Крысы и мыши будут убегать как от огня: какая специя из кухни отпугивает грызунов

Эксперты по борьбе с вредителями назвали простой кухонный продукт, запах которого может сделать дом менее привлекательным для крыс.

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Популярная специя из кухни отпугнет грызунов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, magnific.com

Вы узнаете:

Почему крысы могут поселиться в доме

Как черный перец может отпугивать грызунов

Где рекомендуется рассыпать перец

Крысы и мыши особенно активно ищут пищу, воду и укрытие в теплое время года. Особенно часто грызуны устраивают укрытия в темных, тихих и влажных местах, однако сделать жилище менее привлекательным для нежелательных гостей можно с помощью простого продукта, который есть на многих кухнях.

Главред выяснил, какая кухонная специя способна отпугнуть грызунов.

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Почему крысы и мыши появляются в доме

Грызунов привлекает прежде всего доступ к еде, воде и безопасному месту для укрытия, пишет Daily Express. В доме они могут прятаться в подвалах, кладовых, хозяйственных помещениях и других малолюдных местах.

На улице крысы часто устраивают норы под террасами, в компостных кучах, сараях, теплицах или просто в земле. Специалисты по борьбе с вредителями отмечают, что первой линией защиты должно быть ограничение доступа грызунов к еде, воде и укрытию.

Действительно ли черный перец отпугивает крыс

У крыс хорошо развито обоняние, поэтому резкие запахи могут делать определенные места менее привлекательными для них. Одним из таких продуктов называют черный перец. Он содержит пиперин - вещество, отвечающее за характерный острый аромат и вкус.

По словам экспертов по борьбе с вредителями, запах молотого черного перца может раздражать обоняние грызунов и заставлять их избегать места, где он находится. Кроме того, можно использовать кайенский перец или сочетать его с черным для получения более насыщенного запаха.

Как избавиться от мышей / Инфографика: Главред

Как использовать черный перец против крыс

Сторонники этого способа советуют рассыпать молотый черный перец в местах, где заметны следы активности грызунов. В частности, его можно разместить возле возможных точек проникновения, в углах помещений или вблизи мест, где крысы могут прятаться.

В то же время есть важный недостаток: мелкий порошок легко сдувается, смывается или разносится, особенно если речь идет об использовании на улице. Поэтому такой метод стоит рассматривать именно как дополнительный способ отпугивания, а не как гарантированное решение проблемы.

Смотрите видео о том, как избавиться от мышей и крыс в доме и во дворе:

Достаточно ли черного перца, чтобы избавиться от крыс

Одного только запаха перца может быть недостаточно, если грызуны уже обосновались в доме. Чтобы снизить риск их появления, нужно убрать доступ к продуктам, не оставлять мусор и корм для животных в открытом доступе, а также закрыть возможные щели и отверстия, через которые крысы могут проникнуть внутрь.

Какие растения отпугивают крыс / Инфографика: Главред

Особое внимание стоит уделить подвалам, гаражам, сараям и другим местам, где грызуны могут найти укрытие.

Безопасен ли черный перец для детей и домашних животных

При использовании черного перца в доме следует быть осторожными, особенно если там есть дети или домашние животные. Большое количество специи может раздражать слизистые оболочки, а ее попадание внутрь может быть опасным. Поэтому не стоит рассыпать перец в местах, доступных для детей или животных.

В целом черный перец может быть простым и недорогим дополнительным способом сделать определенные места менее привлекательными для грызунов. Однако для борьбы с уже существующей проблемой важно прежде всего устранить источники пищи, воды и возможные укрытия.

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Об источнике: Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, которая является дочерней компанией холдинга Northern & Shell, единоличным владельцем которого является Ричард Десмонд.

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