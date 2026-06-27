Даже хороший маринад не спасет: названо худшее мясо для шашлыка

Не вся свинина одинаково подходит для приготовления на мангале, даже если на вид кусок кажется идеальным.

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Какую свинину лучше выбирать для шашлыка — названо лучшее мясо для шашлыка / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Какая часть свинины не подойдет для шашлыка

Какое мясо лучше всего подходит для шашлыка

Как правильно замариновать мясо

Шашлык можно испортить ещё до того, как мясо попадёт в маринад. На прилавке кусок свинины может выглядеть ровным и аппетитным, но после нескольких минут на углях он станет сухим и жёстким. Причина проста — не каждая часть туши выдерживает агрессивный жар мангала.

Главред расскажет, какую часть свинины категорически не стоит брать для шашлыка.

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Какая часть свинины не подойдет для шашлыка

Худший вариант для мангала — слишком постные части свинины. Это вырезка, корейка и сухие участки окорока, пишет 24 Канал. В них почти нет жировых прожилок, которые во время жарки плавятся и сохраняют сочность. На открытом огне такое мясо быстро теряет влагу, пересыхает ещё до образования корочки.

Вырезка хорошо подходит для быстрого обжаривания на сковороде или гриле целым куском, но для шашлыка она слишком нежная и деликатная. Корейка после жарки становится плотной и суховатой. Окорок, если он совсем без жира, требует постоянного контроля — стоит передержать несколько минут, и мясо уже станет жестким.

Какие куски тоже стоит избегать

Не менее неудачным выбором будут части с большим количеством грубых пленок и жил. Они не успевают размягчиться за короткое время на мангале. Такое мясо лучше оставить для тушения или запекания, где длительное приготовление во влажной среде сделает его нежным.

Какое мясо лучше всего подходит для шашлыка

Лучше всего для мангала подходит свиная шея. В ней достаточно жировых прожилок, которые во время жарки плавятся и сохраняют сочность. Важно, чтобы кусок был сбалансированным: не сплошной жир, но и не полностью постный. Если шеи нет, можно взять лопатку. Рекомендуем обратить внимание на срез: он должен быть упругим, с небольшими жировыми прослойками, без слизи или резкого запаха.

Как правильно замариновать мясо

Вам понадобится:

1 килограмм свиной шеи;

600–800 граммов лука;

1 столовая ложка соли;

2–3 лавровых листа;

1 чайная ложка молотого перца;

2–3 столовые ложки растительного масла.

Способ приготовления:

Лук очистите и нарежьте полукольцами. Переложите в глубокую миску, добавьте соль и хорошо размягчите руками, чтобы он пустил сок. Именно этот сок станет основой маринада и поможет мясу остаться нежным.

Свиную шею очистите от пленок и нарежьте кусочками примерно одинакового размера. Добавьте к мясу лавровый лист, молотый перец и несколько ложек растительного масла. Масло поможет кусочкам быстрее покрыться корочкой в начале жарки.

После этого добавьте лук вместе с соком и тщательно перемешайте всё в миске. Накройте миску пищевой пленкой и поставьте в холодильник на несколько часов, а лучше всего — оставьте на ночь. За это время мясо хорошо пропитается ароматами специй и лука.

Перед приготовлением нанизайте кусочки на шампуры, снимая лук, чтобы он не пригорел на углях. Жарьте шашлык тогда, когда открытый огонь уже перегорел и остались только раскаленные угли. Именно они дают равномерное тепло, благодаря которому мясо получается нежным и сочным.

Смотрите видео о том, как замариновать мясо, чтобы шашлык получился сочным:

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Об источнике: 24 канал 24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. "24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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