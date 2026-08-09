Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Очень не нравится Путину: Украина существенно изменила характер ведения войны против РФ

Дарья Пшеничник
9 августа 2026, 19:27
google news Подпишитесь
на нас в Google
За 40 дней кампании дальних ударов Украина нанесла удары по НПЗ, складам Wildberries и стратегической авиации, а российская ПВО оказалась слабее, чем ожидалось.
Путин, удар по рф
Спустя более четырёх лет после вторжения России война в Украине меняется / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/news_kremlin

Кратко:

видео дня
  • Украина нанесла около 100 успешных комбинированных ударов по РФ
  • НПЗ в Омске, расположенный в 2700 км от фронта, приостановил работу
  • Переработка нефти в РФ упала до минимума за 20 лет

По меньшей мере 100 успешных комбинированных ударов по территории России нанесли украинские силы за время 40-дневной кампании дальнобойных атак, объявленной президентом Владимиром Зеленским в конце июня. Самой удаленной целью стал нефтеперерабатывающий завод в Омске - примерно в 2700 километрах от подконтрольных Украине территорий, и повреждения оказались настолько серьезными, что предприятие приостановило работу, пишет издание ABC News.

Данные о результатах кампании обнародовала Служба безопасности Украины. Цель, которую публично озвучивал президент, - перенести боевые действия вглубь страны-агрессора и таким образом заставить Москву прекратить войну. После объявления кампании украинские силы резко увеличили применение ракет и дальнобойных беспилотников против нефтегазовых объектов, логистических узлов и военных баз.

О том, что именно позволило Украине выйти на принципиально иной масштаб операций, рассказывает эксперт по беспилотной войне Александра Моллой из Университета Нового Южного Уэльса. Ключевым фактором она называет промышленность - точнее, темпы, с которыми она наращивает выпуск.

"Они… изменили в целом уравнение обороны. Раньше ежегодно производилось примерно тысяча дронов. Сейчас мы видим цифры, которые прогнозируют 10 миллионов дронов в год", - сказала Моллой.

Нефть, очереди за бензином и импорт топлива

Динамика атак на российский топливный сектор менялась лавинообразно: три случая за первый год полномасштабной войны, 13 - за второй, и уже более 130 на четвертый год. В июле объемы нефтепереработки в России опустились до самой низкой отметки более чем за два десятилетия.

Последствия отразились на бытовом уровне. Из-за перебоев власти вводили ограничения на продажу бензина, а сама Россия вынужденно искала внешние источники поставок - топливо завозили из Казахстана, Индии, Японии и Марокко.

Новой категорией целей стали логистические склады крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries: под ударами оказались около 20 объектов компании. Эксперт Дженнифер Паркер обращает внимание, что эта сеть работает не только на гражданский рынок, но и снабжает определённым оборудованием российскую армию.

Слабая ПВО и новый характер конфликта

Параллельно украинские силы наносят удары по военной инфраструктуре. СБУ недавно сообщила об уничтожении стратегического бомбардировщика Ту-95МС, двух истребителей Су-35 и двух учебно-боевых самолетов L-39, а атаки на российские логистические маршруты на оккупированном юге Украины продолжаются.

Одним из последствий этой кампании стала проверка боеспособности российской системы противовоздушной обороны, которую до 2022 года считали одним из сильнейших элементов армии РФ. Паркер констатирует, что её реальная эффективность оказалась ниже довоенных ожиданий.

ABC News отмечает, что конфликт постепенно трансформируется из затяжного позиционного противостояния на востоке в масштабное противоборство дальнобойных средств поражения. Украинские беспилотники позволяют поражать цели на дистанциях, которые ранее были доступны только дорогостоящим ракетным комплексам и боевой авиации, и это уже меняет представления о том, как будут вестись будущие вооруженные конфликты.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Атаки на РФ - последние новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 8 августа в России прогремели взрывы. Под удар дронов попали два НПЗ - в Самарской области и в Краснодарском крае. В частности, горели Сизранский НПЗ и Ильский НПЗ.

В ночь на 6 августа в Ярославской области РФ прогремели взрывы. Очевидцы опубликовали кадры со звуками взрывов и двумя столбами темного дыма. Одно из возгораний произошло на территории НПЗ "Славнефть-ЯНОС".

В ночь на 5 августа беспилотники нанесли удар по Тульской области в России. Под ударом оказался склад компании Wildberries в городе Алексин.

В ночь на 4 июля дроны атаковали Россию. Взрывы зафиксированы в Ленинградской и Самарской областях, а также в Подмосковье. В Ленинградской области был атакован склад Wildberries в Красном Боре.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: ABC News

ABC News - американский новостной телеканал сети American Broadcasting Company, запущенный 15 июня 1945 года. Сотрудничает с дочерней спутниковой сетью ABC Network и радио Citadel Media. ABC News в настоящее время принадлежит ABC Entertainment Group, входящей в состав корпорации The Walt Disney Company, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
НПЗ война России и Украины Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ активизировала пусковые установки для новой атаки: какие города под риском удара

РФ активизировала пусковые установки для новой атаки: какие города под риском удара

23:49Украина
"Почувствуют дома": Зеленский пообещал оккупантам новый ответ

"Почувствуют дома": Зеленский пообещал оккупантам новый ответ

21:21Украина
Украина готовит важные дипломатические шаги по укреплению ПВО: Зеленский раскрыл детали

Украина готовит важные дипломатические шаги по укреплению ПВО: Зеленский раскрыл детали

21:05Война
Реклама

Популярное

Ещё
Финансовый гороскоп на 10–16 августа: Львам — стабильность, Овнам — шанс

Финансовый гороскоп на 10–16 августа: Львам — стабильность, Овнам — шанс

ТЦК получат новые данные о мужчинах: кого и где смогут разыскать

ТЦК получат новые данные о мужчинах: кого и где смогут разыскать

Сложная головоломка со спичками, которая запутает даже самых сообразительных

Сложная головоломка со спичками, которая запутает даже самых сообразительных

В Косово обиделись на слова Зеленского и сняли украинский флаг

В Косово обиделись на слова Зеленского и сняли украинский флаг

Ситуация в Польше на грани: эксперт рассказал, к чему привели нападения на украинцев

Ситуация в Польше на грани: эксперт рассказал, к чему привели нападения на украинцев

Последние новости

02:23

Гороскоп на завтра, 11 августа: Тельцам — радость, Стрельцам — трудности

09 августа, воскресенье
23:49

РФ активизировала пусковые установки для новой атаки: какие города под риском удара

22:08

Крысы и мыши будут убегать как от огня: какая специя из кухни отпугивает грызуновВидео

21:21

"Почувствуют дома": Зеленский пообещал оккупантам новый ответ

21:05

Украина готовит важные дипломатические шаги по укреплению ПВО: Зеленский раскрыл детали

Антиукраинские погромы в Польше усилятся, Варшава повторяет ошибку 1939 года – КуликАнтиукраинские погромы в Польше усилятся, Варшава повторяет ошибку 1939 года – Кулик
20:58

"Цель Турции — не прекращение войны": Денисенко о блокаде Чёрного морямнение

20:34

Больше никакой химии: кухонное средство, которое навсегда избавит трубы от засоров

20:13

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке с арбитром за 12 секунд

19:37

До или после закипания: когда и зачем добавлять лавровый лист в пельмени

Реклама
19:27

В Косово обиделись на слова Зеленского и сняли украинский флагВидео

19:27

Очень не нравится Путину: Украина существенно изменила характер ведения войны против РФ

19:10

Успение Богородицы в 2026 году по новому стилю: какую дату нужно запомнить

18:34

Деньги потекут рекой: 3 знака китайского зодиака ждет невероятно удачная неделя

18:33

Без химии и липких лент: простой кухонный лайфхак, который избавит дом от мух

18:24

Украинцев призвали бросать шарики из фольги в стиральную машину – зачем так делатьВидео

18:20

Нужно ли промывать макароны после варки: ошибка большинства кулинаров

17:52

Черная плесень между плитками — как легко избавиться без вреда для здоровья

17:37

Сумасшедшая жара не закончилась: каким будет конец лета и сентябрь в Украине

17:28

В одной из областей Украины эвакуируют население: въезд с детьми запрещен

17:24

Сколько на самом деле нужно варить грибы: секрет безопасного и вкусного блюда

Реклама
17:23

Паранойя в Кремле: Путин начал уничтожать даже свою фейковую оппозицию - The Telegraph

16:55

С чего профессиональные уборщицы всегда начинают кухню: большинство делает наоборотВидео

16:29

Ошибка или защита: действительно ли сыворотка с йодом спасает томаты от фитофторы

16:05

Гороскоп на сегодня, 10 августа: Львам — успех, Скорпионам — разочарование

15:34

Рожденные в конкретные четыре месяца чаще достигают больших высот в карьере

15:33

Никакая не "кукушка" и не "аист": как на украинском правильно называть птиц

15:05

Щипцы для барбекю в машине — неожиданный лайфхак, который спасет водителя

14:52

"Наравне с Киевом": РФ может взять на прицел еще один крупный город Украины

14:32

"Я готов раскрыть секрет": Александр Пономарев внезапно сменил сферу деятельности

14:20

Китайский гороскоп на 10–16 августа: для Обезьян — прорыв, для Драконов — взлет

14:03

Сложная головоломка со спичками, которая запутает даже самых сообразительныхВидео

13:33

"Я не вывожу": победительница "Холостяка" рассказала о сложном периоде в жизни

13:26

Финансовый гороскоп на 10–16 августа: Львам — стабильность, Овнам — шанс

12:58

Оккупанты продвигаются на важном участке фронта: в DeepState раскрыли детали

12:51

Ситуация в Польше на грани: эксперт рассказал, к чему привели нападения на украинцев

12:31

"Москва ляжет": Мадяр в день своего рождения назва﻿л 5 условий завершения войны

12:14

Лунный календарь на 10–16 августа: время преодолевать опасности и идти к успеху

12:09

Помидоры трескаются прямо на кусте: чем полить в августе, чтобы спасти урожайВидео

11:41

Любовный гороскоп на 10–16 августа: Весам — красота, Скорпионам — перемены

11:37

Почему 10 августа нельзя ни с кем делиться своими замыслами: какой церковный праздник

Реклама
11:28

Ждали этого 8 лет: у четырех знаков зодиака начинается невероятно удачный период

11:17

Дешевле, чем в прошлом году: цены на популярный овощ резко обвалились

10:58

Китайский гороскоп на завтра, 10 августа: Крысам — покой, Кроликам — энергия

10:37

"Путин, сдавайся": американский актер обратился к диктатору после удара РФ по Одессе

10:34

Россия готовит новую волну ударов по энергетике: в ISW назвали точные сроки

10:20

Популярный украинский певец попал в серьезное ДТП

10:06

Гороскоп Таро на завтра 10 августа: Девам - труд, Рыбам - выход

09:41

Пентагон потребовал от оборонных компаний ускорить производство оружия - WP

09:38

Жара отступит, но ненадолго: когда Украину раскалит до +36 градусов

08:38

"Опасная ситуация": в Турции намекнули, что РФ может применить ядерное оружие

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять