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Польша пытается оставить украинцев у себя: эксперт назвал причину

Анна Косик
7 августа 2026, 13:36
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Массовый отъезд украинцев из Польши стал бы серьёзным ударом для страны.
украинцы в Польше
Работники из Украины более ценны для Польши, чем другие мигранты / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сообщил Кулик:

  • Польша не сможет полноценно заменить украинцев на рынке труда, если те уедут
  • Отъезд украинской рабочей силы не в интересах Польши
  • Польские власти в политической и практической плоскостях действуют в отношении украинцев противоположным образом

Массовый отъезд украинцев из Польши стал бы серьёзным ударом для экономики страны, поскольку заменить эту рабочую силу другими мигрантами будет сложно.

Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. По его словам, замена украинских работников мигрантами из других регионов мира для польского рынка труда не является равноценной.

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"Если говорить стратегически, то украинцы - гораздо более ценный трудовой резерв, чем мигранты из других стран мира. Украинцы быстро адаптируются, ассимилируются, изучают польский язык. Потеря украинской рабочей силы стала бы серьёзным ударом для польской экономики, и это не соответствует интересам самой Польши", - отметил Кулик.

Демографический кризис заставляет Варшаву держаться за украинцев

Проблема нехватки рабочей силы в Польше имеет более глубокие корни, чем текущая миграционная ситуация. Страна сталкивается со старением населения, и восполнить этот пробел силами одних только поляков практически невозможно.

"В Польше уже существует проблема, связанная со старением нации и дефицитом трудового резерва. Покрыть дефицит рабочей силы можно только либо путем создания новых рабочих мест для поляков, что сложно в условиях ЕС, либо путем поиска и привлечения мигрантов. А для Польши, как для моноэтнического и монорелигиозного государства, это серьезная проблема", - пояснил эксперт.

Именно поэтому, по словам Кулика, украинцы выгодны польской экономике и рынку труда во всех отношениях, но эта выгода не находит отражения в соответствующей политической риторике.

На государственном уровне Польша регулярно транслирует антиукраинские месседжи, связанные с историческими противоречиями вокруг Бандеры. В то же время на практическом уровне власти действуют противоположным образом.

"Несмотря на то, что на государственном уровне в Польше транслируется антиукраинская риторика, там создают программы обучения и переквалификации, а также в целом основу для того, чтобы удержать украинскую рабочую силу. С одной стороны, поляки устраивают антиукраинские погромы, а с другой - тихонько Польша пытается адаптировать и удержать украинцев у себя", - подытожил Кулик.

Возможен ли массовый отток украинцев из Польши из-за погромов

Главред писал, что, по словам Виталия Кулика, массового отъезда украинцев из Польши из-за последних погромов ожидать не стоит. Однако подобные инциденты могут побудить украинцев активнее самоорганизовываться и объединяться для защиты своих интересов.

Агрессивное отношение со стороны части поляков к украинцам и их семьям может усиливать радикальные настроения среди некоторых представителей украинской общины. Такие случаи могут стать фактором дальнейшего роста напряженности между двумя группами.

Антиукраинские настроения в Польше - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что будет добиваться официального запрета на использование красно-черного флага на территории страны. Этот символ ассоциируется с Украинской повстанческой армией и Организацией украинских националистов.

Ранее сообщалось, что во Вроцлаве трое поляков избили украинскую пару. Молодые украинцы получили травмы от местных жителей, якобы из-за "украинского акцента".

Накануне Владимир Вятрович заявил, что рост рейтинга нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого основан исключительно на антиукраинских заявлениях.

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О персоне: Виталий Кулик

Виталий Кулик (22 сентября 1976 года, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года по настоящее время - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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