Разведка США раскрыла новый план Путина: еще одна война может начаться осенью - WSJ

Загнанный в угол Путин способен пойти на экстремальные шаги.

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Агрессия РФ против европейских стран может проявиться в гибридной форме / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН, ua.depositphotos.com

Главные тезисы:

РФ попытается активизировать агрессивные действия против Европы

Кремль ищет способы выйти из сложившегося тупика в Украине

Вероятность наземного вторжения остается низкой, но постепенно растет

В ближайшее Кремль время попытается усилить свои агрессивные действия в отношении Европы, чтобы выйти из тупика в Украине. Опасения вызывает то, что российский диктатор Владимир Путин может стать еще более опасным, когда его загонят в угол. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки США.

В июне глава немецкой армии, генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, предупредил, что Россия может обладать возможностями для нанесения ударов по странам НАТО в течение следующих трех лет. По данным Wall Street Journal, американские официальные лица считают, что крупномасштабная атака в рамках гибридной войны или даже ограниченное наземное вторжение могут произойти в период с осени этого года по 2029 год.

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Россия может попытаться использовать атаки под ложным флагом с помощью беспилотников украинского производства для нанесения ударов по критически важной инфраструктуре в Балтийском регионе.

"Кремлю, Путину, нужна новая эскалация, какая-то новая победа, и в этом случае ближайшие цели - Балтийский регион и Польша", - заявил министр обороны Литвы Роберт Каунас.

В разведке США прогнозируют, что вероятность экстремального сценария - ограниченного наземного вторжения - низкая, но, согласно отчетам, растет с течением времени. Такой шаг всегда считался крайне маловероятным, поскольку он задействовал статью 5 НАТО, которая обязывает членов к коллективной обороне. Но статья 5 не столь четко определяет реакцию НАТО на киберугрозы или гибридные угрозы.

5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Война России с НАТО - новости

Как писал Главред, страна-агрессор Россия может готовить провокацию под чужим флагом против стран НАТО. Разведки Литвы и Польши фиксируют подготовку кинетических операций и использование дронов для дестабилизации региона. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

В апреле 2026 года премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что риск возможного нападения России на страны НАТО следует рассматривать как краткосрочную угрозу - речь может идти о месяцах, а не годах. При этом он выразил сомнения в том, насколько эффективно союзники, в частности США, смогут выполнить свои обязательства по защите Европы.

Бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун убежден, что Россия может использовать белорусскую армию в качестве подкрепления в случае реализации силового сценария на европейском направлении.

Есть ли угроза для стран Балтии: мнение эксперта

Эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский считает, что Россия не планирует полноценного полномасштабного военного вторжения в страны Балтии.

"Российские оперативные планы всегда включали фактически ведение гибридной войны в странах Балтии. Потому что цель России - не оккупация какой-то конкретной территории, а демонстрация неспособности НАТО оказать поддержку одной из стран-членов Альянса, несмотря на обязательство коллективной обороны", - подчеркнул он в интервью Главреду.

По мнению эксперта, РФ будет стремиться создать достаточно серьезную угрозу, по которой всем будет понятно, что она исходит от России, но которая при этом позволит другим странам НАТО под разными предлогами не оказывать поддержку какой-то из стран Балтии, подвергшейся российской агрессии.

"Наиболее очевидный вариант, о котором я говорю с конца 2022 года, - это даже не сухопутная агрессия, а создание воздушного коридора над так называемым Сувалкским коридором. То есть над кратчайшим расстоянием от Беларуси до Калининградской области. Под предлогом того, что Калининградская область де-факто заблокирована, российскому эксклаву угрожают страны НАТО, Финляндия и Швеция вступили в НАТО, сообщение по Балтике ненадежное и так далее", - не исключил он.

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Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

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