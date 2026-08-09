Очень не нравится Путину: Украина существенно изменила характер ведения войны против РФ

За 40 дней кампании дальних ударов Украина нанесла удары по НПЗ, складам Wildberries и стратегической авиации, а российская ПВО оказалась слабее, чем ожидалось.

https://glavred.info/war/ochen-ne-nravitsya-putinu-ukraina-sushchestvenno-izmenila-harakter-vedeniya-voyny-protiv-rf-10787150.html Ссылка скопирована

Спустя более четырёх лет после вторжения России война в Украине меняется / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/news_kremlin

Кратко:

видео дня

Украина нанесла около 100 успешных комбинированных ударов по РФ

НПЗ в Омске, расположенный в 2700 км от фронта, приостановил работу

Переработка нефти в РФ упала до минимума за 20 лет

По меньшей мере 100 успешных комбинированных ударов по территории России нанесли украинские силы за время 40-дневной кампании дальнобойных атак, объявленной президентом Владимиром Зеленским в конце июня. Самой удаленной целью стал нефтеперерабатывающий завод в Омске - примерно в 2700 километрах от подконтрольных Украине территорий, и повреждения оказались настолько серьезными, что предприятие приостановило работу, пишет издание ABC News.

Данные о результатах кампании обнародовала Служба безопасности Украины. Цель, которую публично озвучивал президент, - перенести боевые действия вглубь страны-агрессора и таким образом заставить Москву прекратить войну. После объявления кампании украинские силы резко увеличили применение ракет и дальнобойных беспилотников против нефтегазовых объектов, логистических узлов и военных баз.

О том, что именно позволило Украине выйти на принципиально иной масштаб операций, рассказывает эксперт по беспилотной войне Александра Моллой из Университета Нового Южного Уэльса. Ключевым фактором она называет промышленность - точнее, темпы, с которыми она наращивает выпуск.

"Они… изменили в целом уравнение обороны. Раньше ежегодно производилось примерно тысяча дронов. Сейчас мы видим цифры, которые прогнозируют 10 миллионов дронов в год", - сказала Моллой.

Нефть, очереди за бензином и импорт топлива

Динамика атак на российский топливный сектор менялась лавинообразно: три случая за первый год полномасштабной войны, 13 - за второй, и уже более 130 на четвертый год. В июле объемы нефтепереработки в России опустились до самой низкой отметки более чем за два десятилетия.

Последствия отразились на бытовом уровне. Из-за перебоев власти вводили ограничения на продажу бензина, а сама Россия вынужденно искала внешние источники поставок - топливо завозили из Казахстана, Индии, Японии и Марокко.

Новой категорией целей стали логистические склады крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries: под ударами оказались около 20 объектов компании. Эксперт Дженнифер Паркер обращает внимание, что эта сеть работает не только на гражданский рынок, но и снабжает определённым оборудованием российскую армию.

Слабая ПВО и новый характер конфликта

Параллельно украинские силы наносят удары по военной инфраструктуре. СБУ недавно сообщила об уничтожении стратегического бомбардировщика Ту-95МС, двух истребителей Су-35 и двух учебно-боевых самолетов L-39, а атаки на российские логистические маршруты на оккупированном юге Украины продолжаются.

Одним из последствий этой кампании стала проверка боеспособности российской системы противовоздушной обороны, которую до 2022 года считали одним из сильнейших элементов армии РФ. Паркер констатирует, что её реальная эффективность оказалась ниже довоенных ожиданий.

ABC News отмечает, что конфликт постепенно трансформируется из затяжного позиционного противостояния на востоке в масштабное противоборство дальнобойных средств поражения. Украинские беспилотники позволяют поражать цели на дистанциях, которые ранее были доступны только дорогостоящим ракетным комплексам и боевой авиации, и это уже меняет представления о том, как будут вестись будущие вооруженные конфликты.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Атаки на РФ - последние новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 8 августа в России прогремели взрывы. Под удар дронов попали два НПЗ - в Самарской области и в Краснодарском крае. В частности, горели Сизранский НПЗ и Ильский НПЗ.

В ночь на 6 августа в Ярославской области РФ прогремели взрывы. Очевидцы опубликовали кадры со звуками взрывов и двумя столбами темного дыма. Одно из возгораний произошло на территории НПЗ "Славнефть-ЯНОС".

В ночь на 5 августа беспилотники нанесли удар по Тульской области в России. Под ударом оказался склад компании Wildberries в городе Алексин.

В ночь на 4 июля дроны атаковали Россию. Взрывы зафиксированы в Ленинградской и Самарской областях, а также в Подмосковье. В Ленинградской области был атакован склад Wildberries в Красном Боре.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: ABC News ABC News - американский новостной телеканал сети American Broadcasting Company, запущенный 15 июня 1945 года. Сотрудничает с дочерней спутниковой сетью ABC Network и радио Citadel Media. ABC News в настоящее время принадлежит ABC Entertainment Group, входящей в состав корпорации The Walt Disney Company, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред