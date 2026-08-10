РФ не откажется от масштабных штурмов: ISW раскрыл, что именно готовит противник

Аналитики прогнозируют, что боевые действия будут постепенно терять позиционный характер, а количество тактических маневров будет расти.

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Армия РФ пытается создать плацдарм для наступления в Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ключевые тезисы ISW:

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Кремль не отказался от механизированных штурмов

Обе стороны адаптируют технику к угрозе FPV

Тактических маневров на фронте станет больше

Российское командование не отказалось от использования бронетехники после провального механизированного штурма под Добропольем в конце июля - армия РФ будет искать новые схемы прорыва украинской обороны, в то время как Киев параллельно готовит собственный вариант действий. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики не рассматривают разгром колонны как сигнал к изменению подхода Москвы.

"Неудачная атака не означает отказа российского командования от применения бронетехники и более мобильной тактики. Напротив, российские войска, вероятно, будут искать новые способы прорыва украинской обороны, адаптируя тактику к современным условиям войны", - говорится в отчете.

Киев тоже работает над возвращением маневра

Процесс перестройки охватил не только армию РФ. С конца 2025 года украинская сторона также пытается возродить механизированный маневр на тактическом уровне, отмечают в ISW. Вооруженные силы поэтапно меняют подходы к использованию тяжелой техники в условиях, когда движение большими колоннами превратилось в почти гарантированную потерю из-за насыщенности поля боя FPV-дронами и другими средствами поражения.

Что изменится в характере боев

Совокупность этих процессов, по оценке института, способна существенно переформатировать логику боевых действий на линии соприкосновения.

"Фронт постепенно может стать менее позиционным, а количество тактических маневров - увеличиться. Ключевую роль в этом процессе играют новые технологии и постоянно меняющиеся приемы ведения войны. Обе стороны пытаются найти способы использовать бронетехнику и живую силу так, чтобы снизить угрозу со стороны беспилотников и одновременно создать локальное преимущество", - считают эксперты.

Именно локальные маневры, по прогнозу ISW, станут одной из определяющих черт дальнейших боев, а неудача под Доброполье - отправной точкой для поиска Москвой новых тактических решений.

РФ может открыть новый фронт в Украине

Командир Российского добровольческого корпуса (РДК) Денис Капустин заявил, что Россия может открыть новый фронт на границе с Черниговской и Сумской областями, использовав для этого территорию Беларуси.

По его мнению, ключевым мотивом Кремля является попытка нарушить нынешнюю конфигурацию боевых действий, которая не дает Москве преимущества.

"Я думаю, что мобилизация - это действительно попытка нарушить тот определенный баланс, который сейчас сохраняется на фронте. Ну или, возможно, нас ждет открытие нового фронта в районе Чернигова, на общей границе с Республикой Беларусь. Вот это вполне возможно, что нас ждет нападение с той стороны. Ведь это тоже один из вариантов нарушить нынешний баланс сил", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины недавно добились успехов в Харьковской области. Украинские воины контратакуют армию страны-агрессора России в районе населенного пункта Ридкодуб, расположенного к юго-западу от Боровой.

Ранее аналитики DeepState сообщали, что оккупационная армия РФ добивается территориальных успехов вблизи Рясного Краснопольской общины в Сумской области. Площадь оккупированной территории в этом районе увеличилась примерно на 1 кв. км и в настоящее время составляет 78 кв. км.

Оккупационная армия страны-агрессора России предприняла попытку массированного танкового прорыва на Добропольском направлении, но пограничники подразделения "Феникс" во взаимодействии с соседними подразделениями сорвали вражеский план.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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