает продукт более безопасным, а наоборот, разносит бактерии по кухне. Такую позицию разделяют Министерство сельского хозяйства США (USDA), американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и британские учреждения по безопасности пищевых продуктов, сообщает Trojmiasto.pl.

Главная угроза - брызги. Струя воды ударяет по поверхности курицы, и мелкие капли вместе с микроорганизмами попадают на столешницу, кран, посуду и продукты, находящиеся рядом. Это явление называют перекрестным загрязнением. Сырая птица может содержать Salmonella и Campylobacter, которые никак не изменяют вид или запах мяса. Опасными они становятся тогда, когда попадают на продукты, которые уже не будут подвергаться термической обработке: салат, нарезанный помидор или хлеб возле раковины.

Масштабы проблемы продемонстрировало исследование, которое Служба безопасности и инспекция пищевых продуктов USDA провели совместно с Университетом штата Северная Каролина. В тестовых кухнях 300 участников готовили курицу и салат. Среди тех, кто промывал сырую птицу, у 60% бактерии обнаружили в раковине, а у 14% они оставались даже после попытки её почистить.

Видимую грязь вода действительно может убрать, однако микробиологическую безопасность она не обеспечивает.

"Некоторые бактерии могут оставаться прикрепленными к поверхности мяса, несмотря на многократное мытье. Более того, само по себе промывание не дает никакой уверенности в том, что количество микроорганизмов снизилось до безопасного уровня", - отмечает издание.

Рекомендация касается не только куриного филе, окорочков и крылышек. USDA также не рекомендует промывать сырую говядину, свинину, баранину и телятину, поэтому отбивные, куски для гуляша или мясо для запекания можно сразу готовить. Излишки влаги достаточно промокнуть одноразовым бумажным полотенцем, затем сразу выбросить его и вымыть руки. Если же продукт имеет неприятный запах или скользкую поверхность, вода или специи его уже не спасут.

Привычка мыть мясо перед обедом во многих семьях передается из поколения в поколение.

"Промывание курицы, свинины или говядины не заменяет термической обработки, а может привести к распространению бактерий на другие поверхности", - отмечает Trojmiasto.pl.

Уксус, лимон и бульон: что говорят о популярных методах

Некоторые вместо обычной воды используют раствор уксуса, лимонный сок или соль. В USDA отмечают, что промывание или вымачивание мяса и птицы в соленой воде, уксусе или лимонном соке не уничтожает бактерии.

Такие приемы распространены в различных кулинарных традициях, однако воспринимать их как надежное обеззараживание не следует.

"Уксус и лимон могут изменять вкус, запах и структуру поверхности мяса, но не заменяют надлежащей термической обработки. Конечно, эти ингредиенты можно использовать для маринования", - пишет издание.

Мариновать мясо лучше в холодильнике, а сырой маринад нельзя поливать на готовое блюдо без предварительной обработки. Не нужно промывать мясо и перед варкой бульона. Пена, появляющаяся на поверхности во время кипения, – это прежде всего свернувшиеся белки, а не признак грязного продукта. Её снимают лишь для того, чтобы бульон был более прозрачным.

Сколько времени запекать мясо птицы в духовке инфографика
Сколько времени запекать мясо птицы в духовке / Инфографика: Главред

Термометр вместо крана: какая температура убивает бактерии

Уничтожают болезнетворные микроорганизмы не вода, а высокая температура во время варки, жарки или запекания. Безопасный порог зависит от вида мяса. Курицу, индейку и другую птицу, в частности фарш, следует доводить до 74 °C внутри, мясной фарш и колбаски - до 71 °C, а стейки, ростбифы и отбивные - до 63 °C с трёхминутным отдыхом после приготовления.

Цвет продукта не свидетельствует о его готовности. По данным USDA, приготовленное некопченое красное мясо, в частности свинина, может оставаться розовым даже после достижения безопасной температуры. Убедиться в безопасности можно только с помощью кухонного термометра. Термометр следует вставлять в самую толстую часть куска.

Если мясо уже помыли, выбрасывать его не нужно. Мойку, кран, столешницу и приспособления следует тщательно вымыть, а при необходимости продезинфицировать средством для кухонных поверхностей. Также нужно вымыть руки и проверить, не было ли рядом готовых к употреблению продуктов, на которые могли попасть брызги. Смешивать случайные бытовые химикаты для уборки кухни не стоит.

Отдельная доска для сырого мяса, чистые ножи и правильное хранение в холодильнике, чтобы соки не стекали на другие продукты, специалисты считают более эффективными, чем любая промывка. USDA также советует готовить овощи и салаты, которые не будут подвергаться термической обработке, ещё до того, как приступить к обработке сырого мяса и птицы.

Смотрите видео о том, почему не нужно мыть мясо перед приготовлением:

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Trojmiasto.pl

Trojmiasto.pl - один из крупнейших и самых популярных региональных новостных порталов в Польше, специализирующийся на регионе Гданьска, Гдыни и Сопота. Издание служит основным источником местной информации для жителей и туристов, посещающих регион. Сайт поддерживает несколько тематических порталов, включая спорт, бизнес, культуру, развлечения, дом, детей, кино, науку.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
мясо жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Передача ракет Patriot Украине: Зеленский сделал неожиданное предложение США

Передача ракет Patriot Украине: Зеленский сделал неожиданное предложение США

02:00Украина
РФ атаковала критическую инфраструктуру Киева: есть перебои со светом и водой

РФ атаковала критическую инфраструктуру Киева: есть перебои со светом и водой

22:58Украина
Сотни ракет Patriot для Украины: в Вашингтоне приняли важное решение

Сотни ракет Patriot для Украины: в Вашингтоне приняли важное решение

22:57Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Колебания достигнут 5-балльного уровня: начинается магнитная буря G1

Колебания достигнут 5-балльного уровня: начинается магнитная буря G1

Китайский гороскоп на завтра, 31 октября: Драконам - восхищение, Свиньям - равновесие

Китайский гороскоп на завтра, 31 октября: Драконам - восхищение, Свиньям - равновесие

Россия потеряла свой крупнейший атомный крейсер "Петр Великий" — что произошло

Россия потеряла свой крупнейший атомный крейсер "Петр Великий" — что произошло

Прошлое напомнит о себе: четыре знака зодиака ждут серьезные испытания

Прошлое напомнит о себе: четыре знака зодиака ждут серьезные испытания

Налет на серебряной цепочке исчезнет без труда: поможет простой домашний способ

Налет на серебряной цепочке исчезнет без труда: поможет простой домашний способ

Последние новости

05:22

Орхидея оживет и пустит цветоносы: рецепт домашней подкормки

04:41

Опасная привычка: почему не стоит мыть сырое мясо перед приготовлением

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке туриста у костра за 57 с

03:23

Как выбрать имя для ребенка: нумеролог объяснил, на что стоит обратить внимание

03:00

Богатство придет неожиданно: какие китайские знаки зодиака скоро озолотятся

Мобилизация, субсидии и дорогие продукты: что изменится для украинцев с 1 ноябряМобилизация, субсидии и дорогие продукты: что изменится для украинцев с 1 ноября
02:00

Передача ракет Patriot Украине: Зеленский сделал неожиданное предложение США

00:55

Уничтожение Су-34: опубликованы спутниковые снимки аэродрома РФ

30 октября, пятница
23:54

Простой домашний трюк против конденсата: результат без дорогих средств

22:58

РФ атаковала критическую инфраструктуру Киева: есть перебои со светом и водой

Реклама
22:57

Сотни ракет Patriot для Украины: в Вашингтоне приняли важное решение

22:36

Как почистить памятник от грязи и воска: простые способы без вреда для камняВидео

22:00

"Муж — мой островок безопасности": звезда "Квартала" Левкун рассказала о любви

21:56

Встреча Зеленского, Трампа и Путина: в МИД рассказали о подготовке переговоров

21:39

Котлеты станут нежнее и сочнее: какой простой ингредиент изменит привычный рецепт

21:21

Чтобы в следующем году гроздья были большими: что сделать с виноградом в ноябреВидео

21:03

Весной участок будет просто не узнать: как и когда удобрять газон осеньюВидео

20:54

На саммите G20 Лаврову передадут важное послание по поводу войны в Украине

20:44

Любовный гороскоп на 2027 год: Тельцам — романтика, Девам — настоящая любовь

20:22

Зачем носить фольгированный шарик в сумочке: необычный женский лайфхак

19:55

"Сгорел дотла": ВСУ уничтожили российский вертолет Ми-8 на Луганщине

Реклама
19:53

Мощные удары ракет и дронов: Зеленский анонсировал "ответку" вглубь РФ

19:49

Одежда после стирки станет мягкой, как облако: поможет неожиданный кухонный предмет

19:17

Россия потеряла свой крупнейший атомный крейсер "Петр Великий" — что произошло

19:10

Гривна пробьет потолок: курс может достичь 47 гривен за доллар уже до конца года – Новакмнение

19:07

Зачем приклеивают губку к подошве обуви: от чего спасает трюк

19:03

Ошеек, вырезка или лопатка: какую свинину выбрать, чтобы блюдо не разочаровалоВидео

18:53

"Всё это плохо закончится": экс-глава МИД об изменениях в США после выборов

18:50

Света не будет до 10 часов: какие графики будут действовать в Украине 31 октября

18:40

Гороскоп на неделю со 2 по 8 ноября: Скорпионам — прорыв, Ракам — любовь

18:36

Порошенко упрекнули за критику FirePoint: "Эта компания бьёт путину по рукам, которые Пётр Алексеевич так нежно пожимал во время войны"

18:22

Ошибка, которую допускают тысячи водителей: почему не стоит ездить с почти пустым баком

18:21

РФ атаковала железнодорожный вокзал в большом городе Украины, начался пожар - что известно

18:17

Трюк с ложкой на подоконнике: может ли металл помочь в борьбе с конденсатомВидео

18:14

Зеленский отправится на переговоры с Эрдоганом: о чем будут говорить президенты

18:09

Как не испортить квашеную капусту: в какие дни нужно перемешивать рассол

17:52

Эксперты советуют протирать кухонную технику молоком — для чегоВидео

17:41

Звёзды готовят сюрпризы: что ждёт знаки зодиака в ближайшие выходные

17:34

Россия резко усилила удары по Украине: какое "слабое место" обнаружил Кремль

17:27

Налет на серебряной цепочке исчезнет без труда: поможет простой домашний способ

17:22

Путин может лишиться главного козыря на переговорах: экс-глава МИД назвал условие

Реклама
17:17

Верхние шкафы на кухне стремительно теряют популярность: что приходит им на смену

16:48

Почему на зеркалах авто нарисована линия: о ее функции знают единицыВидео

16:47

"Выжить невозможно": Кузнецова сделала жесткое заявление об актерских зарплатах

16:41

Бомбардировщики и ракеты уже на позициях: когда РФ может массированно атаковать Украину

16:23

Ситуация обостряется: армия РФ продвинулась на важном участке фронта

16:18

Песков озвучил новую циничную причину войны против Украины: что заявили в Кремле

16:15

Почему не стоит выбрасывать лотки из-под яиц перед зимой – как их использовать

16:03

США и Украина определили представителя Европы на переговорах по войне: кого выбрали

15:52

Доллар резко полетел вниз, а евро замерло: появился курс валют на 2 ноября

15:50

Пять модных трендов зимы 2027: блогер раскрыла стильные фишки сезонаВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости Харькова
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять