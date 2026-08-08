Прогремело не менее десяти взрывов: после атаки горят два крупнейших НПЗ в России

Новая атака на НПЗ привела к масштабным пожарам в Самарской области и на Кубани.

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Сызранский НПЗ после атаки дронов / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Кратко:

Ночью 8 августа дроны атаковали Сызранский и Ильский НПЗ

В Самаорской области над НПЗ видео черный дым

Минобороны РФ заявило о перехвате 397 беспилотников за ночь

В ночь 8 августа в России прогремели взрывы. Под удар дронов попали два НПЗ - в Самарской области и в Краснодарском крае.

В частности, горят Сызранский НПЗ и Ильский НПЗ.

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Атака на Сызранский НПЗ - что известно

Как пишет российский Telegram-канал Astra, после двух часов ночи губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о режиме "беспилотная опасность". В 3:30 он же сообщил о режиме "ракетная опасность" и призвал местных жителей "спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами".

Сирена заработала около 3:50, "и буквально через минуту был слышен первый взрыв".

"До 4:30 было слышно не менее десяти взрывов", - уточнили местные жители.

Дроны атаковали Сызранский НПЗ / Фото: t.me/exilenova_plus

После шести утра Федорищев сообщил, что "одно из промышленных предприятий Самарской области сегодня ночью подверглось атаке вражеских беспилотников".

Мониторинговый канал Exilenona+ пишет о том, что целью атаки стал Сызранский НПЗ. Местные жители сообщали об атаке в районе установки АВТ и нефтяных резервуаров. Над объектом поднимается черный дым.

Горит Сызранский НПЗ / Фото: t.me/exilenova_plus

Смотрите видео - Дроны атаковали Сызранский НПЗ:

АО "Сызранский нефтеперерабатывающий завод" (СНПЗ) - одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру ПАО "Роснефть". Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и др. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 млн тонн нефти.

Сызранский НПЗ неоднократно атаковали дроны. В прошлый раз о пожаре на предприятии стало известно 4 августа, до этого - 12 июля. После июльской атаки завод полностью останавливал работу.

До этого Сызранский НПЗ был атакован и в мае, и в апреле, и неоднократно в 2025 году.

Утром 8 августа НПЗ продолжает гореть / Фото: t.me/exilenova_plus

Атака на Ильский НПЗ

Оперативный штаб Краснодарского края сообщает, что пять человек пострадали в результате удара БПЛА по Ильскому НПЗ.

"Из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на Ильском НПЗ. По предварительной информации, пострадали 5 человек. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.

Ильский НПЗ уже был атакован дронами 10 июля, 2 июня, 17 февраля, 1 января и неоднократно в 2023-2025 годах.

Смотрите видео - Атака дронов на Ильский НПЗ:

Тем временем в Минобороны РФ заявили, что "397 беспилотников самолетного типа были перехвачены и уничтожены" в течение ночи. Силы ПВО работали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областях, Краснодарском крае, аннексированном Крыму и в акватории Азовского моря.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Атаки по РФ - новости

Как писал Главред, в ночь на 6 августа в Ярославской области РФ прогремели взрывы. Очевидцы публиковали кадры со звуками взрывов и двумя столбами темного дыма. Одно из возгораний произошло на территории НПЗ "Славнефть-ЯНОС".

В ночь на 5 августа беспилотники нанесли удар по Тульской области в России. Под ударом оказался склад компании Wildberries в городе Алексин.

В ночь на 4 июля дроны атаковали Россию. Взрывы зафиксированы с Ленинградской и Самарской областях, а также в Подмосковье. В Ленинградской области был атакован склад Wildberries Красный Бор.

В ночь на 31 июля и утром в пятницу в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. Был атакован логистический склад Wildberries и нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгограде. Одновременно дроны ударили по логистическому центру компании в Зеленодольске, а в Нижнекамске после серии взрывов зафиксировано сильное горение на НПЗ.

30 июля беспилотники атаковали крупный логистический центр Wildberries в Пензенской области, на объекте вспыхнул масштабный пожар. Также под удар попал склад WB в Удмуртской Республике.

Эксперт раскрыл тайную цель ударов по НПЗ

Украина не планирует прекращать удары по российской энергетической инфраструктуре. Увеличение производства украинских дронов и развитие ракетных возможностей могут позволить наносить еще больший ущерб объектам нефтяной отрасли РФ. Об этом рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.

"Украина нацелена сломить хребет России, хотя вслух об этом никто не говорит. Вслух - мы исключительно за мир, потому что это условие помощи Украине", - подчеркнул Загородний.

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О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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