Что будет с бронированием военнообязанных: юрист предупредил об опасных изменениях

Порядок бронирования через "Дию" может измениться по решению правительства.

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Бронирование через "Дию" - юрист предупредил о возможных изменениях / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Могут ли приостановить бронирование через "Дию"

Почему ручной режим вызывает беспокойство

Какие риски видит юрист для бизнеса

Правительство теоретически может в любой момент вернуться к идее приостановки бронирования через портал "Дия", ведь порядок бронирования определяется постановлениями Кабмина, которые могут быть изменены. В то же время полный переход к ручному режиму создает риски непрозрачных решений и дополнительных препятствий для бизнеса. Об этом сообщил управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и партнеры" Никита Муренко в интервью Главреду.

По словам юриста, последние заявления правительства о возможной приостановке процедуры показали, что решения могут меняться буквально за несколько дней. В то же время он обращает внимание на несовершенство действующего нормативного регулирования.

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"Не забывайте, в какой стране мы живём. У нас возможно всё. Могут и остановить, и потом возобновить... Теоретически они могут приостановить бронирование. Я ещё раз повторю: и бронирование, и определение критически важных предприятий регулируются постановлениями", - отметил Муренко.

Юрист также считает, что нормативная база, регулирующая эту процедуру, содержит немало противоречий и юридических недостатков. По его мнению, формально правительство может ввести новые ограничения, однако их эффективность остается спорной.

"Могут ли они остановить набор персонала? Да, могут. Им ничто не мешает просто сказать: "Со завтрашнего дня вы не сможете набирать сотрудников". Но поможет ли это? Это уже другой вопрос. Мы хотим сохранить экономику и соблюсти баланс между потребностями армии и бизнеса? Или хотим просто всех мобилизовать?", - подчеркнул он.

Отдельно Муренко обратил внимание на преимущества цифровой системы, которая, по его словам, была создана именно для того, чтобы минимизировать человеческий фактор.

"Логика бронирования заключалась в том, чтобы не дать ТЦК и СП в ручном режиме отменять бронирование людей или бронировать кого-то за взятку. Именно поэтому процедуру перевели в цифровой формат. Чтобы данные было сложно подделать, отменить и совершить какие-либо действия за взятку. Зачем это теперь останавливать - большой вопрос", - сказал Муренко.

Еще одним предметом критики юриста стала инициатива по созданию отдельного совета, который мог бы дополнительно проверять предприятия перед подтверждением их статуса.

По его словам, действующее постановление уже содержит исчерпывающий перечень критериев, а профильные органы власти проверяют документы и принимают решения в соответствии с установленными требованиями. Введение еще одного органа, полномочия и порядок работы которого не определены, по его мнению, лишь создаст дополнительные риски.

"Так не должно происходить. Есть четкие правила. Если предприятие им соответствует, то оно соответствует. И все. Не может быть какого-то совета, который в ручном режиме будет устанавливать соответствие или несоответствие только потому, что так захотел отдельный орган при правительстве", - подытожил Муренко.

"Резерв+" / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, бывший министр обороны Михаил Федоров назвал главную проблему мобилизации. Он подчеркнул, что реформу следует начинать с изменений в условиях службы и системе комплектования. По словам Федорова, реформы включают новые контракты, выплаты и переводы как составляющие изменений в комплектовании войск.

Военный Юрий "Ахилл" Федоренко заявил о необходимости дополнительных финансовых ресурсов для сокращения принудительной мобилизации. Он отметил, что требуются финансово-экономические ресурсы и социальные гарантии для увеличения количества добровольцев в Силах обороны.

Народный депутат Егор Чернев сообщил, что в парламенте приостановили рассмотрение изменений в перечень категорий военнообязанных, не подлежащих призыву. По его словам, многодетные родители пока остаются в перечне, дающем отсрочку от призыва.

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О персоне: Никита Муренко Никита Муренко - управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры". Специализируется на правовом сопровождении бизнеса, вопросах отсрочки от призыва военнообязанных работников, мобилизационном законодательстве, трудовых и административных процедурах. В комментариях для СМИ объясняет изменения в правилах резервирования, статусе критически важных предприятий, отсрочках от мобилизации и правовых рисках для работодателей и работников.

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