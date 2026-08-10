Цены на товары и продукты подскочили: в Госстате раскрыли, что подорожало

В годовом исчислении инфляция в июле 2026 года увеличилась до 7,7% с 7,2% по итогам июня.

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Украинцам рассказали о новом подорожании продуктов / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, УНИАН

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Инфляция в июле 2026 года увеличилась до 7,7%

Выросли цены на фрукты, рыбу, подсолнечное масло, молочные продукты, хлеб и макаронны

Потребительские цены в Украине в июле 2026 года выросли на 0,3%. В годовом исчислении инфляция в июле 2026 года увеличилась до 7,7% с 7,2% по итогам июня.

Как сообщила Государственная служба статистики, в июле по сравнению с июнем этого года на потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,2%. Больше всего (на 6% и 5,9%) подешевели яйца и овощи. На 1,3-0,6% снизились цены на свинину, мясо птицы, продукты переработки зерновых, сало.

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В то же время на 1,5-0,6% выросли цены на фрукты, рыбу и рыбные продукты, подсолнечное масло, безалкогольные напитки, молоко и молочные продукты, хлеб, макаронные изделия, сахар. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,8%.

Одежда и обувь подешевели на 4,8%, в частности одежда – на 5,8%, обувь – на 3,5%. Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 1,6% произошел в основном из-за повышения тарифов на водоснабжение на 31,9% и на канализацию – на 29,8%.

Цены на транспорт выросли на 1,3% в основном из-за подорожания проезда в автомобильном и железнодорожном пассажирском транспорте на 6,0% и 2,7% соответственно.

/ Главред - инфографика

В Украине растут цены: что влияет на стоимость продуктов

Украинцев может ожидать очередной виток роста цен на продукты. Эксперты предупреждают, что в ближайшее время на стоимость товаров способны повлиять сразу несколько факторов, среди которых особое значение имеют проблемы с топливом и увеличение логистических расходов.

Одним из возможных факторов подорожания называют перебои с поставками горючего. Если перевозчикам придется сталкиваться с нехваткой топлива или его более высокой стоимостью, дополнительные расходы неизбежно будут отражаться на конечной цене товаров для потребителей.

Экономист Зиновий Свереда допускает, что первые изменения украинцы могут заметить уже в течение ближайших недель. По его оценке, ситуация на рынке энергоресурсов остается важным фактором для формирования цен внутри страны.

Дополнительные риски связаны с тем, что Украина существенно зависит от импорта энергоносителей. Их стоимость формируется с учетом ситуации на мировом рынке, поэтому любые заметные колебания цен на топливо и другие ресурсы способны постепенно увеличивать себестоимость производства, доставки и реализации продуктов.

Таким образом, рост расходов на энергию и транспорт может создать дополнительное давление на продовольственный рынок и стать одной из причин нового повышения цен в магазинах.

Цены на продукты - новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, если из-за российских атак работа украинских портов будет ограничена, это неоднозначно отразится на ценах на различные товары.

Ранее сообщалось, что в украинских супермаркетах подешевело сливочное масло. Пачка "Крестьянского" 72,5% (200 г) стоит в среднем 107,32 грн, тогда как в июле она стоила 115,87 грн.

Как говорилось ранее в сообщении, средневзвешенная цена молока в Украине составляет 17,20 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн больше, чем раньше. Подорожание объясняют ростом спроса от производителей сыров и кондитерских изделий.

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Об источнике: Государственная служба статистики Украины Госстат Украины - национальный орган статистики Украины, центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется Министром Кабинета Министров Украины. Обеспечивает проведение в жизнь государственной политики в области статистики, создания и надлежащего функционирования общегосударственной системы экономико-статистической информации на территории Украины, пишет Википедия.

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